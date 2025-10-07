PODCAST CANLI YAYIN

Benzin ve motorine indirim 8 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatları sürücülerin gündeminde. Son dönemde art arda gelen zamların ardından bu kez indirim haberi araç sahiplerini sevindirdi. Brent petrol fiyatlarındaki gerileme ve döviz kurundaki düşüşün etkisiyle benzin ve motorinde indirime gidiliyor.

Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de 7-8 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar…

⛽ Benzin ve motorine indirim geliyor

Sektör kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, 8 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere akaryakıt fiyatlarında yeni bir indirim dalgası başlayacak.

  • Benzin litre fiyatına yaklaşık 1,30 TL indirim

  • Motorin litre fiyatına yaklaşık 1,38 TL indirim

Bu gelişme, hem bireysel sürücüler hem de taşımacılık sektörü için ciddi bir rahatlama yaratacak.

📉 İndirim kararının nedenleri

  • Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş

  • Döviz kurundaki gerileme

  • Vergi politikalarının yeniden dengelenmesi

Bu faktörler akaryakıt piyasasında aşağı yönlü bir seyri beraberinde getirdi.

🔴 8 EKİM 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI ( 00.00 )

İstanbul

  • Avrupa Yakası: Benzin 53,29 TL | Motorin 54,48 TL | LPG 27,71 TL

  • Anadolu Yakası: Benzin 53,13 TL | Motorin 54,35 TL | LPG 27,08 TL

Ankara

  • Benzin 54,13 TL

  • Motorin 55,48 TL

  • LPG 27,60 TL

İzmir

  • Benzin 54,46 TL

  • Motorin 55,81 TL

  • LPG 27,53 TL

🚗 AKARYAKIT TASARRUFU İÇİN İPUÇLARI

Akaryakıt fiyatlarının sık sık değişmesi nedeniyle sürücüler için tasarruf yöntemleri önem taşıyor:

  • Düzenli araç bakımı yaptırmak

  • Lastik basıncını kontrol altında tutmak

  • Ani hızlanma ve frenlerden kaçınmak

  • Sabit hızda seyretmek

  • Klima kullanımını azaltmak

  • Bagajı gereksiz yüklerden arındırmak

  • Yakıtı tamamen bitmeden doldurmak

