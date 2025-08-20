Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Anlaşma sağlanamadı! Memur-Sen zam teklifini Hakem Heyeti’ne taşıyor

6,5 milyona yakın memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren 8'inci Toplu Sözleşme görüşmeleri tamamlandı. 1 Ağustos'ta başlayan görüşmelerde Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen arasında herhangi bir anlaşma sağlanamadı.

Yasa gereği uzlaşma için tanınan sürenin dolmasıyla birlikte süreç Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na taşındı.

YENİ TEKLİF GELMEDİ

Hükümet son teklifinde, 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7; 2027'nin ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için ise yine yüzde 4 zam teklif etmişti. Teklifte ayrıca taban aylıklarının bin lira iyileştirilmesi önerisi de yer aldı.