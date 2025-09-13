Memura en az 60 bin TL! Memur emeklisi 2026 Ocak'ta ne kadar alacak? Merkez tahmini açıkladı TAKVİM hesapladı

Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisinin Ocak zamları şekillenmeye başladı. Hakem Kurulu kararı kapsamında Ocak zammı yüzde 11 ve taban aylığa bin lira şeklinde belirlenen memurların ve emeklilerinin enflasyon farkı için ipuçları birbiri ardına geldi.

Türk lirası (AA)

İlk olarak Merkez Bankası 2025 yıl sonu enflasyonunun yüzde 25 ile yüzde 29 arasında gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini açıkladı. Bu tahmin, 2025 ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 7.14-yüzde 10.56 aralığında olabileceğini, buna göre enflasyon farkının yüzde 2.04-5.3 aralığında çıkabileceğini göstermişti. Bu tahminlere göre de yüzde 11'lik zammın enflasyon farkıyla yüzde 13.26-yüzde 16.88 aralığına ulaşacağı hesaplanmıştı.

Ardından hafta başında Orta Vadeli Program geldi. Burada 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 28.5 olarak tahmin edildi. Bu tahmin de 2025'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 10.14 çıkabileceğini gösterdi. OVP tahminine göre memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 4.9'a ulaşırken, yüzde 11'lik Ocak zammı da yüzde 16.44'ü bulabilecek.