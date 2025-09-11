PODCAST CANLI YAYIN

2026’da emeklilikte devrim: Çift maaş almanın yolu açılıyor, işte yeni tamamlayıcı sistemin tüm detayları!

Emeklilikte gelirler ‘tamamlayıcı’ model ile artırılacak. 2026’nın ikinci çeyreğinde devreye alınması planlanan tamamlayıcı emeklilik sistemi ile tasarruflar artırılacak, çalışanlara yaşlılıkta bir gelire daha kavuşacak...

Giriş Tarihi:
2026’da emeklilikte devrim: Çift maaş almanın yolu açılıyor, işte yeni tamamlayıcı sistemin tüm detayları!

Sosyal güvenlikte önümüzdeki dönemde önemli reformlara imza atılacak. Bu kapsamda çalışanlara emeklilik döneminde çift maaş alma imkanı sağlayacak tamamlayıcı emeklilik sistemi (TES) devreye alınacak.

Çalışanlara çifte emeklilik (AA)Çalışanlara çifte emeklilik (AA)

Bu sistem ile tasarrufların artırılması hedeflenirken, çalışanlara emeklilikte Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) ayrı bir emeklilik yolu açılacak. Yeni Orta Vadeli Program'da bu reformla ilgili, "Otomatik Katılım Sistemi'nin işverenlerin de katkısı ile ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği TES kurulacak." denildi.

Çalışanlara çifte emeklilik (AA)Çalışanlara çifte emeklilik (AA)

Bu reformun hayata geçirilmesi için öngörülen tarih olarak da 2026'nın ikinci çeyreğine işaret edildi. Peki sistem nasıl uygulanacak? İşte merak edilen soruların yanıtları:

Çalışanlara çifte emeklilik (AA)Çalışanlara çifte emeklilik (AA)

YENİ REFORM NE GETİRECEK?

Halen Otomatik Katılımlı Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) katılan çalışanların brüt maaşlarından her ay en az yüzde 3 kesinti yapılarak sisteme aktarılıyor. Sisteme devlet de yüzde 30 devlet katkısı ile destek veriyor. Emeklilik için sistemde 10 yıl kalmak ve 56 yaşına gelmek yetiyor.

Çalışanlara çifte emeklilik (AA)Çalışanlara çifte emeklilik (AA)

Bu şartları sağlayanlardan isteyenlere toplu para isteyene de maaş ödemesi yapılıyor. Otomatik BES ile devreye alınan bu ikinci emeklilik sistemi, tamamlayıcı model ile daha da geliştirilecek.

Çalışanlara çifte emeklilik (AA)Çalışanlara çifte emeklilik (AA)

Bu kapsamda işveren katkısı da devreye alınacak. Otomatik BES isteğe bağlı iken, tamamlayıcı sistem her çalışanı kapsayacak.

Çalışanlara çifte emeklilik (AA)Çalışanlara çifte emeklilik (AA)

PRİMLERİ KİM ÖDEYECEK?

Tamamlayıcı sistemde üçlü bir yapı olacak. Hem çalışanlar hem devlet hem işveren sisteme para aktaracak. Çalışanlar brüt maaşlarının en az yüzde 3'ünü sisteme aktarırken; işveren de personeli için SGK'ya her ay yatırdığı sigorta priminin yanı sıra, bir de tamamlayıcı emeklilik katkısı ödemesi yapacak.

Çalışanlara çifte emeklilik (AA)Çalışanlara çifte emeklilik (AA)

İşverenin tamamlayıcı emeklilik sistemine yapacağı aylık katkı, çalışmalar sırasında belirlenecek. Brüt maaş üzerinden belirlenecek yüzdelik oranda her ay işveren katkısı olacak. Ayrıca yüzde 30 devlet katkısı da bulunacak. Böylece birikim artacak.

Çalışanlara çifte emeklilik (AA)Çalışanlara çifte emeklilik (AA)

ÇALIŞANLARIN TAZMİNAT HAKLARINDA DEĞİŞİKLİK OLUR MU?

Çalışan tamamlayıcı emeklilik sistemiyle yaşlılıkta SGK'dan alacağı emekli aylığının yanı sıra bir gelir daha elde edecek. Tamamlayıcı emeklilik, sosyal güvenlik sisteminin yerini almayacağı, sadece çalışana emekliliğinde ek gelir sağlayacağı için, kıdem tazminatı ile de yakından uzaktan bir ilgisi olmayacak. Kıdem tazminatı hakkı, sosyal güvenlik sistemi çerçevesinde devam edecek. Tamamlayıcı emeklilik ise bundan tamamen ayrı uygulanacak.

Çalışanlara çifte emeklilik (AA)Çalışanlara çifte emeklilik (AA)

YAŞ ŞARTINDA BİR DEĞİŞİKLİK OLUR MU?

Şu anda uygulanan sistemde BES'te emeklilik yaşı 56 olarak uygulanıyor. Yeni tamamlayıcı emeklilik sisteminde bu şartta bir değişiklik olup olmayacağı çalışmalar sonucunda belli olacak.

Çalışanlara çifte emeklilik (AA)Çalışanlara çifte emeklilik (AA)

