Bakan Işıkhan merakla beklenen düzenleme için tarih verdi! 7200 gün müjdesi

Esnafa 7200 gün müjdesi (Takvim.com.tr)

"Esnafımızın en çok sorduğu sorulardan biri. Gündemimizde yer alan bir konu. 9000 prim günden 7200 güne indirilmesi yani 25 yıldan 20 yıla indirilerek emeklilik hakkının tanınması konusunda Sayın Cumhurbaşkanımız son seçimde böyle bir vaatte bulunmuştu. Bu bizim için emir niteliğindedir. Bu konuda Maliye Bakanlığımız ile çalışmaya başlayacağız. 2028'den önce Cumhurbaşkanımızın bu müjdeyi esnafımıza verebilmesi için biz bakanlık olarak çalışıyoruz. Yalnız burada esnafın tümü mü, küçük esnaf mı bu kapsamı yapmamız lazım. Bağ-Kur'lu esnafımızın prim ödeme konusunda zorlandığını görüyoruz. Prim tahsilat oranımız biraz düşük. Bu konuda çalışmalara başladık. 2026'ın ilk çeyreğinde ya da ikinci çeyreğinde bu konuyu nihayete erdirmeyi hedefliyoruz."