Ocak’ta sosyal desteklerde büyük zam geliyor: 65 yaş aylığı ve engelli maaşları ne kadar artacak?

Ocak’ta memurlar ve emeklilerle birlikte sosyal destek alanların da eline geçen para yükselecek. Memur maaş katsayısında yaşanacak artış pek çok sosyal destek ödemesine yansıyacak. Yaşlıların, engellilerin, hastaların, yakınlarına bakanların ve ailelerin eline geçen para artacak...

Giriş Tarihi :02 Eylül 2025
Devlet ihtiyacı olan vatandaşların yardımına sosyal destek programlarıyla yetişiyor. Bu desteklerden bazılarının tutarları memur maaşlarına endeksli. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısında yaşanan artış yaşlılardan engellilere, hastalardan çocuklara kadar pek çok kesime yönelik desteklere yansıyor. Memurların Ocak ayı zam oranının yüzde 11 olarak belirlenmesinin ardından sosyal desteklerdeki artış da şekillenmeye başladı.

Kesin oran için enflasyon verileri beklenirken; Merkez Bankası'nın tahminleri, zam oranının farkla birlikte yüzde 13.26 ile yüzde 16.88 aralığına çıkabileceğini ortaya koydu. Buna göre Ocak'ta destekler şöyle değişecek:

65 YAŞ AYLIĞI: Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara 5 bin 390 lira ödenirken; bu tutar enflasyon farkı hariç 5 bin 983 liraya çıkacak. Enflasyon farkıyla birlikte ise tutarın 6 bin 105-6 bin 300 lira aralığına yükselmesi bekleniyor. 65 yaş aylığı için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Burada gelir sınırı yeni asgari ücretle artacak.

EVDE BAKIM YARDIMI: Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 11 bin 702 lira tutarındaki bu yardım, enflasyon farkı hariç 12 bin 989 liraya yükselecek. Enflasyon farkıyla birlikte de 13 bin 253-13 bin 677 lira aralığına ulaşacak.

ENGELLİ AYLIĞI: Yüzde 40-69 engelli aylığı 4 bin 303 liradan enflasyon farkıyla birlikte 4 bin 873-5 bin 29, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı da 7 bin 310-7 bin 543 lira aralığına çıkacak.

HASTALARA DESTEK: Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 11 bin 702 lira tutarındaki yardım da zam oranı yüzde 13.26 olursa 13 bin 253, yüzde 16.88 olursa 13 bin 677 liraya ulaşacak.

SED: Ailelere çocukları için verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerine de memur maaş katsayısındaki artış yansıtılacak.

Enflasyon farkıyla birlikte okul öncesi için ödeme 5 bin 558 liradan 6 bin 295-6 bin 496, ilköğretimde okuyan için 8 bin 337 liradan 9 bin 443-9 bin 745, ortaöğretimde okuyan için 8 bin 893 liradan 10 bin 72-10 bin 394, yükseköğrenimde okuyan için 10 bin 5 liradan 11 bin 332- 11 bin 694 lira aralığına çıkacak.

