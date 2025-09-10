OVP'den çalışma hayatına dev reformlar: Asgari gelir garantisi, tamamlayıcı emeklilik, esnek çalışma modeli geliyor
Yeni OVP ile çalışma hayatına ve emekliliğe ilişkin öncelikli reformlar belirlendi. Sosyal güvenlik sisteminde kişilerin uzun süre istihdamda kalmasını teşvik edecek adımlar atılırken, tamamlayıcı emeklilik sistemi ile emeklilikte ikinci maaşın yolu açılacak. İş piyasasına yönelik yeni düzenlemeler de yapılacak...
Ekonomide3 yıllık yol haritası çizildi. 2026- 2028 yıllarını kapsayan yeni Orta Vadeli Program (OVP) ile makroekonomik hedefler ile ekonomik ve sosyal alanda izlenecek adımlar belirlendi. Program'da çalışma hayatına ve emekliliğe ilişkin önemli reformlar da takvime bağlandı. Bu reformların 2025'in son çeyreğinden itibaren hayata geçirilmeye başlanacağı görüldü. İşte atılacak adımlardan bazıları...
ASGARİ BİR GELİR GARANTİ:
Aile odaklı, kapsayıcı ve fert başına asgari bir geliri garanti edecek ve işgücüne katılıma mani olmayacak şekilde bütünleşik yapıda bir sosyal yardım programı, 2025'in dördüncü çeyreğinde pilot bir projeyle başlatılacak.
UZUN ÇALIŞMAK TEŞVİK EDİLECEK: Sosyal güvenlik sisteminde kişilerin daha uzun sürede istihdamda kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen düzenlemeler hayata geçirilerek sistemin mali sürdürülebilirliği güçlendirilecek. Yeni OVP'de bu düzenlemeler için öngörülen tarih 2025'in son çeyreği oldu.
İŞGÜCÜ PİYASASINA GÜVENCELİ ESNEKLİK: 2026 yılının ilk çeyreğinde yeni nesil çalışma biçimleri ve sektörel dönüşümlere uyumun sağlanması için adımlar atılacak. Bu kapsamda yeni nesil çalışma modellerinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda işgücü piyasasının ihtiyaçları ve iş yaşam dengesi gözetilerek sosyal taraflarla diyalog halinde mevzuat düzenlemeleri hayata geçirilecek ve esneklik sağlanacak. İşgücü piyasasında güvenceli esnekliği ve erişimi artırmak amacıyla İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklı pasif işgücü programlarının yararlanma koşulları kolaylaştırılacak. Sosyal güvenlik mevzuatı değişen işgücü piyasası koşullarına ve yeni nesil esnek çalışma şekillerine daha uyumlu hale getirilecek.
GENÇLERE İŞ FIRSATLARI ARTACAK: 2026 ilk çeyrekte atılacak adımlar ile başta meslek yüksekokulları olmak üzere yükseköğretim kontenjanlarının kamu ve özel sektörün orta vadede ihtiyaç duyduğu işgücü ile uyumu güçlendirilecek. Mesleki ve teknik eğitim müfredatı özel sektörle iş birliği içerisinde güncellenecek, staj ve işbaşı eğitimi programlarının yaygınlaştırmasını sağlayacak şekilde yönetim ve finansman konuları da dâhil olmak üzere özel sektör katılımı artırılacak. OVP'de 2026 ikinci çeyrekte yapılması öngörülen idari düzenleme ile de İşgücü Uyum Programı, ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin mesleki eğitim, yetkinlik ve becerilerini dikkate alacak ve daha fazla faydalanmalarını sağlayacak şekilde uygulanacak.
ÜNİVERSİTELİYE BES: 2026 yılının ikinci çeyreğinde idari düzenlemeler yapılarak yükseköğretim kurumlarına kayıtlı 25 yaş altı öğrencilerin BES'e katılımlarını ve sistemde kalmalarını teşvik edici uygulamalar hayata geçirilecek.
TAMAMLAYICI EMEKLİLİK GELİYOR: Otomatik Katılım Sistemi'nin işverenlerin de katkısı ile ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği tamamlayıcı emeklilik sistemi (TES) kurulacak. OVP'de bu reformun 2026'nın ikinci çeyreğinde hayata geçirilmesi öngörüldü.
