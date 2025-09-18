Ocak ayıyla birlikte artacak! Çalışanlara yeni tazminat: Kıdemde tutarlar nasıl değişecek? Yeni tavan ne olacak? (Takvim.com.tr fotoğraf arşivi)

■ Tazminat hesabı nasıl değişecek?



Tazminat tutarlarında Ocak ayıyla birlikte artış yaşanacak. Artacak maaşlar tazminata da yansıyacak. En düşük ve en yüksek tazminat tutarları da değişecek. Halen çalışanlara her yıl için en az 26 bin 5 lira tazminat ödeniyor.

Damga vergisi kesilmiş olarak ödenen net tutar 25 bin 808 lira oluyor. Bu tutar Aralık ayında belirlenip 1 Ocak itibariyle yürürlüğe girecek yeni asgari ücretle yükselecek.

Memur maaş katsayısındaki artış da kıdem tazminatı tavanını yükseltecek. Mevcut tavan 53 bin 919 lira. Bu tutarı aşan kazancı olanlara binde 7.59 damga vergisi kesilerek her yıl için en çok 53 bin 510 lira ödeniyor. Merkez Bankası'nın yüzde 25 ile yüzde 29 arasında olan 2025 enflasyonu tahminine göre Ocak'ta memur maaş katsayısının yüzde 13.26 ile yüzde 16.88 aralığında artması bekleniyor.

Kıdem tazminatı tavanı Ocak artışı yüzde 13.26 olursa 61 bin 69 liraya, yüzde 16.88 olursa 63 bin 21 liraya yükselecek. OVP'deki yüzde 28.5 olan yıl sonu enflasyon tahmininin gerçekleşmesi halinde de artış yüzde 16.44 olacak ve tazminat tavanı 62 bin 784 lirayı bulacak.

Kesin tutar Ocak başında belli olacak. Giydirilmiş brüt ücreti yeni tavanın altında olanlar kendi ücreti, üstünde olanlar ise bu tutar üzerinden tazminat alacak.