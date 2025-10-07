Benzin ve motorine indirim 8 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları

Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de 7-8 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar…
⛽ Benzin ve motorine indirim geliyor
Sektör kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, 8 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere akaryakıt fiyatlarında yeni bir indirim dalgası başlayacak.
Benzin litre fiyatına yaklaşık 1,30 TL indirim
Motorin litre fiyatına yaklaşık 1,38 TL indirim
Bu gelişme, hem bireysel sürücüler hem de taşımacılık sektörü için ciddi bir rahatlama yaratacak.
📉 İndirim kararının nedenleri
Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş
Döviz kurundaki gerileme
Vergi politikalarının yeniden dengelenmesi
Bu faktörler akaryakıt piyasasında aşağı yönlü bir seyri beraberinde getirdi.
🔴 8 EKİM 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI ( 00.00 )
İstanbul
Avrupa Yakası: Benzin 53,29 TL | Motorin 54,48 TL | LPG 27,71 TL
Anadolu Yakası: Benzin 53,13 TL | Motorin 54,35 TL | LPG 27,08 TL
Ankara
Benzin 54,13 TL
Motorin 55,48 TL
LPG 27,60 TL
İzmir
Benzin 54,46 TL
Motorin 55,81 TL
LPG 27,53 TL