Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Anlaşma sağlanamadı! Memur-Sen zam teklifini Hakem Heyeti'ne taşıyor

8. Dönem Toplu Sözleşme'de hükümet son teklifini açıklayıp 2026 ilk 6 ay için yüzde 11, 2. 6 ay için yüzde 7, 2027 ilk 6 ay için yüzde 4 ve 2. 6 ay için yüzde 4 zam teklifi yapmıştı. Genel zamda hükümet ve Memur-Sen arasında uzlaşı sağlanmadı, süreç genel zamda Kamu Görevlileri Hakem Heyeti'ne taşınacak.

Giriş Tarihi :20 Ağustos 2025 , 10:16 Güncelleme Tarihi :20 Ağustos 2025 , 10:38
Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen arasındaki 8'inci Toplu Sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadı. Yasa gereği uzlaşma için verilen süre gece yarısı itibarıyla sona erdi.

SON SÖZ HAKEM KURULU'NUN

Memur ve memur emeklilerinin 2026 ve 2027 zam oranlarına ilişkin son sözü Kamu Görevlileri Hakem Kurulu söyleyecek.

6,5 milyona yakın memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren 8'inci Toplu Sözleşme görüşmeleri tamamlandı. 1 Ağustos'ta başlayan görüşmelerde Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen arasında herhangi bir anlaşma sağlanamadı.

Yasa gereği uzlaşma için tanınan sürenin dolmasıyla birlikte süreç Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na taşındı.

YENİ TEKLİF GELMEDİ

Hükümet son teklifinde, 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7; 2027'nin ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için ise yine yüzde 4 zam teklif etmişti. Teklifte ayrıca taban aylıklarının bin lira iyileştirilmesi önerisi de yer aldı.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Bundan sonraki süreçte taraflar 3 gün içerisinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvuruda bulunabilecek.

Başvuruyu sendikaların yanı sıra işveren tarafı da gerçekleştirebilecek.

Başvurunun ardından Kamu Görevlileri Hakem Kurulu "oransal zam" konusunda toplanacak.

11 üyesi bulunan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nda karar oy çokluğuyla alınacak.

Yasaya göre, kurul 31 Ağustos'a kadar memur ve memur emeklisinin 2026 ve 2027 zam oranlarını belirleyecek.

