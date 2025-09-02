Ocak’ta sosyal desteklerde büyük zam geliyor: 65 yaş aylığı ve engelli maaşları ne kadar artacak?

EVDE BAKIM YARDIMI: Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 11 bin 702 lira tutarındaki bu yardım, enflasyon farkı hariç 12 bin 989 liraya yükselecek. Enflasyon farkıyla birlikte de 13 bin 253-13 bin 677 lira aralığına ulaşacak. Milyonlara memur zammı (AA)

ENGELLİ AYLIĞI: Yüzde 40-69 engelli aylığı 4 bin 303 liradan enflasyon farkıyla birlikte 4 bin 873-5 bin 29, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı da 7 bin 310-7 bin 543 lira aralığına çıkacak. Milyonlara memur zammı (AA)

HASTALARA DESTEK: Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 11 bin 702 lira tutarındaki yardım da zam oranı yüzde 13.26 olursa 13 bin 253, yüzde 16.88 olursa 13 bin 677 liraya ulaşacak. Milyonlara memur zammı (AA) SED: Ailelere çocukları için verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerine de memur maaş katsayısındaki artış yansıtılacak. Sosyal yardımlar (Takvim.com.tr)

Enflasyon farkıyla birlikte okul öncesi için ödeme 5 bin 558 liradan 6 bin 295-6 bin 496, ilköğretimde okuyan için 8 bin 337 liradan 9 bin 443-9 bin 745, ortaöğretimde okuyan için 8 bin 893 liradan 10 bin 72-10 bin 394, yükseköğrenimde okuyan için 10 bin 5 liradan 11 bin 332- 11 bin 694 lira aralığına çıkacak. Sosyal yardımlar (Takvim.com.tr)