TÜBİTAK’tan girişimcilere 900 bin TL destek: BİGG GARAJ başvuruları başladı

TÜBİTAK 1812 Girişimcilik Destek Programı (BİGG) 2025 yılı ikinci çağrısı kapsamında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, ASELSAN ve KTO Karatay Üniversitesi iş birliğinde yürütülen BİGG GARAJ programı, TÜBİTAK'ın girişimci adayları için verdiği 900 bin TL sermaye desteği için başvuruları almaya başladı.

Akıllı ulaşım, akıllı üretim sistemleri, enerji ve temiz teknolojiler, iletişim ve sayısal dönüşüm, sağlık ve iyi yaşam, sürdürülebilir tarım ve beslenme gibi tematik alanlarda fikri olan ve Ar-Ge, inovasyon içeren projesini geliştirmek için kendi şirketini kurmak isteyen girişimci adayları başvuru yapabilecek.