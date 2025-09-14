Ocak 2026 zam senaryosu netleşiyor: Emekliye, memura yüzde 17.66’ya varan artış gündemde!

YÜZDE 6 FARK
Anket, Ocak ayında yüzde 11 zam, bin lira taban aylık artışı ve 2025'in ikinci yarısındaki TÜFE'nin yüzde 5'i aşan kısmı üzerinden fark alacak memurlar ve memur emeklileri için de ipucu verdi. Anketteki tahmin gerçekleşirse, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 6 enflasyon farkı oluşacak. Yüzde 11'lik Ocak zammı da bu oranla yüzde 17.66'ya ulaşacak.
EN AZ 60 BİN TL
Anketteki tahmin gerçekleşirse yüzde 17.66'lık zam oranı ve taban aylık artışıyla en düşük memur maaşı 2026'nın Ocak ayında 50 bin 503 liradan 60 bin 421 liraya yükselecek. Halen 22 bin 671 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı ise bu tahmine göre hem oransal zam hem de taban aylık artışıyla 27 bin 674 liraya çıkacak. Yine anketteki tahmin gerçekleşir ve SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban aylık artışı 6 aylık enflasyon oranında artırılırsa, en düşük ödeme 16 bin 881 liradan 18 bin 788 liraya ulaşacak.
HANGİ ORANLAR GÜNDEMDE?
Merkez Bankası'nın tahminine göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.14-yüzde 10.56 aralığında bekleniyor. Memurların ve memur emeklilerinin de enflasyon farkı yüzde 2.04-yüzde 5.3, Ocak zammı yüzde 13.26-yüzde 16.88 aralığında tahmin ediliyor.
OVP'deki yüzde 28.5'lik tahminin gerçekleşmesi halinde ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarında yüzde 10.14 artış yaşanacak. Memurlar ve memur emeklileri yüzde 4.9 enflasyon farkıyla yüzde 16.44 zam alabilecek.
