Yeni oranlar geldi! Şubat ayı taşıt, konut, ihtiyaç kredisi faiz oranları listelendi: Vakıfbank, Halkbank, Garanti...

Akbank Kredi Faiz Oranları:
İhtiyaç kredisi: %4,51'den başlıyor
Taşıt kredisi: %3,60
Konut kredisi: %2,80'den başlıyor
İş Bankası Kredi Faiz Oranları:
İhtiyaç kredisi: %3,71'den başlıyor
Taşıt kredisi: %3,85
Konut kredisi: %2,87'den başlıyor
Yapı Kredi Kredi Faiz Oranları:
Bireysel ihtiyaç kredisi: %4,49'dan başlıyor
Konut kredisi: %3,20'den başlıyor
Taşıt kredisi: %3,99
Ziraat Bankası Kredi Faiz Oranları:
Tüketici kredisi: %4,24
Taşıt kredisi: %4,05
Konut kredisi: %3,89
Denizbank Kredi Faiz Oranları:
Konut kredisi: %4,09
Taşıt kredisi: %4,49
İhtiyaç kredisi: %4,88-5,31
QNB Finansbank Kredi Faiz Oranları:
İhtiyaç kredisi: %3,74'ten başlıyor
Konut kredisi: %4,69
Taşıt kredisi: %4,69
Bu faiz oranları, kredi almak isteyenler için karşılaştırma yaparken dikkate alınabilir. Ancak bireysel durumlar ve kredi koşulları, bu oranların değişmesine neden olabilir. Başvurmadan önce bankalarla iletişime geçmek önemlidir.