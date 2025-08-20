SON DAKİKA
TÜBİTAK’tan girişimcilere 900 bin TL destek: BİGG GARAJ başvuruları başladı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, ASELSAN ve KTO Karatay Üniversitesi iş birliğinde yürütülen TÜBİTAK 1812 Girişimcilik Destek Programı kapsamında, akıllı ulaşımdan sağlık teknolojilerine kadar birçok alanda projeleri olan girişimciler 900 bin TL sermaye desteği için başvuruda bulunabiliyor.

TÜBİTAK 1812 Girişimcilik Destek Programı (BİGG) 2025 yılı ikinci çağrısı kapsamında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, ASELSAN ve KTO Karatay Üniversitesi iş birliğinde yürütülen BİGG GARAJ programı, TÜBİTAK'ın girişimci adayları için verdiği 900 bin TL sermaye desteği için başvuruları almaya başladı.

Akıllı ulaşım, akıllı üretim sistemleri, enerji ve temiz teknolojiler, iletişim ve sayısal dönüşüm, sağlık ve iyi yaşam, sürdürülebilir tarım ve beslenme gibi tematik alanlarda fikri olan ve Ar-Ge, inovasyon içeren projesini geliştirmek için kendi şirketini kurmak isteyen girişimci adayları başvuru yapabilecek.

