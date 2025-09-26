Emekli müjdesi... Emekliye refah payı yolda! Eşit zam formulü... İşte hesaplamalar

Yeni Orta Vadeli Program'da (OVP) 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 28.5 olarak tahmin edildi. Bu tahmine göre, yılın ikinci yarısında TÜFE yüzde 10.14 çıkacak. Ocak zammı da bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 10.14 olurken, memur emeklilerinde yüzde 4.9 enflasyon farkıyla yüzde 16.44'e ulaşacak. Yani memur emeklilerinin zam oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden 6.3 puan daha fazla yüksek olacak.



SON 3 ZAMDA SSK'LILAR AVANTAJLI OLDU

Bu fark, refah payını gündeme getirdi. Emeklilerden, refah payı ile zam oranlarının eşitlenmesi talepleri gelmeye başladı. Refah payı Ocak-Temmuz 2023 ve Ocak 2024 zam dönemlerinde uygulanmış, emeklilerin zam oranı eşitlenmişti. Sonraki dönemde ise SSK ve Bağ-Kur'lular daha avantajlı oldu. SSK ve Bağ-Kur'lular memur emeklilerinden Temmuz 2024'te 5.42, Ocak 2025'te 4.21, Temmuz 2025'te 1.1 puan daha fazla zam aldı.

İKİ FORMÜL VAR

Önümüzdeki Ocak ayında refah payının iki şekilde uygulanabilmesi mümkün. İlk formüle göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı refah payı ile memur emeklilerinin seviyesine yükseltilebilecek. Örneğin, OVP'deki tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 6.3 puan refah payı verilecek ve tüm emekliler yüzde 16.44 zam alabilecek. İkinci formülde ise hem SSK ve Bağ-Kur hem memur emeklilerine refah payı verilerek tüm emeklilerin zam oranı yükseltilebilecek. Bu durumda zam oranı yüzde 16.44'ü aşabilecek. Burada karar Ocak ayında zam oranlarının belli olmasının ardından verilecek. Eğer refah payı uygulanması yönünde karar verilirse, yasal düzenleme yapılacak.



GEÇMİŞTE NELER OLDU?

Emekliye refah payı





