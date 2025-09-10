OVP'den çalışma hayatına dev reformlar: Asgari gelir garantisi, tamamlayıcı emeklilik, esnek çalışma modeli geliyor

İŞGÜCÜ PİYASASINA GÜVENCELİ ESNEKLİK: 2026 yılının ilk çeyreğinde yeni nesil çalışma biçimleri ve sektörel dönüşümlere uyumun sağlanması için adımlar atılacak. Bu kapsamda yeni nesil çalışma modellerinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda işgücü piyasasının ihtiyaçları ve iş yaşam dengesi gözetilerek sosyal taraflarla diyalog halinde mevzuat düzenlemeleri hayata geçirilecek ve esneklik sağlanacak. İşgücü piyasasında güvenceli esnekliği ve erişimi artırmak amacıyla İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklı pasif işgücü programlarının yararlanma koşulları kolaylaştırılacak. Sosyal güvenlik mevzuatı değişen işgücü piyasası koşullarına ve yeni nesil esnek çalışma şekillerine daha uyumlu hale getirilecek.

GENÇLERE İŞ FIRSATLARI ARTACAK: 2026 ilk çeyrekte atılacak adımlar ile başta meslek yüksekokulları olmak üzere yükseköğretim kontenjanlarının kamu ve özel sektörün orta vadede ihtiyaç duyduğu işgücü ile uyumu güçlendirilecek. Mesleki ve teknik eğitim müfredatı özel sektörle iş birliği içerisinde güncellenecek, staj ve işbaşı eğitimi programlarının yaygınlaştırmasını sağlayacak şekilde yönetim ve finansman konuları da dâhil olmak üzere özel sektör katılımı artırılacak. OVP'de 2026 ikinci çeyrekte yapılması öngörülen idari düzenleme ile de İşgücü Uyum Programı, ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin mesleki eğitim, yetkinlik ve becerilerini dikkate alacak ve daha fazla faydalanmalarını sağlayacak şekilde uygulanacak.

OVP'den çalışma hayatına dev reformlar (AA)