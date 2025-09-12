Memurların Ocak zammı ne kadar olacak? En düşük maaş 59 bin lirayı geçebilir!

4 BİN 460 TL AİLE YARDIMI Yüzde 11 zam ve enflasyon farkı, memurların aile yardımı ve toplu sözleşme ikramiyesi gibi ödemelerine de yansıyacak. Ocak zammı enflasyon farkıyla yüzde 16.44 çıkarsa, çalışmayan eş için yapılan aylık ödeme 2 bin 659 liradan 3 bin 97 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş için 585,11 liradan 681,30, 6 yaş üstü için 292,55 liradan 340,65 liraya yükselecek.

Memura yeni kazanç (AA)

Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası iki çocuğu olan memurun aylık ödeneği 3 bin 830 liradan 4 bin 460 liraya yükselecek. Memurların toplu sözleşme ikramiyesi de halen aylık 827,33 lira. Bu tutar da Ocak zammı yüzde 16.44 olursa 963,34 liraya yükselecek.

Yasal Uyarı: Takvim.com.tr'de yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Kullanılması durumunda yasal işlem başlatılacaktır.