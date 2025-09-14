PODCAST CANLI YAYIN

Ocak 2026 zam senaryosu netleşiyor: Emekliye, memura yüzde 17.66’ya varan artış gündemde!

Milyonlarca memurun ve emeklinin Ocak zammı için yeni ipucu geldi. Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’ndeki enflasyon tahmini SSK ve Bağ-Kur’lularda yüzde 11.3, memurlarda ve memur emeklilerinde yüzde 17.66 zam oranına işaret etti...

Giriş Tarihi:
Ocak 2026 zam senaryosu netleşiyor: Emekliye, memura yüzde 17.66’ya varan artış gündemde!

Memurların, emeklilerin merakla beklediği Ocak zammı için ipuçları birbiri ardına geldi. Merkez Bankası'nın 2025 yıl sonu enflasyonu tahminini yüzde 25-29 aralığında açıklamasının ardından Orta Vadeli Program açıklandı. Programda yıl sonu enflasyonu yüzde 28.5 olarak tahmin edildi.

Ocak zammı için yeni anket yeni oran (AA)Ocak zammı için yeni anket yeni oran (AA)

TAHMİN NE GETİRECEK?

Son olarak Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi açıklandı. Ekonomistlerle yapılan ankette yıl sonu enflasyonu yüzde 29.86 olarak tahmin edildi.

Ocak zammı için yeni anket yeni oran (AA)Ocak zammı için yeni anket yeni oran (AA)

Anketteki tahmin gerçekleşirse 2025'in ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 11.3 olacak. Ocak'ta bir önceki 6 aylık dönemdeki enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı buna göre yüzde 11.3'ü bulacak.

Ocak zammı için yeni anket yeni oran (AA)Ocak zammı için yeni anket yeni oran (AA)

YÜZDE 6 FARK

Anket, Ocak ayında yüzde 11 zam, bin lira taban aylık artışı ve 2025'in ikinci yarısındaki TÜFE'nin yüzde 5'i aşan kısmı üzerinden fark alacak memurlar ve memur emeklileri için de ipucu verdi. Anketteki tahmin gerçekleşirse, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 6 enflasyon farkı oluşacak. Yüzde 11'lik Ocak zammı da bu oranla yüzde 17.66'ya ulaşacak.

Ocak zammı için yeni anket yeni oran (AA)Ocak zammı için yeni anket yeni oran (AA)

EN AZ 60 BİN TL

Anketteki tahmin gerçekleşirse yüzde 17.66'lık zam oranı ve taban aylık artışıyla en düşük memur maaşı 2026'nın Ocak ayında 50 bin 503 liradan 60 bin 421 liraya yükselecek. Halen 22 bin 671 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı ise bu tahmine göre hem oransal zam hem de taban aylık artışıyla 27 bin 674 liraya çıkacak. Yine anketteki tahmin gerçekleşir ve SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban aylık artışı 6 aylık enflasyon oranında artırılırsa, en düşük ödeme 16 bin 881 liradan 18 bin 788 liraya ulaşacak.

Ocak zammı için yeni anket yeni oran (AA)Ocak zammı için yeni anket yeni oran (AA)

HANGİ ORANLAR GÜNDEMDE?

Merkez Bankası'nın tahminine göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.14-yüzde 10.56 aralığında bekleniyor. Memurların ve memur emeklilerinin de enflasyon farkı yüzde 2.04-yüzde 5.3, Ocak zammı yüzde 13.26-yüzde 16.88 aralığında tahmin ediliyor.

Ocak zammı için yeni anket yeni oran (AA)Ocak zammı için yeni anket yeni oran (AA)

OVP'deki yüzde 28.5'lik tahminin gerçekleşmesi halinde ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarında yüzde 10.14 artış yaşanacak. Memurlar ve memur emeklileri yüzde 4.9 enflasyon farkıyla yüzde 16.44 zam alabilecek.

Yasal Uyarı: Takvim.com.tr'de yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Kullanılması durumunda yasal işlem başlatılacaktır.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan’dan BM’deki Filistin oturumu öncesi kritik kabul
RTÜK Başkanı Şahin, Merdan Yanardağ'ın "Alevilerin haini çoktur" sözlerine tepki gösterdi!
Ocak 2026 zam senaryosu netleşiyor: Emekliye, memura yüzde 17.66’ya varan artış gündemde!
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç'a veda! Başkan Erdoğan'dan taziye: Ömrünü devlete ve millete hizmete adadı! Başkan tabutu omzunda taşıdı...
Dolmabahçe'de yeni transferler sahnede! Beşiktaş - Başakşehir: 2-1 | MAÇ SONUCU
Eylül yağmurları kapıda! İstanbullular dikkat! Meteoroloji gün verdi | Bugün hava nasıl olacak?
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: "Buradan geri dönüş olmayacak!"
Filistin: Gazze'de soykırım suçu işleniyor
ABD Başkanı Trump'tan NATO ülkelerine ve tüm dünyaya mektup! Rusya'ya yaptırım Çin'e gümrük vergisi
Olimpiyat'tan Frankfurt'a mesaj! Eyüpspor - Galatasaray: 0-2 | MAÇ SONUCU
Tam yol Gazze'ye! Küresel Sumud Filosu'na katılan tekneler Tunus'tan yola çıktı
Başkan Erdoğan'a Togg'un yeni satışa çıkan modeli teslim edildi! 3 farklı donanım 2 yeni renk | T10F'nin özellikleri neler?
Suriye tek bir zerre toprak vermeyecek! Ahmed Şara’dan İsrail'e ve terör örgütü YPG/SDG'ye ayar
Sinüzit sonbaharın kabusu: Burun tıkanıklığı, baş ağrısı ve halsizlikle hayatı zorlaştırıyor
CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Belediye Başkanı Hasan Mutlu gözaltında
Can Holding'e "kara para" operasyonu! Habertürk, Show TV, 121 şirkete ve Tekfen Holding'deki hisselerine el konuldu | İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne kayyum
İsrail Katar hezimetine kılıf arıyor! ABD gazetesinden “Mossad Hamas’a saldırmak istemedi” iddiası
AK Parti, İstanbul'da 30 yaş üstü öğrencilerin indirimli ulaşım hakkını tekrar mahkemeye taşıyacak!
Can Holding'in uluslararası kaçak sigara imparatorluğu! Ahtapot gibi suç yapısında yeni detaylar | Haberleri her yerden sildirmişler
Başkan Erdoğan'dan '12 Dev Adam'a tebrik telefonu! "Sonu şampiyonluk olsun"