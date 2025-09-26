PODCAST CANLI YAYIN

Emekli müjdesi... Emekliye refah payı yolda! Eşit zam formulü... İşte hesaplamalar

Enflasyon tahminleri, memur emeklilerinin Ocak zammının SSK ve Bağ-Kur’lulardan 6.3 puan daha yüksek olacağını ortaya koydu. Emeklilerin refah payı beklentisi arttı. Karar ise Ocak ayında verilecek...

2026 yılına çalışan çalışmayan hemen herkes yeni gelirlerle başlayacak. Yaklaşık 17 milyon emekli de geliri artacak kesimler arasında yer alacak.

Çok geniş bir kesime etki edecek asgari ücret artışının belirlenmesi için Aralık ayı beklenirken; memurların ve emeklilerin Ocak zammı için ipuçları gelmeye başladı. Hem toplu sözleşme süreci sonunda belirlenen oran hem de enflasyon tahminleri, SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle memur emeklilerinin zam oranları arasında 6 puanın üstünde bir fark olacağını ortaya koydu.

GÖZLER ENFLASYONDA
Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Memur emeklilerine ise yüzde 11 artış ve 2025'in ikinci yarısındaki TÜFE'nin yüzde 5'i aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak.

Yeni Orta Vadeli Program'da (OVP) 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 28.5 olarak tahmin edildi. Bu tahmine göre, yılın ikinci yarısında TÜFE yüzde 10.14 çıkacak. Ocak zammı da bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 10.14 olurken, memur emeklilerinde yüzde 4.9 enflasyon farkıyla yüzde 16.44'e ulaşacak. Yani memur emeklilerinin zam oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden 6.3 puan daha fazla yüksek olacak.

SON 3 ZAMDA SSK'LILAR AVANTAJLI OLDU
Bu fark, refah payını gündeme getirdi. Emeklilerden, refah payı ile zam oranlarının eşitlenmesi talepleri gelmeye başladı. Refah payı Ocak-Temmuz 2023 ve Ocak 2024 zam dönemlerinde uygulanmış, emeklilerin zam oranı eşitlenmişti. Sonraki dönemde ise SSK ve Bağ-Kur'lular daha avantajlı oldu. SSK ve Bağ-Kur'lular memur emeklilerinden Temmuz 2024'te 5.42, Ocak 2025'te 4.21, Temmuz 2025'te 1.1 puan daha fazla zam aldı.

İKİ FORMÜL VAR
Önümüzdeki Ocak ayında refah payının iki şekilde uygulanabilmesi mümkün. İlk formüle göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı refah payı ile memur emeklilerinin seviyesine yükseltilebilecek. Örneğin, OVP'deki tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 6.3 puan refah payı verilecek ve tüm emekliler yüzde 16.44 zam alabilecek. İkinci formülde ise hem SSK ve Bağ-Kur hem memur emeklilerine refah payı verilerek tüm emeklilerin zam oranı yükseltilebilecek. Bu durumda zam oranı yüzde 16.44'ü aşabilecek. Burada karar Ocak ayında zam oranlarının belli olmasının ardından verilecek. Eğer refah payı uygulanması yönünde karar verilirse, yasal düzenleme yapılacak.

GEÇMİŞTE NELER OLDU?
Emekliye refah payı (Takvim.com.tr)Emekliye refah payı (Takvim.com.tr)


