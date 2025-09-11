Togg bayilik ve ikinci el hamlesiyle Avrupa pazarında iddialı: Almanya’dan sonra sıra Fransa ve İtalya’da

T10Xile ülkemizde 70 bini aşkın kullanıcıya ulaşan Togg, şimdilerde hem yeni modeli T10F'i piyasaya çıkarma hem de Almanya'dan Avrupa'ya açılma heyecanını yaşıyor. Üstelik de daha pek çok yenilik planlıyor.
TOGG (Takvim.com.tr)
Bunlardan biri de satış konusunda. Araç satışlarını bugüne kadar online sistem üzerinden gerçekleştiren Togg, bayilik modeli için de düğmeye bastı. Münih'te IAA Mobility 2025'te bir araya geldiğimiz Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ve Togg CEO'su Gürcan Karakaş, hem bu modeli hem de markanın planlarını anlattı.
TOGG (AA)
İKİNCİ EL HAMLESİ
Fuat Tosyalı, tüketiciye dokunmanın, her anında yanında olmanın, ürünü doğru anlatabilmenin önemine dikkat çekti. Bu kapsamda bayiler, test merkezleri planladıklarını kaydeden Tosyalı, 3-5 ay içerisinde 5-6 noktada başlamak istediklerini söyledi.
TOGG (AA)
Tosyalı, bayilik sisteminin müşteriye satış fiyatını etkilemeyeceğini, deneyimleme ve satış sonrası hizmet noktasında önemli katkı sunacağını kaydetti. İkinci el operasyonları da başlatmayı planladıklarını dile getiren Tosyalı "Aracın ikinci elini alıp yenisiyle değiştirmek de dahil bütün süreçler gündemimizde var." diye konuştu.
TOGG (AA)
''YENİ ORTAK YOK''
Fuat Tosyalı, yerli veya yabancı yatırımcılar ile görüşüp görüşmediklerinin sorulması ve Çinli yatırımcılar ile görüştüklerine dair iddiaların hatırlatılması üzerine, "Görüşmedik bugüne kadar. Böyle bir ihtiyacımız da yok. 5 ortak olarak yola çıktık. Durumumuzdan da ortaklığımızdan da memnunuz. Yeni bir hissedar almaya ihtiyaç yok, birincisi bu. İkincisi Çinli ile şununla bununla falan görüşmemizi gerektirecek bir durum da yok. Teknoloji geliştirmek için ise Alman bir teknoloji tedarikçisi ile de görüşürüz, Amerikalıyla da Çinliyle de görüşürüz. Çünkü dünyaya entegre bir yapı yapıyoruz. Ancak neticede özellikle ortaklık, ortaklığa gidecek bir yolda herhangi bir görüşmemiz de yok, öyle bir şeye açık da değiliz." ifadesini kullandı.
TOGG (AA)
''İLERDE HALKA ARZ OLMALI''
Halka arz veya exit gibi planlarının olup olmadığına yönelik soru üzerine ise Tosyalı şöyle konuştu: "Exit söz konusu değil ancak halka arzın her şirketin yol haritasında olması gerekiyor. Halka arzı bir paylaşım olarak görüyoruz. Bugün değil, çok kısa zamanda da değil ama Togg mutlaka halka arz olmalı, hissesini halka arz etmeli ve Türkiye'den yatırımcılar almalıdır."
TOGG (AA)
''PAZARLA İLGİLİ TEREDDÜDÜMÜZ YOK''
İki modelin de NCAP'ten 5 yıldız aldığına dikkat çeken Fuat Tosyalı, "Bunun bizi birçok markadan daha fazla tercih edilebilir noktaya getireceğine inanıyorum" dedi. Tosyalı, Avrupa'dan da Almanya'dan da ciddi talep göreceklerini düşündüklerini aktardı. Uzun zamandır Almanya'dan ciddi talep aldıklarını söyleyen Tosyalı, şöyle konuştu: "Pazarla ilgili tereddüdümüz yok. Aracımıza güveniyoruz, rakiplerle olan mukayeseye güveniyoruz. Gittikçe artacak bir üretim kapasitesi olacak."
TOGG (AA)
SIRA FRANSA VE İTALYA'DA
Togg CEO'su Gürcan Karakaş, T10X'in bir küçüğü olacak T8X üzerinde şimdiden çalışmalara başladıklarını söyledi. Doğru zamanda, doğru yerde olmanın önemli olduğunu vurgulayan Karakaş, "Doğru zaman olduğunu düşünüyoruz ve o nedenle Almanya'ya geldik." dedi.
TOGG (AA)
Almanya'da rekabetçiliklerini gösterip başarılı olduktan sonra her ülkede başarılı olacaklarına inandıklarının altını çizen Karakaş, bu ülkenin ardından Fransa ve İtalya pazarlarına girmeyi planladıklarını kaydetti. Batarya noktasında mümkün oldukça dünyanın en iyileriyle iş birliği yaparak yola çıktıklarını aktaran Karakaş, batarya konusunun başından itibaren içerisinde olmak istedikleri ve devletin de desteklediği bir yaklaşım olduğunu dile getirdi.
TOGG (AA)
Karakaş, "LFP batarya için hazırlık yapıyor musunuz?" sorusuna da "Yapıyoruz" yanıtını verdi.
