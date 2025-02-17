Otomotiv ihracatı 2025 yılına rekorla başladı

Türkiye ihracatının lokomotifi olan ve 2024'ü rekorla kapatan otomotiv sektörü, yeni yılın ilk ayında 3 milyar dolara yaklaşan dış satımla bugüne kadarki en yüksek Ocak ayı ihracat rakamına ulaşarak 2025 yılına hızlı başlangıç yaptı.

Otomotiv sektörünün alt ürün gruplarına bakıldığında yan sanayi ihracatı ilk sırada yer aldı. Yan sanayi ihracatı, geçen yılın Ocak ayına kıyasla yüzde 8 artarak 1 milyar 257 milyon 22 bin dolara çıktı. Binek otomobil ihracatı da yüzde 23'lük artışla 951 milyon dolara ulaştı.