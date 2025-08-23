PODCAST CANLI YAYIN
Erken sigorta girişinde emeklilik şartları neye göre değişiyor?

Aileler en çok 18 yaş altına sigortanın emeklilikte avantaj sağlayıp sağlamayacağını merak ediyor. Burada ilk işe giriş tarihi önem taşıyor. Üç dönem için üç farklı uygulama bulunuyor...

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Ağustos 2025
Erken sigorta girişinde emeklilik şartları neye göre değişiyor?

Bazı kişiler 18 yaşından önce iş hayatına atılıyor. Erken yaşta sigortanın erken emekli edip etmemesi durumu, ilk işe girilen tarihe göre farklılık gösteriyor.

BAŞLANGIÇ SAYILIYOR
Sigortalı çalışmaya 8 Eylül 1999'dan önce başlayanların 18 yaş öncesi çalışmaları prim gününe sayılıyor ve emeklilik koşullarının belirlenmesi bakımından geçerli kabul ediliyor. 8 Eylül 1999'dan önce ilk kez sigortalı olanlar, işe başladıkları tarihte 18 yaşından küçük olsalar bile EYT düzenlemesinden yararlanabiliyor.

Ancak kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıllık sigortalılık süresi açısından 18 yaşın doldurulduğu tarih esas alınıyor. Eğer Nisan 1981 tarihinden önce sigortalı olunmuşsa sigortalılık süresinin 18 yaşın dolduğu tarihten başlamasını yönelik hüküm de etkilemiyor.

1999 SONRASI İŞE GİRENLER
8 Eylül 1999-30 Nisan 2008 tarihleri arasında 18 yaşından önce çalışmaya başlayanların da 18 yaşı dolduruncaya kadar olan prim günleri emekliliklerine sayılıyor. Ancak sigorta başlangıcı olarak, 18 yaşını doldurdukları tarih kabul ediliyor. Emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak uygulanıyor.

ŞİMDİ BAŞLANIRSA...
30 Nisan 2008 tarihinden sonra çalışmaya başlayanlar açısından ise 18 yaşından önce sigorta girişinin emeklilik yönünden bir önemi bulunmuyor. Çünkü, 30 Nisan 2008 sonrası çalışmaya başlayanlar sigorta girişi kaç yaşında olursa olsun prim gününü tamamladıkları tarihteki yaşa tabi bulunuyor. SSK'lılar 7200, Bağ-Kur'lular ve Emekli Sandığı statüsünde bulunanlar 9000 prim gününü tamamladıkları tarihte yaş koşulu ne ise o yaşta emekli olabilecek. Sigorta statülerine göre aranan prim gününü 31 Aralık 2035 tarihine kadar tamamlayan kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekliliğe hak kazanacaklar.

Prim gününü daha sonra tamamlayanların emeklilik yaşı 2036 yılından itibaren her yıl 1 yaş artacak. Yani ilk kez sigortalı çalışmaya 30 Nisan 2008 tarihinden sonra başlayanların emekliliklerinde kaç yaşında sigorta girişinin yapıldığı değil, prim gününü hangi tarihte tamamladıkları belirleyici olacak.

