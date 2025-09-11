Togg bayilik ve ikinci el hamlesiyle Avrupa pazarında iddialı: Almanya’dan sonra sıra Fransa ve İtalya’da

Almanya'da rekabetçiliklerini gösterip başarılı olduktan sonra her ülkede başarılı olacaklarına inandıklarının altını çizen Karakaş, bu ülkenin ardından Fransa ve İtalya pazarlarına girmeyi planladıklarını kaydetti. Batarya noktasında mümkün oldukça dünyanın en iyileriyle iş birliği yaparak yola çıktıklarını aktaran Karakaş, batarya konusunun başından itibaren içerisinde olmak istedikleri ve devletin de desteklediği bir yaklaşım olduğunu dile getirdi.

TOGG (AA)

Karakaş, "LFP batarya için hazırlık yapıyor musunuz?" sorusuna da "Yapıyoruz" yanıtını verdi.

