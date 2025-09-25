Esnaf 1800 gün kazanacak! Bağ-Kur reformunun detayları neler? EYT'liler yararlanabilecek mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın reform için 2026'nın ilk yarısını işaret etmesi esnafı heyecanlandırdı. Peki düzenlemenin kapsamında kimler olacak? Tüm süreler kapsanacak mı? İşte merak edilen soruların yanıtları...
■ Mevcut uygulama nasıl?
SSK'lılardan 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar 5000 ile 5975 arasında, 9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arasında sigortalı olanlar 7000, 1 Ekim 2008'den sonra sigortalı olanlar 7200 prim günüyle emekli olabiliyor.
Bağ-Kur'lularda ise 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlayan kadınlarda 7200, erkeklerde ise 9000 prim günü gerekiyor. Bu tarihten sonraysa, prim gün sayısı tüm Bağ- Kur'lularda 9000. Yapılacak düzenleme ile esnaflık yapan Bağ-Kur'luların prim gün şartı 9000'den 7200'e çekilecek. Hem hangi esnafın kapsamda olacağı hem sigorta başlangıç tarihlerine göre kimlerin kapsamda olacağı çalışmalar sonucunda belli olacak.
■ Kimler kapsama girebilir?
Düzenleme ilk gündeme geldiğinde küçük esnafı kapsayacağı konuşulmuştu. Ancak bu, çalışma tamamlandıktan sonra kesinlik kazanacak. Reform tüm esnafı kapsayabileceği gibi, bakkal, kasap, berber, kuaför ve tamirci gibi küçük esnafa yönelik de yapılabilecek.
1800 gün prim avantajı sağlanacak esnafın kapsamı, çalışma tamamlanınca belli olacak. Eğer küçük esnaf için uygulanması kararlaştırılırsa, burada 10 ve altı personel kriterinin getirilebileceği konuşuluyor.
■ EYT'liler yararlanabilecek mi?
Reformun EYT'lileri kapsayıp kapsamayacağı henüz belli değil. Bu, çalışmalar tamamlanınca belli olacak. Eğer düzenleme tüm süreleri kapsarsa, 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan erkek esnaf 9000 günü beklemeden 7200 günü tamamlamışsa emekli olacak.
■ Düzenleme ne zaman yapılacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ortak yürütülecek sürecin 2026'nın ilk yarısında tamamlanmasını hedeflediklerini söyledi. İki bakanlık tarafından yürütülecek çalışma, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Erdoğan'ın onayının ardından da yasa süreci başlatılacak.
EN AZ 464 BİN LİRA AVANTAJ
Esnaf, Bağ-Kur reformunun hayata geçirilmesiyle, 1800 gün yani 60 ay daha az prim ödeyecek. Halen en düşük Bağ- Kur primi 9 bin 36 lira 91 kuruş. Bu tutardan hesaplandığında 542 bin 179 lira cepte kalacak. Primini düzenli ödeyenlerin indirimli Bağ-Kur primi ise mevcut asgari ücrete göre aylık 7 bin 736 lira 64 kuruş. Buradan hesaplama yapıldığında da toplam 464 bin 198 lira avantaj söz konusu olacak. Primde en düşük ve en yüksek tutarların her yıl asgari ücretle arttığı dikkate alındığında, sağlanacak maddi avantajın daha da büyük olacağı görülüyor.