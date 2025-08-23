Erken sigorta girişinde emeklilik şartları neye göre değişiyor?

1999 SONRASI İŞE GİRENLER 8 Eylül 1999-30 Nisan 2008 tarihleri arasında 18 yaşından önce çalışmaya başlayanların da 18 yaşı dolduruncaya kadar olan prim günleri emeklilik lerine sayılıyor. Ancak sigorta başlangıcı olarak, 18 yaşını doldurdukları tarih kabul ediliyor. Emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak uygulanıyor.

ŞİMDİ BAŞLANIRSA...

30 Nisan 2008 tarihinden sonra çalışmaya başlayanlar açısından ise 18 yaşından önce sigorta girişinin emeklilik yönünden bir önemi bulunmuyor. Çünkü, 30 Nisan 2008 sonrası çalışmaya başlayanlar sigorta girişi kaç yaşında olursa olsun prim gününü tamamladıkları tarihteki yaşa tabi bulunuyor. SSK'lılar 7200, Bağ-Kur'lular ve Emekli Sandığı statüsünde bulunanlar 9000 prim gününü tamamladıkları tarihte yaş koşulu ne ise o yaşta emekli olabilecek. Sigorta statülerine göre aranan prim gününü 31 Aralık 2035 tarihine kadar tamamlayan kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekliliğe hak kazanacaklar.

Erken sigortalı olana emeklilik formülü (AA)

Prim gününü daha sonra tamamlayanların emeklilik yaşı 2036 yılından itibaren her yıl 1 yaş artacak. Yani ilk kez sigortalı çalışmaya 30 Nisan 2008 tarihinden sonra başlayanların emekliliklerinde kaç yaşında sigorta girişinin yapıldığı değil, prim gününü hangi tarihte tamamladıkları belirleyici olacak.

