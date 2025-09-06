PODCAST CANLI YAYIN
AK Parti’den emlak vergisinde rayiç bedel düzenlemesi: Otomatik artış ve komisyon devreye giriyor

AK Parti, emlak vergisinde rayiç bedel artışlarını sabit oranlarla otomatik hale getiren yeni yasa tasarısı hazırlıyor. Olağanüstü piyasa koşullarında komisyonun devreye girmesiyle belediyelerin aşırı artış yetkisi sınırlandırılacak. Taslak, Meclis açılır açılmaz sunulacak.

06 Eylül 2025
AK Parti’den emlak vergisinde rayiç bedel düzenlemesi: Otomatik artış ve komisyon devreye giriyor

Son günlerde gündemden düşmeyen emlak vergisinde rayiç bedel artışlarına ilişkin harekete geçildi. AK Parti yeni düzenleme tasarısı için düğmeye bastı.

Parti yönetimi; Ekonomi İşleri Başkanlığı, Yerel Yönetimler Başkanlığı ve Meclis Grubu aracılığıyla ortak bir yasa teklifi üzerine çalışmalara başladı.

Hazırlanan taslakta, rayiç bedelin belirlenmesinde komisyonların devreye girmesinden ziyade, her yıl sabit oranlarla, otomatik olarak artması öngörülüyor. Ayrıca taslakta yer alan olağanüstü piyasa koşullarında komisyonun devreye girmesi maddesi de önem taşıyor.

Taslağın, Meclis açılır açılmaz TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanıyor. Rayiç bedelin otomatik belirlenmesi ve komisyonun devreye girmesiyle birlikte belediyelerin inisiyatifiyle gerçekleşen 20-30-40 kat artışların önüne geçilmesi hedefleniyor.

