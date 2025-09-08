SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Memura zam hesabı TAKVİM'de! 2026'da en düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? Öğretmen, hemşire, polis...

6.5 milyona yakın memur ve memur emeklisinin Ocak zammına eklenecek enflasyon farkı için ipucu geldi. Yeni OVP’ye göre milyonları neler bekliyor? İşte detayları…

Giriş Tarihi :08 Eylül 2025 , 08:00 Güncelleme Tarihi :08 Eylül 2025 , 08:30
Memura zam hesabı TAKVİM’de! 2026’da en düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? Öğretmen, hemşire, polis...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisinin Ocak zammı geçtiğimiz günlerde belli oldu. Hakem Kurulu, 2026 yılının ilk zammını yüzde 11 zam ve bin lira taban aylık artışı olarak belirledi. Ancak bir de enflasyon farkı var. Bu farkı da 2025'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon gösterecek. 6 aylık enflasyonun yüzde 5'i aşan kısmı, Ocak zammına eklenecek farkı ortaya koyacak.

Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

VERİLERDEN NE ÇIKTI?
Enflasyon farkını gösterecek 6 veriden 2'si belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Temmuz ayı enflasyonu yüzde 2.06, Ağustos enflasyonu yüzde 2.04 olarak gerçekleşti. Böylece Temmuz-Ağustos enflasyonu 4.14 oldu. Bu veri, memurlara ve memur emeklilerine enflasyon farkı çıkacağını ortaya koydu.

Enflasyon farkının ne kadar olacağına için ipuçları da geliyor. Merkez Bankası, 2025 yıl sonu enflasyonunun yüzde 25 ile yüzde 29 arasında gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini açıklamıştı.

Memur (AA)Memur (AA)

İŞTE ENFLASYON FARKI VE ZAM ORANI

Önümüzdeki 3 yıllık yol haritasının çizildiği yeni Orta Vadeli Program'dan da (OVP) ipucu geldi. OVP'de 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 28.5 olarak tahmin edildi. Bu tahmin gerçekleşirse 2025'in ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 10.14 çıkacak. Bu durumda memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 4.9'a ulaşırken, yüzde 11'lik Ocak zammı da bu sayede yüzde 16.44'ü bulacak.

Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

EN DÜŞÜK MAAŞ 59 BİN TL'Yİ AŞACAK

Bu tahmin gerçekleşirse yüzde 16.44'lük zam oranı ve taban aylık artışıyla en düşük memur maaşı 2026'nın Ocak ayında 59 bin 805 liraya yükselecek.

Halen 22 bin 671 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı ise bu tahmine göre hem oransal zam hem de taban aylık artışıyla 27 bin 398 liraya çıkacak.

Memur (AA)Memur (AA)

MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Şube müdürü (üniv. mez.) 1/4
Mevcut: 76.659
% 16.44 zam+1.000 TL: 90.261,74

Memur (üniv. mez.) 9/1
Mevcut: 52.617
% 16.44 zam+1.000 TL: 62.267,23

Uzman öğretmen 1/4
Mevcut: 67.766
% 16.44 zam+1.000 TL: 79.906,73

Öğretmen (AA)Öğretmen (AA)

Öğretmen 1/4
Mevcut: 61.146
% 16.44 zam+1.000 TL: 72.198,40

Başkomiser 3/1
Mevcut: 74.490
% 16.44 zam+1.000 TL: 87.736,16

Polis memuru 8/1
Mevcut: 68.084
% 16.44 zam+1.000 TL: 80.277,01

Doktor (AA)Doktor (AA)

Uzman doktor 1/4
Mevcut: 126.119
% 16.44 zam+1.000 TL: 147.852,96

Hemşire (üniv. mez.) 5/1
Mevcut: 61.759
% 16.44 zam+1.000 TL: 72.912,18

Mühendis 1/4
Mevcut: 78.200
% 16.44 zam+1.000 TL: 92.056,08

Teknisyen (lise mezunu) 11/1
Mevcut: 54.547
% 16.44 zam+1.000 TL: 64.514,53

Profesör 1/4
Mevcut: 111.348
% 16.44 zam+1.000 TL: 130.653,61

Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut: 73.792
% 16.44 zam+1.000 TL: 86.923,40

Vaiz 1/4
Mevcut: 63.916
% 16.44 zam+1.000 TL: 75.423,79

Avukat 1/4
Mevcut: 73.515
% 16.44 zam+1.000 TL: 86.600,87
Not: Aile yardımı dahildir.

MEMUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?


Müsteşar (1/1)
Mevcut: 82.432,30
% 16.44 zam+1.000 TL: 96.984,17

Genel müdür (1/1)
Mevcut: 72.957,86
% 16.44 zam+1.000 TL: 85.952,13

Şube müdürü (Lisans - 1/4)
Mevcut: 33.995,55
% 16.44 zam+1.000 TL: 40.584,42


Memur (Lisans - 1/4)
Mevcut: 27.688,80
% 16.44 zam+1.000 TL: 33.240,84

Öğretmen (1/4)
Mevcut: 33.995,55
% 16.44 zam+1.000 TL: 40.584,42

Başkomiser (AA)Başkomiser (AA)

Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Mevcut: 47.908,82
% 16.44 zam+1.000 TL: 56.785,03

Başkomiser (1/4)
Mevcut: 34.864,94
% 16.44 zam+1.000 TL: 41.596,74

Polis memuru (1/4)
Mevcut: 34.282,48
% 16.44 zam+1.000 TL: 40.918,52

Hemşire (AA)Hemşire (AA)

Hemşire (Lisans - 1/4)
Mevcut: 33.995,55
% 16.44 zam+1.000 TL: 40.584,42

Mühendis (1/4)
Mevcut: 33.995,55
% 16.44 zam+1.000 TL: 40.584,42

Teknisyen (Lise -1/4)
Mevcut: 24.406,34
% 16.44 zam+1.000 TL: 29.418,74

Pratisyen hekim (1/4)
Mevcut: 59.466,38
% 16.44 zam+1.000 TL: 70.242,65

Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

Profesör (1/4)
Mevcut: 65.075,88
% 16.44 zam+1.000 TL: 76.774,35

İmam-hatip
Mevcut: 33.995,55
% 16.44 zam+1.000 TL: 40.584,42

Avukat (1/4)
Mevcut: 33.995,55
% 16.44 zam+1.000 TL: 40.584,42

YASAL UYARI: TAKVİM.COM.TR'DE YAYINLANAN KÖŞE YAZISI/HABERİN TÜM HAKLARI TURKUVAZ MEDYA GRUBU'NA AİTTİR. KAYNAK GÖSTERİLSE VEYA HABERE AKTİF LİNK VERİLSE DAHİ KÖŞE YAZISI/HABERİN TAMAMI YA DA BİR BÖLÜMÜ KESİNLİKLE KULLANILAMAZ. KULLANILMASI DURUMUNDA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAKTIR.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Emekli zammı için ipucu OVP’den geldi! 2026’nın ilk ayında kim ne kadar alacak? SSK, BAĞ-KUR’lu için yeni maaş hesabı
Milyonların gözü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde! Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor | Masada enflasyon, Terörsüz Türkiye, Gazze ve Suriye var
Türk Telekom
CHP’li Özgür Özel’in sokak çağrısı sonrası yaşananlara soruşturma! Bakan Yerlikaya açıkladı: Asla müsaade etmeyeceğiz
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde skandal görüntüler! CHP’li vekil Ali Mahir Başarır polisin üzerine yürüdü: Buraya gel dedim!
Emekliye yüksek promosyon formülü! İşte kazancı artırma yolları
Konya’da hezimet! Türkiye - İspanya: 0-6 | MAÇ SONUCU
İşte velileri ve öğrencileri okula hazırlayacak rehber... Uzmanından TAKVİM’e tavsiyeler...
Özgür Özel ’den yine sokak çağrısı! Avaz avaz bağırdı tehditler savurdu: Son uyarımdır...
Kim Milyoner Olmak İster?de heyecan dolu anlar: 300 bin TL’lik soruda garanti yöntem!
Antalya’daki rüşvet soruşturmasında kim, ne dedi? İlker Arslan ve Fazlı Ateş’in çelişkili ifadeleri: Arsa satışı dediler tapuda izine rastlanmadı
CHP gençlik kollarının provokasyon çağrısı sonrası İstanbul’da eylem yasağı! Valilik duyurdu: 6 ilçede o tarihe kadar yasaklandı
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Terörsüz Türkiye açıklaması: 7/24 sahadayız vatandaşın talepleri datada toplanıyor
Teşekkürler Filenin Sultanları! Türkiye - İtalya: 2-3 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan’ın Terörsüz Türkiye mektubu Siirt’teki şehit ailesine ulaştı! Bu süreci destekliyoruz başka çocuklar babasız kalmasın
Başkan Erdoğan’dan şehit ailesine telefon! Şehit eşinden anlamlı Terörsüz Türkiye mesajı: Süreci destekliyorum
Pilot Berfu Hatipoğlu hayatını kaybetmişti! İzmir Torbalı’daki kazanın görüntüleri ortaya çıktı
CHP’li Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu’na fondaş üzerinden ihraç sopası gösterdi: Kimseyi hedef göstermek istemem
Son dakika: Manifest Grubu’na soruşturma! Konserdeki hareketleri büyük tepki çekmişti
Fenerbahçe’den çifte transfer! Eski yıldız dönebilir