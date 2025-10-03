PODCAST CANLI YAYIN

Promosyonda Ekim fırsatı! Emekliye 30 bin TL müjdesi! Hangi banka ne kadar veriyor? Bankalar ne kadar promosyon veriyor? İşte sorularınızın cevapları...

Bankaların Ekim ayı promosyon kampanyaları belli olmaya başladı. Bu ay başvuran emekliler, dul ve yetimler 30 bin liraya varan ödeme imkanlarından yararlanabilecek...

Giriş Tarihi:
Promosyonda Ekim fırsatı! Emekliye 30 bin TL müjdesi! Hangi banka ne kadar veriyor? Bankalar ne kadar promosyon veriyor? İşte sorularınızın cevapları...

Emeklilerin, dul ve yetimlerin banka promosyonlarında Ekim kampanyaları belli olmaya başladı. 4 maaş dilimine göre farklı tutarlarda promosyon ödeyen bankalar; otomatik fatura ödeme talimatı verme, kartla harcama yapma, emekli yakınını getirme gibi şartlarla promosyon tutarını yükseltiyor. Bankaların çoğu 20 bin lira ve üzerinde ödeme yaparken, iki bankada promosyon tutarı 30 bin liraya kadar çıkıyor. Bu imkanlardan sadece taahhüdü sona erenler değil, devam edenler de yararlanabiliyor. İsteyen kendi bankasından güncelleme yapabildiği gibi, kalan sürenin tutarı iade edilerek başka bankaya da geçilebiliyor.

Emekliye 30 bin TL (AA)Emekliye 30 bin TL (AA)

BANKALAR NE VERİYOR?
Bankaların 10.000 liranın altı, 10.000-14.999 lira arası, 15.000-19.999 lira arası ve 20.000 lira üzeri maaş dilimleri için ödediği promosyon tutarları sırasıyla şöyle...

AKBANK/30.000 LİRAYA VARAN: 15 Ekim'e kadar maaşını taşıyanlara ya da mevcut maaş taahhütlerini yenileyenlere maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira promosyona ilaveten, ilk 5 otomatik fatura talimatı için 5.000, emekli yakınını getirirse 5.000 ve kredi kartı harcamasına 5.000 lira olmak üzere toplam 15 bin liraya varan ek ödül var.

Emekliye 30 bin TL (AA)Emekliye 30 bin TL (AA)

ALBARAKA TÜRK/25.000 LİRAYA VARAN: Maaşa göre 6.500, 10.400, 13.000, 15.600 lira. Buna ilaveten 2 otomatik fatura talimatına 1.400, kredi kartıyla harcamaya 2.000, emekli yakınını getirene her kişi için 1.000, en çok 6.000 lira olmak üzere toplam 9.400 liraya varan ek ödül veriyor.

DENİZBANK/27.000 LİRAYA VARAN: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. Ayrıca MobilDeniz, kredili mevduat hesabı, otomatik fatura talimatı ve kredi kartı sahibi olanlara maaş tutarına göre 8.000 liraya varan ek promosyon ve kredi kartı harcamasına 7.000 lira iade fırsatı.

Emekliye 30 bin TL (AA)Emekliye 30 bin TL (AA)

GARANTİ BBVA/25.000 LİRAYA VARAN: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Buna ilaveten 2.000 lira harcamaya 6.000, 2.000 lira avans hesap harcamasına 2.000, yeni sigorta poliçesine de 2.000 lira olmak üzere toplamda 10.000 liraya varan bonus.

ING/28.000 LİRAYA VARAN: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Ayrıca 5 otomatik fatura talimatına 2.500 lira, Turuncu Hesap'a 50.000 lira ve üzeri bakiye getirenlere 4.000 lira, 50 bin lira ihtiyaç kredisi kullanana 4.000 lira ödül ve kredi kartıyla 3.500 lira harcayana ayda 500 lira olmak üzere toplam 2.500 lira iade.

Emekliye 30 bin TL (AA)Emekliye 30 bin TL (AA)

İŞ BANKASI/24.000 LİRAYA VARAN: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Buna ilaveten ilk 2 fatura talimatına 1.000, kredi kartıyla tek seferde 2.000 lira ve üzeri alışveriş yapanlara aylık 2.000, toplamda 8.000 lira MaxiPuan olmak üzere 9.000 liraya varan ek ödül.

KUVEYT TÜRK/27.500 LİRAYA VARAN: Maaşa göre 10.000, 16.000, 20.000, 24.000 lira. Ayrıca otomatik fatura talimatına fatura başına 500, toplamda 2.500 lira, kart ile 1.000 lira harcamaya 1.000 lira altın puan.

ŞEKERBANK/27.500 LİRAYA VARAN: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. Buna ilaveten 3 otomatik fatura talimatına 5.000, kredi kartıyla 1.000 lira alışveriş yapana 3.000 lira bonus, kredili mevduat hesabına 2.000 lira, kredi kullanana 5.500 lira.

Emekliye 30 bin TL (AA)Emekliye 30 bin TL (AA)

TEB/21.000 LİRAYA VARAN: Maaşa göre 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. Ayrıca 2 otomatik fatura talimatı verenlere ilave 9.000 lira.

VAKIF KATILIM/18.500 LİRAYA VARAN: Maaş dilimlerine göre 5.000, 8000, 10.000, 12.000 lira. 40.000 lira ve üstü aylıkta ise promosyon 18.500 liraya çıkıyor.

YAPI KREDİ/30.000 LİRAYA VARAN: Maaşa göre 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira. Ayrıca 2 yeni fatura talimatına 2.000-5.000 lira arasında, kredi kartıyla 1.000 lira harcamaya 2.000-5.000 lira arasında ödeme, ilk kez bankanın mobil uygulamasına giriş yapanlara 2.000 lira ve mobil uygulama üzerinden müşteri olanlara 3 bin lira veriyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | İsrail esir aldığı aktivistleri Aşdod Limanı'na getirdi! Son gemi Marinette gemisi ile bağlantı kesildi!
İsrail Sumud Filosu’ndaki yardım gönüllülerini esir aldı! Türkiye'den aktivistlerle ilgili açıklama: "Gerekli tüm girişimler yapılmaktadır"
Aynadaki Yabancı
Promosyonda Ekim fırsatı! Emekliye 30 bin TL müjdesi! Hangi banka ne kadar veriyor? Bankalar ne kadar promosyon veriyor? İşte sorularınızın cevapları...
Son dakika! Putin'den Gazze mesajı! Şartını açıkladı: "İki devletli çözüme hizmet edecekse destekleriz"
Katil Netanyahu Sumud’a yönelik siyonist baskını övdü
Aziz İhsan Aktaş'ın mal varlıklarına el konuldu
"Kim Milyoner Olmak İster?"de heyecan dolu anlar: Yarışmacı doğru karar verdiğine sevindi! "Hangisi "banlamak" kelimesinin sözlükteki anlamlarından biridir?"
Kartal'ın sağlık ekibi büyük sınavla karşı karşıya! Çözüm tedavi değil de ameliyat mı? İşte korkutan Abraham gerçeği...
Barış Boyun çetesine yönelik soruşturmada yeni perde: Çete talimatlarını avukat taşıdı
Son dakika: İstanbul'da şiddetli deprem! | Merkez üssü Tekirdağ Marmaraereğlisi | Uzman isim açıkladı: Daha büyüğü olur mu? | Panik anı kamerada
Başkan Erdoğan'dan İsrail'in yasadışı Sumud baskınına sert tepki: "Haydutluğu kınıyorum"
Kadıköy'de Kerem şov! Fenerbahçe - Nice: 2-1 | MAÇ SONUCU
Güney Kıbrıs’ta kirli provokasyon: Rum askerlerinden Karpaz tehdidi
Fenerbahçe taraftarından Filistin'e destek Kudüs'e selam: "Bu coğrafyanın yegane sahibi sensin"
İsrail saldırılarına rağmen karasularını geçti! Mikeno gemisinde Gazze ablukasını kıran Türk Huzeyfe Küçükaytekin
TikTok’tan Oracle’a siyonistlerin gözü sosyal medyada! Influencerlara İsrail ödemesi
İşgalci İsrail Sumud Filosuna saldırdı! Türkiye'den peş peşe tepkiler: Çağdaş Naziler hesap verecek
Fatih Tekke ilk 11'ini belirledi! Kayserispor maçında forma o yıldızların
Turgay Ciner Türkiye'den kaç para kaçırdı? Türk bankalara 800 milyon dolarlık borç!