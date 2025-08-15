PODCAST CANLI YAYIN
TCMB’den yüzde 24 enflasyon hedefiyle ara hedef dönemi başladı

Merkez Bankası, 2025 yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 24 olarak korurken, bu oranı "ara hedef" olarak ilan etti. TCMB Başkanı Fatih Karahan, yeni çerçevede belirlenen ara hedeflerin taahhüt ve çıpa işlevi göreceğini söyledi. 2026 hedefi yüzde 16, 2027 ise yüzde 9 oldu.

Giriş Tarihi :15 Ağustos 2025
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın üçüncü enflasyon raporunda çerçevede bir değişikliğe giderek ara hedef uygulamasına geçerken, 2025 yıl sonuna ilişkin bir önceki tahmini ile ara hedefin aynı olduğu görüldü.

Bankanın İstanbul'daki merkezinde enflasyon raporu sunumunu gerçekleştiren TCMB Başkanı Fatih Karahan 2025 yıl sonu enflasyonu için ara hedeflerinin yüzde 24 olduğunu belirtti. Bir önceki enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 24 olarak belirlenmişti.

Karahan, 2025 yılı için tahmin bandının da yüzde 25-29 olarak belirlendiğini ifade etti. TCMB 2026 yıl sonu TÜFE tahminini ara hedef olarak yüzde 16'da belirledi, önceki raporda tahmin yüzde 12 seviyesindeydi. 2026 sonu tahmin aralığı ise yüzde 13-19 olarak belirlendi. Önceki raporda yüzde 8 olarak açıklanan 2027 yıl sonu enflasyon tahmini ise yeni raporda yüzde 9'luk ara hedef olarak açıklandı.

TCMB Başkanı Fatih Karahan sunumunda ara hedef olarak ilan edilen tahminlerin taahhüt ve çıpa işlevi göreceğini belirtti. Karahan, "Bundan böyle, veri akışına bağlı olarak revize edebileceğimiz enflasyon tahminlerimizin yanı sıra rapor dönemleri arasında olağanüstü gelişmeler olmadığı sürece değiştirmeyeceğimiz ara hedeflerimizle karşınıza çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Karahan, "Kira enflasyonu öngörülenden daha dirençli bir seyir izliyor. Kira enflasyonunun gerilemeye devam edeceği öngörülüyor." dedi.

