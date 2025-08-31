Çalışana ikinci tazminat yolu açılıyor! Kimler nasıl yararlanabilir? Maaşa ve süreye göre ne kadar ödenecek?

10 GÜN ÇALIŞAN BİR İŞÇİ İŞTEN ÇIKARTILDIĞINDA İHBAR TAZMİNATI ALIR MI?

İşyerinde yapılan işin sürekli iş olması ve deneme süresinin olmaması durumunda işçi ihbar tazminatına hak kazanır.



EMEKLİLER İHBAR TAZMİNATI ALIR MI?

Emeklilik gerekçesiyle iş akdini fesheden işçi ihbar tazminatı alamıyor. Ancak çalışmaya devam eden emeklilerin şartları sağlarsa ihbar tazminatı alma hakkı var.

ALAMAYAN NE YAPMALI?

İhbar tazminatını alamayan ya da tazminatı eksik ödenen çalışanlar, arabulucuya başvurarak hakkını arayabiliyor. Arabulucuya başvuru için zaman aşımı 5 yıl. Yani işten ayrıldıktan itibaren 5 yıl içinde başvuru yapmak gerekiyor. Arabulucu konuyu en fazla 4 hafta içinde sonuçlandırıyor. Eğer uzlaşma sağlanamazsa, çalışan hakkını iş mahkemesinde dava açarak arayabiliyor.



Çalışana ikinci tazminat (AA)



GÜNDE 2 SAAT İŞ ARAMA İZNİ

İşveren, ihbar süresi içinde işçiye yeni bir iş bulması için gerekli iş arama iznini vermek zorunda. İş arama izninin süresi günde 2 saatten az olamıyor. İşçi talep ederse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabiliyor. İş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçinin bunu işverene önceden haber vermesi gerekiyor. İşveren yeni iş arama iznini vermez veya eksik kullandırırsa o süreye ilişkin ücreti ödemek zorunda.



İHBAR TAZMİNATI ALAN İŞE İADE DAVASI AÇABİLİR Mİ?

İhbar tazminatı ödenmesi işçinin işe iade davası açmasına engel olmuyor. İşçinin 18, 19, 20 ve 21'inci madde hükümlerine göre hakkı saklı bulunuyor.



YASAL UYARI: TAKVİM.COM.TR'DE YAYINLANAN KÖŞE YAZISI/HABERİN TÜM HAKLARI TURKUVAZ MEDYA GRUBU'NA AİTTİR. KAYNAK GÖSTERİLSE VEYA HABERE AKTİF LİNK VERİLSE DAHİ KÖŞE YAZISI/HABERİN TAMAMI YA DA BİR BÖLÜMÜ KESİNLİKLE KULLANILAMAZ. KULLANILMASI DURUMUNDA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAKTIR.