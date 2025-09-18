PODCAST CANLI YAYIN

Ocak ayıyla birlikte artacak! Çalışanlara yeni tazminat: Kıdemde tutarlar nasıl değişecek? Yeni tavan ne olacak?

Özel sektörde çalışanlara işten ayrılırken ödenen kıdem tazminatında tutarlar Ocak ayıyla birlikte artacak. En düşük tutar asgari ücretle yükselirken, tazminat tavanının da 61 bin lirayı aşması bekleniyor...

Giriş Tarihi:
Ocak ayıyla birlikte artacak! Çalışanlara yeni tazminat: Kıdemde tutarlar nasıl değişecek? Yeni tavan ne olacak?

Çalışanların en önemli güvencelerinden biri kıdem tazminatı. Özel sökterde çalışanlar işten ayrılırken kıdem tazminatıyla toplu para alma imkanı elde ediyor. Hesaplama son ücret üzerinden yapılırken, ödeme tutarlarında yeni yılda yeni tutarlar devreye girecek. İşte tazminatta merak edilen soruların yanıtları...

Ocak ayıyla birlikte artacak! Çalışanlara yeni tazminat: Kıdemde tutarlar nasıl değişecek? Yeni tavan ne olacak? (Takvim.com.tr fotoğraf arşivi)Ocak ayıyla birlikte artacak! Çalışanlara yeni tazminat: Kıdemde tutarlar nasıl değişecek? Yeni tavan ne olacak? (Takvim.com.tr fotoğraf arşivi)

■ Kimler tazminat alabiliyor?

Kendi istek ve kusuru dışında ayrılanlar ile emeklilik, askerlik, kadınlar için evlilik ve haklı fesih gibi sebeplerle işten çıkanlar iş yerinde en az 1 yıllık çalışmaları varsa kıdem tazminatı alabiliyor.

Ocak ayıyla birlikte artacak! Çalışanlara yeni tazminat: Kıdemde tutarlar nasıl değişecek? Yeni tavan ne olacak? (Takvim.com.tr fotoğraf arşivi)Ocak ayıyla birlikte artacak! Çalışanlara yeni tazminat: Kıdemde tutarlar nasıl değişecek? Yeni tavan ne olacak? (Takvim.com.tr fotoğraf arşivi)

■ Nasıl hesaplanıyor?

Giydirilmiş brüt ücret ile çalışılan süre çarpılarak bulunuyor. Bu tutardan binde 7.59 oranında damga vergisi kesiliyor. Giydirilmiş brüt ücrette, işveren tarafından çalışana sağlanan para ve para ile ölçülmesi mümkün ve devamlılık arz eden imkanlar da dikkate alınıyor.

Ocak ayıyla birlikte artacak! Çalışanlara yeni tazminat: Kıdemde tutarlar nasıl değişecek? Yeni tavan ne olacak? (Takvim.com.tr fotoğraf arşivi)Ocak ayıyla birlikte artacak! Çalışanlara yeni tazminat: Kıdemde tutarlar nasıl değişecek? Yeni tavan ne olacak? (Takvim.com.tr fotoğraf arşivi)

■ Tazminat hesabı nasıl değişecek?

Tazminat tutarlarında Ocak ayıyla birlikte artış yaşanacak. Artacak maaşlar tazminata da yansıyacak. En düşük ve en yüksek tazminat tutarları da değişecek. Halen çalışanlara her yıl için en az 26 bin 5 lira tazminat ödeniyor.

Damga vergisi kesilmiş olarak ödenen net tutar 25 bin 808 lira oluyor. Bu tutar Aralık ayında belirlenip 1 Ocak itibariyle yürürlüğe girecek yeni asgari ücretle yükselecek.

Memur maaş katsayısındaki artış da kıdem tazminatı tavanını yükseltecek. Mevcut tavan 53 bin 919 lira. Bu tutarı aşan kazancı olanlara binde 7.59 damga vergisi kesilerek her yıl için en çok 53 bin 510 lira ödeniyor. Merkez Bankası'nın yüzde 25 ile yüzde 29 arasında olan 2025 enflasyonu tahminine göre Ocak'ta memur maaş katsayısının yüzde 13.26 ile yüzde 16.88 aralığında artması bekleniyor.

Kıdem tazminatı tavanı Ocak artışı yüzde 13.26 olursa 61 bin 69 liraya, yüzde 16.88 olursa 63 bin 21 liraya yükselecek. OVP'deki yüzde 28.5 olan yıl sonu enflasyon tahmininin gerçekleşmesi halinde de artış yüzde 16.44 olacak ve tazminat tavanı 62 bin 784 lirayı bulacak.

Kesin tutar Ocak başında belli olacak. Giydirilmiş brüt ücreti yeni tavanın altında olanlar kendi ücreti, üstünde olanlar ise bu tutar üzerinden tazminat alacak.

Ocak ayıyla birlikte artacak! Çalışanlara yeni tazminat: Kıdemde tutarlar nasıl değişecek? Yeni tavan ne olacak? (Takvim.com.tr fotoğraf arşivi)Ocak ayıyla birlikte artacak! Çalışanlara yeni tazminat: Kıdemde tutarlar nasıl değişecek? Yeni tavan ne olacak? (Takvim.com.tr fotoğraf arşivi)

■ Tamamlayıcı emeklilik sistemi ile tazminat haklarında bir değişiklik olacak mı?

Çalışanlar, 2026'nın ikinci çeyreğinde hayata geçirilmesi planlanan tamamlayıcı emeklilik sistemiyle, yaşlılıkta SGK'dan alacağı emekli aylığının yanı sıra bir gelir daha elde edecek. Tamamlayıcı emeklilik, sosyal güvenlik sisteminin yerini almayacağı, sadece çalışana emekliliğinde ek gelir sağlayacağı için, kıdem tazminatı ile de yakından uzaktan bir ilgisi olmayacak.

Kıdem tazminatı hakkı, sosyal güvenlik sistemi çerçevesinde devam edecek. Tamamlayıcı emeklilik ise bundan tamamen ayrı uygulanacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında sona gelindi! Ekosistemde son viraj | 1000 sayfalık dev iddianame geliyor
MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'da! Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü: Türkiye her türlü desteği vermeye hazır!
Borsa İstanbul
Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de! Yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş oldu
Ocak ayıyla birlikte artacak! Çalışanlara yeni tazminat: Kıdemde tutarlar nasıl değişecek? Yeni tavan ne olacak?
Dünyaca ünlü profesörler ayakta alkışladı! Arda Çetinkaya ve Buket Atalay'ın projesi NASA'ya damga vurdu
Türk Telekom
Kadın istihdamına büyük destek! Uygulama başladı başvurana 157 bin 500 ödeniyor | İşte detaylar
ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını açıkladı! 25 baz puan düşürüldü
Başkan Erdoğan'dan Netanyahu'ya Kudüs ayarı: "Müslümanlar haklarında tek bir geri adım dahi atmayacak"
Kanarya'ya soğuk duş! Fenerbahçe - Alanyaspor: 2-2 | MAÇ SONUCU
Aşk ve Gözyaşı
Fikret Orman ile ilişkisi tam gaz! Güzide Duran "Tekrar evlenmek ister misiniz?" sorusuna bakın ne tepki verdi
Charlie Kirk suikastında ABD'li gazeteci Tucker Carlson bombayı patlattı: "Netanyahu'dan hoşlanmıyordu"
PKK elebaşı Duran Kalkan'dan Terörsüz Türkiye'ye sabotaj! İmralı şartı sundu komisyonu hedef aldı
AK Parti'den CHP'li Özgür Özel'in Bayrampaşa iftiralarına sert tepki: Bir müfteri olarak anılacak!
Son dakika: Tutuklanan CHP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı | Seçim tarihi belli oldu
PKK zıplıyor... Avukatları kıvranıyor... Teröristbaşı "Umut Hakkı" mı istiyor? Öcalan'dan yeni açıklama: Süreç hukuksal çözüm aşamasına geldi
Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi! Yerine o yıldız adayı gelecek
Sıra Almanya'nın fethinde! Okan Buruk ilk 11'ini belirledi