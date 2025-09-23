PODCAST CANLI YAYIN

Bakan Işıkhan merakla beklenen düzenleme için tarih verdi! 7200 gün müjdesi

Bakan Işıkhan, esnafın prim gün şartının 9000’den 7200’e çekilmesi konusunun gündemlerinde olduğunu belirterek, düzenleme için 2026’nın ilk yarısına işaret etti...

Esnafın heyecanla beklediği 7200 prim gün düzenlemesinde takvim belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, esnafın emeklilik şartını 9000 prim günden 7200 prim gününe düşürecek çalışmanın gündemlerinde olduğunu belirterek, düzenleme için 2026'nın ilk 6 ayına işaret etti. Bakan Işıkhan, konuyla ilgili sorular üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:

KAPSAM BELİRLENECEK
"Esnafımızın en çok sorduğu sorulardan biri. Gündemimizde yer alan bir konu. 9000 prim günden 7200 güne indirilmesi yani 25 yıldan 20 yıla indirilerek emeklilik hakkının tanınması konusunda Sayın Cumhurbaşkanımız son seçimde böyle bir vaatte bulunmuştu. Bu bizim için emir niteliğindedir. Bu konuda Maliye Bakanlığımız ile çalışmaya başlayacağız. 2028'den önce Cumhurbaşkanımızın bu müjdeyi esnafımıza verebilmesi için biz bakanlık olarak çalışıyoruz. Yalnız burada esnafın tümü mü, küçük esnaf mı bu kapsamı yapmamız lazım. Bağ-Kur'lu esnafımızın prim ödeme konusunda zorlandığını görüyoruz. Prim tahsilat oranımız biraz düşük. Bu konuda çalışmalara başladık. 2026'ın ilk çeyreğinde ya da ikinci çeyreğinde bu konuyu nihayete erdirmeyi hedefliyoruz."

NASIL UYGULANACAK?
Düzenlemenin kapsamına hangi esnafın gireceği, çalışmalar sonucunda belli olacak. Eğer düzenleme tüm süreleri kapsarsa, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan EYT'li erkek esnaf ile bu tarihten sonra sigortalı olan hem erkek hem kadın esnafta prim gün şartı 9000'den 7200'e inecek. Bu durumda EYT'li esnaf 7200 günü tamamlar tamamlamaz emekli olabilecek. 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanların ise sigortalılık başlangıç tarihine göre belirlenen yaşı (9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arası başlangıçta kadınlarda 58, erkeklerde 60, sonrasında 65'e varan) tamamlaması gerekecek.

FARKLILIK BİTECEK
Düzenleme daha az primle emekli olmak için son 3.5 yıl SSK'lı çalışma durumunu büyük ölçüde ortadan kaldıracak. 1 Ekim 2008'den önce sigortalı olanların emekli olacağı kurumu, son 3.5 yıldaki çalışmaları belirliyor. Son 7 yıllık sigortalılık süresinin yarısından bir fazla olan 1261 gün çalışma hangi statüde gerçekleşmişse o statüden emekli olunuyor. 1 Ekim 2008 sonrasında sigortalılığı başlayanlar ise hangi kurumdan daha fazla prim ödenmişse, onun şartlarıyla emeklilik imkanı elde ediyor. SSK'lılardan 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 5000-5975, 9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arasında sigortalı olanlar 7000, 1 Ekim 2008'den sonra sigortalı olanlar 7200 prim günüyle emekli olabiliyor. Yapılacak düzenlemeyle artık küçük esnaf olan Bağ-Kur'lular da 7200 günle emekli olabilecek.

EYT'NİN MALİYETİ 1.2 TRİLYON
2.5 milyona yakın kişinin EYT'den yararlandığını, bir o kadar kişinin de hak etse bile başvuruda bulunmadığını belirten Vedat Işıkhan, EYT'nin bütçeye bu yıl 1.2 trilyon lira maliyet getirdiğini söyledi. Işıkhan, "SGK bütçemizin yüzde 67'sini emekli aylığı ödemelerine harcıyoruz. 2023-2024 yılları içerisinde EYT'nin tam maliyeti 844 milyar lira. Bu yıl ise rakam 1.2 trilyon lira. Her yıl katlanarak bu rakam artacak. Bu rakamı da her yıl bütçeye koymak zorundayız. Çünkü hak eden ve edecek emeklilerimiz var. Bu planlamayı sürdürülebilir sağlamalıyız" diye konuştu.

Düzenlemenin kapsamına esnafın tamamının mı, küçük esnafın mı gireceği çalışmalar sonucunda belli olacak.

