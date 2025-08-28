Memur ve emekli maaşlarına yeni zam hesabı: Ocak’ta kim ne kadar alacak?

ARTIŞ KESİNLEŞTİ Hem Hakem Kurulu'nun kararı hem de Çalışma Bakanlığı'nın hizmet kollarına lişkin 8. Dönem Toplu Sözleşmeye dair tebliği dünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Kurul kararına göre, memurların maaş ları ile memur emeklilerinin aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayında yüzde 11, ikinci 6 ayında yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam yapılacak. Bu dönemlerde oluşacak enflasyon farkı da memurların ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına yansıtılacak. Ayrıca memurların ve emeklilerin taban aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayı için bin lira ilave ücret ödenecek.

Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emekli si için 2 yıllık yol haritası çizildi. 2026 ve 2027 yıllarında mali ve sosyal haklarda yapılacak artışlar belli oldu. Kamu işvereni ile sendikalar arasında genele ilişkin ve mali sosyal haklarda 58, 11 hizmet kolunda 311 maddede olmak üzere 369 maddede uzlaşma sağlanırken; zam oranı ise Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından karara bağlandı.

ORAN % 16.88'E ÇIKABİLECEK

Memurlara ve memur emeklilerine ilk enflasyon farkı Ocak ayında verilecek. Merkez Bankası, 2025 yıl sonu enflasyonunun yüzde 25 ile yüzde 29 arasında gerçekleşeceğini tahmin ediyor. Bu oranlara göre 2025'in ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 7.14-10.56, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı da yüzde 2.04-5.30 aralığında bekleniyor. Bu kapsamda yüzde 11'lik Ocak zammı, yüzde 13.26 ile yüzde16.88 aralığına çıkabilecek.

TABAN AYLIKLAR NE OLACAK?

Hakem Kurulu'nun belirlediği yüzde 11'lik zam ve taban aylık artışıyla en düşük memur maaşı 2026'nın Ocak ayında 57 bin 58 liraya yükselecek. Bu maaş, eğer zam oranı enflasyon farkıyla yüzde 13.26'ya çıkarsa 58 bin 199, yüzde 16.88'e ulaşırsa 60 bin 27 lira olacak. Halen 22 bin 671 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı da hem Hakem Kurulu'nun belirlediği oransal zam hem taban aylık artışıyla Ocak ayında 26 bin 165 liraya çıkacak. Bu tutar enflasyon farkıyla daha da artacak. En düşük emekli aylığı, Ocak zammı yüzde 13.26'ya çıkarsa 26 bin 677, yüzde 16.88'e ulaşırsa 27 bin 498 liraya yükselecek.

TABAN AYLIKLARI NASIL DEĞİŞECEK?

EK ÖDEMELER DE ARTACAK

Kamu görevlilerinin ödenen yabancı dil tazminatına esas gösterge rakamları artırıldı.

Koruma ve güvenlik görevlisi personelden, bayramlarda çalışanlara, fiilen çalıştıkları her gün için fazla çalışma saat ücretinin 3 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenecek.

Yüzde 50 artırımlı ödenen engelli çocuk aile yardımı ödeneğine 10 puan daha ilave edildi.

Gece saatlerinde nöbet tutan ebe, hemşire, hekim, paramedik ve 40'a yakın meslek grubuna gece tazminatı verilecek.

Öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneği için gösterge rakamı 4500'den 5500'e çıkarıldı.

Okul yöneticileri ve rehber öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora mezunu olanlara ek ders ücretleri yüzde 7-20 artırımlı ödenecek.

