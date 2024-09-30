YASED: Yatırımların önü açılacak

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Engin Aksoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Yatırım Danışma Konseyi (YDK) 10. Toplantısı'na ilişkin değerlendirmede bulundu. Toplantının uluslararası doğrudan yatırım girişleri üzerinde olumlu etkisi olacağını belirten Aksoy, bu platformlar sayesinde yapılacak iyileştirmelerin yeni gelecek yatırımların önünü açacağını bildirdi. Aksoy, YDK toplantılarına katılan şirket temsilcilerinin gerek bölgesel gerekse de sektörel olarak geniş bir yelpazeyi oluşturduğunu söyledi.

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