Bakan Işıkhan merakla beklenen düzenleme için tarih verdi! 7200 gün müjdesi

Esnafın heyecanla beklediği 7200 prim gün düzenlemesinde takvim belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, esnafın emeklilik şartını 9000 prim günden 7200 prim gününe düşürecek çalışmanın gündemlerinde olduğunu belirterek, düzenleme için 2026'nın ilk 6 ayına işaret etti. Bakan Işıkhan, konuyla ilgili sorular üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:
KAPSAM BELİRLENECEK
"Esnafımızın en çok sorduğu sorulardan biri. Gündemimizde yer alan bir konu. 9000 prim günden 7200 güne indirilmesi yani 25 yıldan 20 yıla indirilerek emeklilik hakkının tanınması konusunda Sayın Cumhurbaşkanımız son seçimde böyle bir vaatte bulunmuştu. Bu bizim için emir niteliğindedir. Bu konuda Maliye Bakanlığımız ile çalışmaya başlayacağız. 2028'den önce Cumhurbaşkanımızın bu müjdeyi esnafımıza verebilmesi için biz bakanlık olarak çalışıyoruz. Yalnız burada esnafın tümü mü, küçük esnaf mı bu kapsamı yapmamız lazım. Bağ-Kur'lu esnafımızın prim ödeme konusunda zorlandığını görüyoruz. Prim tahsilat oranımız biraz düşük. Bu konuda çalışmalara başladık. 2026'ın ilk çeyreğinde ya da ikinci çeyreğinde bu konuyu nihayete erdirmeyi hedefliyoruz."
NASIL UYGULANACAK?
Düzenlemenin kapsamına hangi esnafın gireceği, çalışmalar sonucunda belli olacak. Eğer düzenleme tüm süreleri kapsarsa, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan EYT'li erkek esnaf ile bu tarihten sonra sigortalı olan hem erkek hem kadın esnafta prim gün şartı 9000'den 7200'e inecek. Bu durumda EYT'li esnaf 7200 günü tamamlar tamamlamaz emekli olabilecek. 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanların ise sigortalılık başlangıç tarihine göre belirlenen yaşı (9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arası başlangıçta kadınlarda 58, erkeklerde 60, sonrasında 65'e varan) tamamlaması gerekecek.
