Benzin ve motorine indirim 8 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları

Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de 7-8 Ekim 2025 güncel benzin , motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar…

Fotoğraflar: AA

⛽ Benzin ve motorine indirim geliyor

Sektör kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, 8 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere akaryakıt fiyatlarında yeni bir indirim dalgası başlayacak.

Benzin litre fiyatına yaklaşık 1,30 TL indirim

Motorin litre fiyatına yaklaşık 1,38 TL indirim

Bu gelişme, hem bireysel sürücüler hem de taşımacılık sektörü için ciddi bir rahatlama yaratacak.

📉 İndirim kararının nedenleri

Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş

Döviz kurundaki gerileme

Vergi politikalarının yeniden dengelenmesi

Bu faktörler akaryakıt piyasasında aşağı yönlü bir seyri beraberinde getirdi.