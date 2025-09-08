Memura zam hesabı TAKVİM’de! 2026’da en düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? Öğretmen, hemşire, polis...

Türk lirası (AA)
EN DÜŞÜK MAAŞ 59 BİN TL'Yİ AŞACAK
Bu tahmin gerçekleşirse yüzde 16.44'lük zam oranı ve taban aylık artışıyla en düşük memur maaşı 2026'nın Ocak ayında 59 bin 805 liraya yükselecek.
Halen 22 bin 671 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı ise bu tahmine göre hem oransal zam hem de taban aylık artışıyla 27 bin 398 liraya çıkacak.
Memur (AA)
MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
Şube müdürü (üniv. mez.) 1/4
Mevcut: 76.659
% 16.44 zam+1.000 TL: 90.261,74
Memur (üniv. mez.) 9/1
Mevcut: 52.617
% 16.44 zam+1.000 TL: 62.267,23
Uzman öğretmen 1/4
Mevcut: 67.766
% 16.44 zam+1.000 TL: 79.906,73
Öğretmen (AA)
Öğretmen 1/4
Mevcut: 61.146
% 16.44 zam+1.000 TL: 72.198,40
Başkomiser 3/1
Mevcut: 74.490
% 16.44 zam+1.000 TL: 87.736,16
Polis memuru 8/1
Mevcut: 68.084
% 16.44 zam+1.000 TL: 80.277,01
Doktor (AA)
Uzman doktor 1/4
Mevcut: 126.119
% 16.44 zam+1.000 TL: 147.852,96
Hemşire (üniv. mez.) 5/1
Mevcut: 61.759
% 16.44 zam+1.000 TL: 72.912,18
Mühendis 1/4
Mevcut: 78.200
% 16.44 zam+1.000 TL: 92.056,08
Teknisyen (lise mezunu) 11/1
Mevcut: 54.547
% 16.44 zam+1.000 TL: 64.514,53
Profesör 1/4
Mevcut: 111.348
% 16.44 zam+1.000 TL: 130.653,61
Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut: 73.792
% 16.44 zam+1.000 TL: 86.923,40
Vaiz 1/4
Mevcut: 63.916
% 16.44 zam+1.000 TL: 75.423,79
Avukat 1/4
Mevcut: 73.515
% 16.44 zam+1.000 TL: 86.600,87
Not: Aile yardımı dahildir.
MEMUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?
Müsteşar (1/1)
Mevcut: 82.432,30
% 16.44 zam+1.000 TL: 96.984,17
Genel müdür (1/1)
Mevcut: 72.957,86
% 16.44 zam+1.000 TL: 85.952,13
Şube müdürü (Lisans - 1/4)
Mevcut: 33.995,55
% 16.44 zam+1.000 TL: 40.584,42
Memur (Lisans - 1/4)
Mevcut: 27.688,80
% 16.44 zam+1.000 TL: 33.240,84
Öğretmen (1/4)
Mevcut: 33.995,55
% 16.44 zam+1.000 TL: 40.584,42
Başkomiser (AA)
Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Mevcut: 47.908,82
% 16.44 zam+1.000 TL: 56.785,03
Başkomiser (1/4)
Mevcut: 34.864,94
% 16.44 zam+1.000 TL: 41.596,74
Polis memuru (1/4)
Mevcut: 34.282,48
% 16.44 zam+1.000 TL: 40.918,52