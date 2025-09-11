2026’da emeklilikte devrim: Çift maaş almanın yolu açılıyor, işte yeni tamamlayıcı sistemin tüm detayları!

YENİ REFORM NE GETİRECEK? Halen Otomatik Katılımlı Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) katılan çalışanların brüt maaşlarından her ay en az yüzde 3 kesinti yapılarak sisteme aktarılıyor. Sisteme devlet de yüzde 30 devlet katkısı ile destek veriyor. Emeklilik için sistemde 10 yıl kalmak ve 56 yaşına gelmek yetiyor. Çalışanlara çifte emeklilik (AA)

Bu şartları sağlayanlardan isteyenlere toplu para isteyene de maaş ödemesi yapılıyor. Otomatik BES ile devreye alınan bu ikinci emeklilik sistemi, tamamlayıcı model ile daha da geliştirilecek.

Bu kapsamda işveren katkısı da devreye alınacak. Otomatik BES isteğe bağlı iken, tamamlayıcı sistem her çalışanı kapsayacak.

PRİMLERİ KİM ÖDEYECEK? Tamamlayıcı sistemde üçlü bir yapı olacak. Hem çalışanlar hem devlet hem işveren sisteme para aktaracak. Çalışanlar brüt maaşlarının en az yüzde 3'ünü sisteme aktarırken; işveren de personeli için SGK'ya her ay yatırdığı sigorta priminin yanı sıra, bir de tamamlayıcı emeklilik katkısı ödemesi yapacak.