2026’da emeklilikte devrim: Çift maaş almanın yolu açılıyor, işte yeni tamamlayıcı sistemin tüm detayları!

Sosyal güvenlikte önümüzdeki dönemde önemli reformlara imza atılacak. Bu kapsamda çalışanlara emeklilik döneminde çift maaş alma imkanı sağlayacak tamamlayıcı emeklilik sistemi (TES) devreye alınacak.
Bu sistem ile tasarrufların artırılması hedeflenirken, çalışanlara emeklilikte Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) ayrı bir emeklilik yolu açılacak. Yeni Orta Vadeli Program'da bu reformla ilgili, "Otomatik Katılım Sistemi'nin işverenlerin de katkısı ile ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği TES kurulacak." denildi.
Bu reformun hayata geçirilmesi için öngörülen tarih olarak da 2026'nın ikinci çeyreğine işaret edildi. Peki sistem nasıl uygulanacak? İşte merak edilen soruların yanıtları: