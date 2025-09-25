PODCAST CANLI YAYIN

Esnaf 1800 gün kazanacak! Bağ-Kur reformunun detayları neler? EYT'liler yararlanabilecek mi?

Bakan Işıkhan’ın ‘7200 gün’ reformu için 2026’nın ilk yarısını işaret etmesiyle esnaf heyecanlandı. Yasanın kapsamı ve yürürlük tarihi merak konusu oldu. Peki neler bekleniyor? İşte detayları...

Giriş Tarihi:
Esnaf 1800 gün kazanacak! Bağ-Kur reformunun detayları neler? EYT'liler yararlanabilecek mi?

Milyonların gözü yakında hayata geçirilmesi beklenen Bağ-Kur reformunda. Bu reform ile esnafa erken emeklilik yolu açılacak. Prim gün şartı 9000'den 7200'e çekilecek.

Esnaf 1800 gün kazanacak! Bağ-Kur reformunun detayları neler? EYT'liler yararlanabilecek mi? (AA ARŞİV)Esnaf 1800 gün kazanacak! Bağ-Kur reformunun detayları neler? EYT'liler yararlanabilecek mi? (AA ARŞİV)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın reform için 2026'nın ilk yarısını işaret etmesi esnafı heyecanlandırdı. Peki düzenlemenin kapsamında kimler olacak? Tüm süreler kapsanacak mı? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Esnaf 1800 gün kazanacak! Bağ-Kur reformunun detayları neler? EYT'liler yararlanabilecek mi? (AA ARŞİV)Esnaf 1800 gün kazanacak! Bağ-Kur reformunun detayları neler? EYT'liler yararlanabilecek mi? (AA ARŞİV)

■ Mevcut uygulama nasıl?
SSK'lılardan 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar 5000 ile 5975 arasında, 9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arasında sigortalı olanlar 7000, 1 Ekim 2008'den sonra sigortalı olanlar 7200 prim günüyle emekli olabiliyor.

Bağ-Kur'lularda ise 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlayan kadınlarda 7200, erkeklerde ise 9000 prim günü gerekiyor. Bu tarihten sonraysa, prim gün sayısı tüm Bağ- Kur'lularda 9000. Yapılacak düzenleme ile esnaflık yapan Bağ-Kur'luların prim gün şartı 9000'den 7200'e çekilecek. Hem hangi esnafın kapsamda olacağı hem sigorta başlangıç tarihlerine göre kimlerin kapsamda olacağı çalışmalar sonucunda belli olacak.

Esnaf 1800 gün kazanacak! Bağ-Kur reformunun detayları neler? EYT'liler yararlanabilecek mi? (AA ARŞİV)Esnaf 1800 gün kazanacak! Bağ-Kur reformunun detayları neler? EYT'liler yararlanabilecek mi? (AA ARŞİV)

■ Kimler kapsama girebilir?
Düzenleme ilk gündeme geldiğinde küçük esnafı kapsayacağı konuşulmuştu. Ancak bu, çalışma tamamlandıktan sonra kesinlik kazanacak. Reform tüm esnafı kapsayabileceği gibi, bakkal, kasap, berber, kuaför ve tamirci gibi küçük esnafa yönelik de yapılabilecek.

1800 gün prim avantajı sağlanacak esnafın kapsamı, çalışma tamamlanınca belli olacak. Eğer küçük esnaf için uygulanması kararlaştırılırsa, burada 10 ve altı personel kriterinin getirilebileceği konuşuluyor.

Esnaf 1800 gün kazanacak! Bağ-Kur reformunun detayları neler? EYT'liler yararlanabilecek mi? (AA ARŞİV)Esnaf 1800 gün kazanacak! Bağ-Kur reformunun detayları neler? EYT'liler yararlanabilecek mi? (AA ARŞİV)

■ Yaş şartı ortadan kalkacak mı?
7200 prim gününü tamamlayanlar sigorta başlangıç tarihine göre belirlenen yaşı sağlıyorsa emekli olabilecek. Primi dolsa da yaşı beklemek gerekecek.

Esnaf 1800 gün kazanacak! Bağ-Kur reformunun detayları neler? EYT'liler yararlanabilecek mi? (AA ARŞİV)Esnaf 1800 gün kazanacak! Bağ-Kur reformunun detayları neler? EYT'liler yararlanabilecek mi? (AA ARŞİV)

■ EYT'liler yararlanabilecek mi?
Reformun EYT'lileri kapsayıp kapsamayacağı henüz belli değil. Bu, çalışmalar tamamlanınca belli olacak. Eğer düzenleme tüm süreleri kapsarsa, 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan erkek esnaf 9000 günü beklemeden 7200 günü tamamlamışsa emekli olacak.

■ Düzenleme ne zaman yapılacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ortak yürütülecek sürecin 2026'nın ilk yarısında tamamlanmasını hedeflediklerini söyledi. İki bakanlık tarafından yürütülecek çalışma, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Erdoğan'ın onayının ardından da yasa süreci başlatılacak.

Esnaf 1800 gün kazanacak! Bağ-Kur reformunun detayları neler? EYT'liler yararlanabilecek mi? (AA ARŞİV)Esnaf 1800 gün kazanacak! Bağ-Kur reformunun detayları neler? EYT'liler yararlanabilecek mi? (AA ARŞİV)

EN AZ 464 BİN LİRA AVANTAJ
Esnaf, Bağ-Kur reformunun hayata geçirilmesiyle, 1800 gün yani 60 ay daha az prim ödeyecek. Halen en düşük Bağ- Kur primi 9 bin 36 lira 91 kuruş. Bu tutardan hesaplandığında 542 bin 179 lira cepte kalacak. Primini düzenli ödeyenlerin indirimli Bağ-Kur primi ise mevcut asgari ücrete göre aylık 7 bin 736 lira 64 kuruş. Buradan hesaplama yapıldığında da toplam 464 bin 198 lira avantaj söz konusu olacak. Primde en düşük ve en yüksek tutarların her yıl asgari ücretle arttığı dikkate alındığında, sağlanacak maddi avantajın daha da büyük olacağı görülüyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
"Hangi vicdan soykırıma sessiz kalabilir" | Başkan Erdoğan'ın BM konuşmasını dünya basını manşetlere taşıdı
Gözler Beyaz Saray'da! Başkan Erdoğan ile Trump arasındaki zirveye saatler kaldı: Teferruatlı bir görüşmemiz olacak | İşte masadaki konular
Türk Telekom
Esnaf 1800 gün kazanacak! Bağ-Kur reformunun detayları neler? EYT'liler yararlanabilecek mi?
Ekrem İmamoğlu’ndan The Guardian’a skandal yazı: Türkiye'yi Mısır ve Suriye'ye benzetti
Başkan Erdoğan ile Macron görüşmesinde dikkat çeken diyalog: İyi olduğun zamanlar oluyor
ABD Başkanı Trump’tan BM’de “üçlü sabotaj” İddiası
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara'dan BM kürsüsünde Türkiye'ye özel teşekkür: "Suriye'nin hikayesi bitmedi"
Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar! Macron ve Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong ile görüştü
Kanarya'ya mutluluk haram! Dinamo Zagreb - Fenerbahçe: 3-1 | MAÇ SONUCU
Beyaz Saray’da Başkan Erdoğan hazırlığı! Washington’a çitler çekildi: Blair House jesti
Başkan Erdoğan BM'deki İklim Zirvesi'nde açıkladı: 2053'te hedef sıfır emisyon
ABD basını yazdı: Trump'tan Başkan Erdoğan'ın da bulunduğu Gazze toplantısında Batı Şeria sözü
AK Parti’den CHP’li Zeybek’e sert tepki: “İzmir’i çöp dağlarına siz mahkûm ettiniz”
22. Olağanüstü kurultayı iptale götürecek 4 detay! 48. madde, İstanbul delegeleri, şaibe davasının failleri... | Mutlak butlan kararı tüm kurultayları iptal eder
Rafa'nın şovu 3 puanı getirdi! Kayserispor - Beşiktaş: 0-4 | MAÇ SONUCU
Ballon d'Or'a Türk sponsor! İsviçre’de saat markası kuran Mehmet Korutürk Dembele'ye 400 bin dolarlık saat hediye etti!
CHP'li Mansur Yavaş'tan yolsuzluk itirafı: "Benim konserle ilgili savunacak hiçbir şeyim yok"
Sumud Filosu'na İsrail'den dronlu saldırı! UCM'ye Sumud başvurusu | Sanchez askeri gemi gönderiyor
PKK'da "süreci tıkama" süreci! Helin Ümit'ten "Silah bırakmadık strateji değişti" itirafı: "Suriye'yi Türkiye'ye yedirmezler" deyip tehdit etti