Maaş zamları ve emeklilikte büyük değişiklik kapıda: Yeni Orta Vadeli Program 8 Eylül’de geliyor!

Önümüzdeki hafta açıklanacak yeni OVP ile 3 yıllık yol haritası çizilecek. Hem milyonların zamları için ipucu gelecek hem de emekliliği destekleyecek, çalışanlara yeni haklar sağlayacak reformların takvimi belli olacak...

Giriş Tarihi :06 Eylül 2025
Maaş zamları ve emeklilikte büyük değişiklik kapıda: Yeni Orta Vadeli Program 8 Eylül'de geliyor!

Milyonların gözü 8 Eylül Pazartesi günü açıklanacak yeni Orta Vadeli Program'a (OVP) çevrildi. 2026-2028 dönemine ilişkin ekonominin yol haritasını çizecek OVP, hem milyonların maaş zamlarına ilişkin ipucu verecek hem de merakla beklenen reformların takvimini ortaya koyacak.

ZAMLAR İÇİN İPUCU VERECEK

Gerek çalışanların gerek emeklilerin maaş zamlarında enflasyon verileri önemli belirleyici oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yılın Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor.

Memurlara ve memur emeklilerine ise toplu sözleşme artışına ilaveten enflasyon farkı veriliyor. Asgari ücret belirlenirken de gerçekleşen ve hedef enflasyon dikkate alınıyor. Bu açıdan OVP'de yer alacak 2025 yıl sonu tahminleri ve önümüzdeki 3 yılın hedefleri büyük önem taşıyor.

İŞTE BEKLENEN REFORMLAR

Yeni OVP'de ayrıca milyonların merakla beklediği reformlara ilişkin takvime de yer verilecek. Bu reformlar arasında çalışanlara yeni haklar sağlayacak, emekliliği destekleyecek adımların bulunması bekleniyor. Önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan reformlardan biri, Bağ- Kur'luların prim gün şartını 9000'den 7200'e çekecek düzenleme.

Özellikle küçük esnafa yönelik hayata geçirilmesi beklenen reform ile 1800 günlük prim indirimi sağlanacak. Gündemdeki bir diğer reform da ev kadınlarına yönelik. Yapılacak düzenleme ile ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Hatta ev kadınlarına destek paketinin bir sonraki aşamasında erken emeklilik imkanı da bekleniyor.

Bu kapsamda emeklilik yaşının çocuk sayısına göre esnetilmesi gündemde. Hem Bağ-Kur hem ev kadınlarına ilişkin reformların takviminin OVP'de yer alması bekleniyor. Önümüzdeki dönemde çalışanlara emeklilik döneminde çift maaş alma imkanı sağlayacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi de devreye alınacak.

Daha önceki OVP'de bu reformun 2025'in son çeyreğinde hayata geçirilmesinin öngörüldüğü belirtilmiş, "Otomatik Katılım Sistemi'nin işverenlerin de katkısı ile ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği tamamlayıcı emeklilik sistemi kurulacak." denilmişti.

Bu reforma ilişkin takvim de yeni OVP ile netlik kazanacak. Önümüzdeki dönemde uzaktan ve esnek çalışmaya yönelik yeni modellerin hayata geçirilmesi planlanırken, bunun takviminin de OVP'de yer alması bekleniyor.

YENİ OVP'Yİ CEVDET YILMAZ AÇIKLAYACAK

Ekonominin önümüzdeki 3 yıllık dönemdeki yol haritası yeni OVP ile çizilecek. OVP'de 2025 yıl sonuna ilişkin tahminlere de yer verilecek. Yeni OVP, Cumhurbakanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda açıklanacak.

