Esnaf 1800 gün kazanacak! Bağ-Kur reformunun detayları neler? EYT'liler yararlanabilecek mi? (AA ARŞİV)

■ Kimler kapsama girebilir?

Düzenleme ilk gündeme geldiğinde küçük esnafı kapsayacağı konuşulmuştu. Ancak bu, çalışma tamamlandıktan sonra kesinlik kazanacak. Reform tüm esnafı kapsayabileceği gibi, bakkal, kasap, berber, kuaför ve tamirci gibi küçük esnafa yönelik de yapılabilecek.

1800 gün prim avantajı sağlanacak esnafın kapsamı, çalışma tamamlanınca belli olacak. Eğer küçük esnaf için uygulanması kararlaştırılırsa, burada 10 ve altı personel kriterinin getirilebileceği konuşuluyor.