Pasifik Holding Türkiye’yi bölgesel lojistik merkezine dönüştürmeyi hedefliyor

Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Pasifik Eurasia'nın odağında, Çin-Avrupa arasında uzanan Orta Koridor'da lojistik kapasitesini artırarak Türkiye'yi bölgesel bir 'lojistik merkeze' dönüştürmenin olduğunu belirtti.

HALKA ARZ HAZIRLIĞI

Erdoğan, holdingin enerji, gayrimenkul, lojistik ve teknoloji gibi çeşitli sektörlerde gerçekleştirdiği yatırımlara dikkati çekerek, 2025'te halka arz için hazırlıklarını sürdürdüklerini kaydetti. Halka arzın, büyüme stratejilerini hızlandırmak için önemli bir adım olduğunu aktaran Erdoğan, "Pasifik Holding'in öz kaynakları 30 Eylül 2024 itibarıyla 23.4 milyar liraya ulaşarak sağlam bir finansal temel oluşturdu. 2025 yılı da holdingin halka arz yılı olacak ve bu süreç, stratejik yatırımlarımızı artırmamıza olanak tanıyacak" ifadelerini kullandı.

Pasifik Teknoloji'nin savunma sanayisindeki ürünleri ve yatırımlarıyla dikkati çektiğini vurgulayan Erdoğan, liman ve yük terminali yatırımlarını gündeme aldıklarını söyledi.