Fiziksel ve ruhsal sağlığı birleştiren sigorta! Ray Sigorta CEO'su Koray Erdoğan "Türkiye'de bir ilk" diyerek açıkladı

Ray Sigorta'nın ruhsal sağlığın önemine dair farkındalığı ve sigorta tercihlerine etkisini ölçmek amacıyla gerçekleştirdiği "Stres ve Sağlığımıza Etkileri 2024" araştırmasının sonuçları paylaşıldı. Araştırmaya göre; vatandaşların yüzde 68'i en çok karşılaştıkları sağlık problemleri arasında 'stresi' açık ara ilk sıraya koyuyor. Her 3 kişiden biri 'ruhsal olarak sağlıklı' hissetmediğini, her 5 kişiden biri 'sürekli stres ve kaygı' yaşadığını söylüyor. Ruhsal açıdan sağlıklı hissetmeyenlerin arasında "Ruhsal durumum fiziksel sağlığımı etkiliyor" diyenlerin oranı ise yüzde 90'ı buluyor.

'İLKE İMZA ATTIK'

Mental sağlık sorunlarının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de arttığını dile getiren Ray Sigorta CEO'su Koray Erdoğan, "İşte, evde, trafikte karşılaştığımız zorluklar, stres ve belirsizlikler, zihinsel sağlığımızı doğrudan etkiliyor. Üstelik pek çok bilimsel çalışma, zihin sağlığının fiziksel sağlığın temel taşlarından biri olduğunu gösteriyor" dedi. Araştırmanın, vatandaşların ruhsal sorunları için profesyonel destek almadıklarını ortaya koyduğunu ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Vatandaşlarımız çoğu zaman yüksek maliyet kaygısıyla ve pahalı olacağını düşünerek profesyonel destek almaktan uzak duruyor. Müşteri ihtiyaçlarını en doğru çözümlerle karşılamak öncelikli hedefimiz. Bu nedenle dijital sağlık platformu Evital ile iş birliği yaparak tamamlayıcı sağlık sigortasının tüm teminatlarına ek olarak ruhsal sağlığı da kapsayan 'Baştan Aşağı Tamamlayan Sağlık' sigortamızı Türkiye'de bir ilk olarak müşterilerimize sunuyoruz."