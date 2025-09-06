Maaş zamları ve emeklilikte büyük değişiklik kapıda: Yeni Orta Vadeli Program 8 Eylül’de geliyor!

İŞTE BEKLENEN REFORMLAR Yeni OVP'de ayrıca milyonların merakla beklediği reformlara ilişkin takvime de yer verilecek. Bu reformlar arasında çalışanlara yeni haklar sağlayacak, emekliliği destekleyecek adımların bulunması bekleniyor. Önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan reformlardan biri, Bağ- Kur'luların prim gün şartını 9000'den 7200'e çekecek düzenleme. Milyonların gözü Ankara'da (AA)

Özellikle küçük esnafa yönelik hayata geçirilmesi beklenen reform ile 1800 günlük prim indirimi sağlanacak. Gündemdeki bir diğer reform da ev kadınlarına yönelik. Yapılacak düzenleme ile ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Hatta ev kadınlarına destek paketinin bir sonraki aşamasında erken emeklilik imkanı da bekleniyor.

Bu kapsamda emeklilik yaşının çocuk sayısına göre esnetilmesi gündemde. Hem Bağ-Kur hem ev kadınlarına ilişkin reformların takviminin OVP'de yer alması bekleniyor. Önümüzdeki dönemde çalışanlara emeklilik döneminde çift maaş alma imkanı sağlayacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi de devreye alınacak.

Daha önceki OVP'de bu reformun 2025'in son çeyreğinde hayata geçirilmesinin öngörüldüğü belirtilmiş, "Otomatik Katılım Sistemi'nin işverenlerin de katkısı ile ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği tamamlayıcı emeklilik sistemi kurulacak." denilmişti.

Bu reforma ilişkin takvim de yeni OVP ile netlik kazanacak. Önümüzdeki dönemde uzaktan ve esnek çalışmaya yönelik yeni modellerin hayata geçirilmesi planlanırken, bunun takviminin de OVP'de yer alması bekleniyor. YENİ OVP'Yİ CEVDET YILMAZ AÇIKLAYACAK Ekonominin önümüzdeki 3 yıllık dönemdeki yol haritası yeni OVP ile çizilecek. OVP'de 2025 yıl sonuna ilişkin tahminlere de yer verilecek. Yeni OVP, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda açıklanacak.