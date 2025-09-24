PODCAST CANLI YAYIN

30 bin liraya kadar çıktı! Emeklinin promosyon kazancı büyüyor: Tutarlar daha da artacak mı?

Bankaların emekli yarışı hızlandı, promosyon 30 bin liraya kadar çıktı. Hem Ocak zamları hem de Nisan’dan itibaren yaklaşık 2 milyon kişinin taahhüdünün dolacak olması rekabeti daha da hareketlendirecek. Peki beklemek mi lazım? Şimdi güncelleme yapan, yükselişlerden yararlanabilir mi? İşte yanıtları...

Giriş Tarihi:
30 bin liraya kadar çıktı! Emeklinin promosyon kazancı büyüyor: Tutarlar daha da artacak mı?

Emekliler, dul ve yetimler için ek gelir olan banka promosyonlarında son dönemde hareketlenme arttı.

30 bin liraya kadar çıktı! Emeklinin promosyon kazancı büyüyor: Tutarlar daha da artacak mı? (Takvim.com.tr arşiv)30 bin liraya kadar çıktı! Emeklinin promosyon kazancı büyüyor: Tutarlar daha da artacak mı? (Takvim.com.tr arşiv)

Hem Temmuz zamlarıyla milyonlarca emekli bir üst maaş diliminin promosyonundan yararlanma imkanı elde etti hem de bankalar kampanyalarına hız verdi. Öyle ki; gelinen noktada promosyonlar 30 bin liraya kadar çıktı.

12 banka 20 bin lira ve üzerinde ödeme yaparken, 7'sinde 27 bin lira ve üstü tutarlara ulaşıldı. Hal böyle olunca da emeklilerden "Şimdi güncelleme yapalım mı? Daha da artar mı?" soruları gelmeye başladı.

Promosyonda bir yükseliş beklentisi var. Bunun birkaç nedeni bulunuyor. Öncelikle bankalar kampanyalarla hem dikkatleri çekiyor hem de emekli maaş pastasındaki payını artırıyor.

30 bin liraya kadar çıktı! Emeklinin promosyon kazancı büyüyor: Tutarlar daha da artacak mı? (Takvim.com.tr arşiv)30 bin liraya kadar çıktı! Emeklinin promosyon kazancı büyüyor: Tutarlar daha da artacak mı? (Takvim.com.tr arşiv)

ÖNEMLİ GELİŞMELER OLACAK
Yaklaşan bir zam dönemi de var. Ocak ayında enflasyon tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur'luların yüzde 10-11, memur emeklilerinin yüzde 16-17 seviyesinde zam alması bekleniyor. Bir de 2026'da 2 milyona yakın emeklinin promosyonda 3 yıllık taahhüt süresi dolacak.

EYT yasasıyla ilk emekli aylıkları Nisan 2023'te bağlanmıştı. Dolayısıyla bu düzenlemeyle emekli olup promosyon alanlar için yeni promosyon süresi Nisan 2026 itibarıyla başlayacak. Bu da promosyonda hareketlenme getirecek.

30 bin liraya kadar çıktı! Emeklinin promosyon kazancı büyüyor: Tutarlar daha da artacak mı? (Takvim.com.tr arşiv)30 bin liraya kadar çıktı! Emeklinin promosyon kazancı büyüyor: Tutarlar daha da artacak mı? (Takvim.com.tr arşiv)

SGK GÜNCELLER Mİ?
Tüm bu gelişmelerin promosyona "zam" olarak yansıyacağı düşünülüyor. Hatta SGK'nın bankalarla yeni protokol imzalaması da beklentiler arasında. Artan maaşlarla birlikte promosyonda birinci ve ikinci maaş dilimi kapsamında hiç emekli kalmadı.

Hatta ilk üç maaş diliminde artık hiç memur emeklisi yok. Üstelik yakında maaşlar daha da artacak. SGK ile bir protokol imzalanırsa hem maaş dilimleri hem de ödenecek taban promosyon güncellenmiş olacak. Hatta bazı bankalar rekabetle tutarı daha da yukarıya taşıyacak.

30 bin liraya kadar çıktı! Emeklinin promosyon kazancı büyüyor: Tutarlar daha da artacak mı? (Takvim.com.tr arşiv)30 bin liraya kadar çıktı! Emeklinin promosyon kazancı büyüyor: Tutarlar daha da artacak mı? (Takvim.com.tr arşiv)

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Özetle; promosyonda yükseliş ivmesi bekleniyor. Ancak bunu beklemek şart değil. Promosyonu güncellemede sınırlama bulunmuyor. Örneğin; bu ay başvurup güncelleme yapanların, sonra daha yüksek ödeme imkanı doğduğunda bunu da değerlendirebilmesi mümkün.

Bunun için alınmış olan promosyonun kalan süresinin tutarının iade edilmesi gerekiyor. Aynı bankada devam edilecekse bu tutar genellikle yeni promosyondan düşülüyor. Farklı bankaya geçilecekse de iade yapılıyor.

Tabii bazı bankalar daha yüksek promosyon için ek şartlar koymuş durumda. Banka seçerken iptal halinde nelerle karşılaşılacağına da dikkat etmek gerekiyor.

30 bin liraya kadar çıktı! Emeklinin promosyon kazancı büyüyor: Tutarlar daha da artacak mı? (Takvim.com.tr arşiv)30 bin liraya kadar çıktı! Emeklinin promosyon kazancı büyüyor: Tutarlar daha da artacak mı? (Takvim.com.tr arşiv)

İŞTE MEVCUT TUTARLAR

Akbank: 15 bin liraya varan promosyon + 15 bin liraya varan ek nakit ödül.

Albaraka Türk: 15.600 liraya varan promosyon + 9.400 liraya varan ek ödül.

Denizbank: 12.000 liraya varan promosyon + 8.000 liraya varan ek promosyon ve kredi kartı harcamasına 7.000 lira iade.

30 bin liraya kadar çıktı! Emeklinin promosyon kazancı büyüyor: Tutarlar daha da artacak mı? (Takvim.com.tr arşiv)30 bin liraya kadar çıktı! Emeklinin promosyon kazancı büyüyor: Tutarlar daha da artacak mı? (Takvim.com.tr arşiv)


Garanti BBVA: 15.000 liraya varan promosyon + 10.000 liraya varan bonus.

ING: 15.000 liraya varan promosyon + 10.500 liraya varan ödül + 2.500 lira iade imkanı.

İş Bankası: 15.000 liraya varan promosyon + 9.000 liraya varan ek ödül.

Kuveyt Türk: 24.000 liraya varan promosyon + 3.500 liraya varan altın puan.

Şekerbank: 12.000 liraya varan promosyon + 15.500 liraya varan ödül.

30 bin liraya kadar çıktı! Emeklinin promosyon kazancı büyüyor: Tutarlar daha da artacak mı? (Takvim.com.tr arşiv)30 bin liraya kadar çıktı! Emeklinin promosyon kazancı büyüyor: Tutarlar daha da artacak mı? (Takvim.com.tr arşiv)


QNB: 15.000 liraya varan promosyon + 3.000 lira nakit + 2.400 lira iade imkanı.

TEB: 12.000 liraya varan promosyon + 9.000 lira.

Türkiye Finans: 27 bin lira promosyon ve ödül + emekli yakınlarına getirenlere kişi başına 250, toplamda 2.500 lira.

Vakıf Katılım: 18.500 liraya varan promosyon

Yapı Kredi: 15.000 liraya varan promosyon + 15.000 liraya varan ödül.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan New York'ta Gazze diplomasisi! Kritik zirvede Trump'la yan yana... Başkan Erdoğan: Toplantı çok verimliydi
Başkan Erdoğan BM'de Gazze manifestosu! Soykırımı fotoğraflarla haykırdı: İsrail hesap vermeli | Dünya liderlerine tarihi çağrı
Trump-Erdoğan buluşması: İzzetli duruş arayanlar bu fotoğraflara baktı
Başkan Erdoğan’ın tarihi BM konuşması İsrail’de panik Yunan’da karın ağrısı
30 bin liraya kadar çıktı! Emeklinin promosyon kazancı büyüyor: Tutarlar daha da artacak mı?
CANLI | Guterres BM Genel Kurul toplantısını Gazze ile açtı! Lula da Silva, Başkan Erdoğan ve Subianto’dan Filistin vurgusu | Trump’tan ilginç konuşma
Son dakika: BM'de Gazze manifestosu! MHP lideri Devlet Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu
Trump’ın BM binasında yürüyen merdivenle imtihanı! Kürsüde eleştirmişti: Bozuk merdivendeki anlar ortaya çıktı
İşte Başkan Erdoğan'ın BM Genel Kurulu kürsüsünde gösterdiği fotoğraflar! Gazze'deki vahşeti böyle gözler önüne serdi: "İnsanlık tarihi böyle bir vahşet görmemiştir"
Trump kürsüde kendisini övdü BM’yi gömdü: “Amacı ne ki?” | İlk dakikada teleprompter bozuldu! Dünyaya tehditler savurdu
Beşiktaş'ta fiziksel ölçümler büyük sorun yarattı! Fatura Ole Gunnar Solskjaer'e kesildi
MHP lideri Bahçeli'den "İsrail'e karşı askeri seçenek" çıkışı: "Türkiye insanlık namına gözünü budaktan sakınmamalı" | İslam NATO'su çıkışı
Dünyanın kilitlendiği konuşma öncesi sosyal medya yıkıldı: Filistin’in sesi Erdoğan | PalestinesVoiceErdogan
Mansur Yavaş ve CHP'yi patlatan belge! 219 bin dolar dedi 761 bin dolar çıktı... ABB'deki kamu zararı tescillendi
Alişan Gazze'nin sesi oldu: Elimden bir şey gelse Gazze için varımı yoğumu bırakıp gitmezsem şerefsizim!
Son dakika: CHP'li ABB'de konser vurgunu! 13 gözaltı... Kime ne kadar para verildi? Sahte faturalar, sahte adresli şirketler akraba ilişkileri...
İsrail’in gözü Başkan Erdoğan’la Trump görüşmesinde: ‘Ankara’nın eli artık çok güçlü!'
Evanjelik Hristiyanlardan Filistin’in tanınacağı günde kıyamet propagandası! 5 kızıl inekle başladılar BM’de Armageddon ile devam ediyorlar
Bayrampaşa'daki irade gasbı ve oy hırsızlığı yargıda! AK Parti sandıkta kazandı... CHP kura çekilirken bile hile yaptı
Fener Avrupa'da yanacak! Tedesco'dan Zagreb'e farklı 11