Memurların Ocak zammı ne kadar olacak? En düşük maaş 59 bin lirayı geçebilir!

Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisinin Ocak zammı hem toplu sözleşme süreciyle hem de Orta Vadeli Program'daki (OVP) enflasyon tahminleriyle şekillenmeye başladı.
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memurlar ve memur emeklileri için 2026 yılının ilk zammını yüzde 11 zam ve bin lira taban aylık artışı olarak belirledi. Ancak bir de enflasyon farkı verilecek. Bu fark da 2025'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 5'i aşan kısmı üzerinden hesaplanacak.
EN AZ 59 BİN 805 TL
Enflasyon farkını gösterecek 6 veriden 2'si belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Temmuz-Ağustos enflasyonu yüzde 4.14 oldu. Ekonominin 2026-2028 yol haritasını gösteren OVP'de de 2025 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28.5 olarak yer aldı. Bu tahmin gerçekleşirse 2025'in ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 10.14 çıkacak.
Bu durumda memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 4.9'a ulaşırken, yüzde 11'lik Ocak zammı da bu sayede yüzde 16.44'ü bulacak. Bu tahmin gerçekleşirse yüzde 16.44'lük zam oranı ve taban aylık artışıyla en düşük memur maaşı 2026'nın Ocak ayında 59 bin 805 liraya yükselecek.