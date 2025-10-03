Promosyonda Ekim fırsatı! Emekliye 30 bin TL müjdesi! Hangi banka ne kadar veriyor? Bankalar ne kadar promosyon veriyor? İşte sorularınızın cevapları...

Emeklilerin, dul ve yetimlerin banka promosyonlarında Ekim kampanyaları belli olmaya başladı. 4 maaş dilimine göre farklı tutarlarda promosyon ödeyen bankalar; otomatik fatura ödeme talimatı verme, kartla harcama yapma, emekli yakınını getirme gibi şartlarla promosyon tutarını yükseltiyor. Bankaların çoğu 20 bin lira ve üzerinde ödeme yaparken, iki bankada promosyon tutarı 30 bin liraya kadar çıkıyor. Bu imkanlardan sadece taahhüdü sona erenler değil, devam edenler de yararlanabiliyor. İsteyen kendi bankasından güncelleme yapabildiği gibi, kalan sürenin tutarı iade edilerek başka bankaya da geçilebiliyor.



Emekliye 30 bin TL (AA)

BANKALAR NE VERİYOR?

Bankaların 10.000 liranın altı, 10.000-14.999 lira arası, 15.000-19.999 lira arası ve 20.000 lira üzeri maaş dilimleri için ödediği promosyon tutarları sırasıyla şöyle...



AKBANK/30.000 LİRAYA VARAN: 15 Ekim'e kadar maaşını taşıyanlara ya da mevcut maaş taahhütlerini yenileyenlere maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira promosyona ilaveten, ilk 5 otomatik fatura talimatı için 5.000, emekli yakınını getirirse 5.000 ve kredi kartı harcamasına 5.000 lira olmak üzere toplam 15 bin liraya varan ek ödül var.



Emekliye 30 bin TL (AA)