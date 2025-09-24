Emekliler, dul ve yetimler için ek gelir olan banka promosyonlarında son dönemde hareketlenme arttı.

30 bin liraya kadar çıktı! Emeklinin promosyon kazancı büyüyor: Tutarlar daha da artacak mı? (Takvim.com.tr arşiv)

Hem Temmuz zamlarıyla milyonlarca emekli bir üst maaş diliminin promosyonundan yararlanma imkanı elde etti hem de bankalar kampanyalarına hız verdi. Öyle ki; gelinen noktada promosyonlar 30 bin liraya kadar çıktı.

12 banka 20 bin lira ve üzerinde ödeme yaparken, 7'sinde 27 bin lira ve üstü tutarlara ulaşıldı. Hal böyle olunca da emeklilerden "Şimdi güncelleme yapalım mı? Daha da artar mı?" soruları gelmeye başladı.

Promosyonda bir yükseliş beklentisi var. Bunun birkaç nedeni bulunuyor. Öncelikle bankalar kampanyalarla hem dikkatleri çekiyor hem de emekli maaş pastasındaki payını artırıyor.