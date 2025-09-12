Memurların Ocak zammı ne kadar olacak? En düşük maaş 59 bin lirayı geçebilir!

PODCAST CANLI YAYIN

Milyonlarca memura Ocak’ta üçlü zam olacak. Maaşlara yüzde 11 zam ve bin lira taban aylık artışı ve enflasyon farkı yansıtılırken, aile yardımı ve toplu sözleşme ikramiyesi gibi gelirler de artacak...

Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisinin Ocak zammı hem toplu sözleşme süreciyle hem de Orta Vadeli Program'daki (OVP) enflasyon tahminleriyle şekillenmeye başladı.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memurlar ve memur emeklileri için 2026 yılının ilk zammını yüzde 11 zam ve bin lira taban aylık artışı olarak belirledi. Ancak bir de enflasyon farkı verilecek. Bu fark da 2025'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 5'i aşan kısmı üzerinden hesaplanacak.

EN AZ 59 BİN 805 TL

Enflasyon farkını gösterecek 6 veriden 2'si belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Temmuz-Ağustos enflasyonu yüzde 4.14 oldu. Ekonominin 2026-2028 yol haritasını gösteren OVP'de de 2025 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28.5 olarak yer aldı. Bu tahmin gerçekleşirse 2025'in ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 10.14 çıkacak.

Bu durumda memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 4.9'a ulaşırken, yüzde 11'lik Ocak zammı da bu sayede yüzde 16.44'ü bulacak. Bu tahmin gerçekleşirse yüzde 16.44'lük zam oranı ve taban aylık artışıyla en düşük memur maaşı 2026'nın Ocak ayında 59 bin 805 liraya yükselecek.

4 BİN 460 TL AİLE YARDIMI
Yüzde 11 zam ve enflasyon farkı, memurların aile yardımı ve toplu sözleşme ikramiyesi gibi ödemelerine de yansıyacak. Ocak zammı enflasyon farkıyla yüzde 16.44 çıkarsa, çalışmayan eş için yapılan aylık ödeme 2 bin 659 liradan 3 bin 97 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş için 585,11 liradan 681,30, 6 yaş üstü için 292,55 liradan 340,65 liraya yükselecek.

Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası iki çocuğu olan memurun aylık ödeneği 3 bin 830 liradan 4 bin 460 liraya yükselecek. Memurların toplu sözleşme ikramiyesi de halen aylık 827,33 lira. Bu tutar da Ocak zammı yüzde 16.44 olursa 963,34 liraya yükselecek.

