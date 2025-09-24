30 bin liraya kadar çıktı! Emeklinin promosyon kazancı büyüyor: Tutarlar daha da artacak mı?

Emekliler, dul ve yetimler için ek gelir olan banka promosyonlarında son dönemde hareketlenme arttı.
Hem Temmuz zamlarıyla milyonlarca emekli bir üst maaş diliminin promosyonundan yararlanma imkanı elde etti hem de bankalar kampanyalarına hız verdi. Öyle ki; gelinen noktada promosyonlar 30 bin liraya kadar çıktı.
12 banka 20 bin lira ve üzerinde ödeme yaparken, 7'sinde 27 bin lira ve üstü tutarlara ulaşıldı. Hal böyle olunca da emeklilerden "Şimdi güncelleme yapalım mı? Daha da artar mı?" soruları gelmeye başladı.
Promosyonda bir yükseliş beklentisi var. Bunun birkaç nedeni bulunuyor. Öncelikle bankalar kampanyalarla hem dikkatleri çekiyor hem de emekli maaş pastasındaki payını artırıyor.
ÖNEMLİ GELİŞMELER OLACAK
Yaklaşan bir zam dönemi de var. Ocak ayında enflasyon tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur'luların yüzde 10-11, memur emeklilerinin yüzde 16-17 seviyesinde zam alması bekleniyor. Bir de 2026'da 2 milyona yakın emeklinin promosyonda 3 yıllık taahhüt süresi dolacak.
EYT yasasıyla ilk emekli aylıkları Nisan 2023'te bağlanmıştı. Dolayısıyla bu düzenlemeyle emekli olup promosyon alanlar için yeni promosyon süresi Nisan 2026 itibarıyla başlayacak. Bu da promosyonda hareketlenme getirecek.