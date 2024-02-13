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Yeni oranlar geldi! Şubat ayı taşıt, konut, ihtiyaç kredisi faiz oranları listelendi: Vakıfbank, Halkbank, Garanti...

Bankaların güncel kredi faiz oranları, vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer almaktadır. Çünkü çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak isteyen ancak nakit sıkıntısı yaşayan bireyler, en uygun kredi veren bankaların listesini araştırmaktadırlar. Özellikle kamu ve özel bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi kampanyaları yakından takip edilmektedir. Ev veya araba alacak olanlar, uzun vadeli ve düşük faizli kredi seçeneklerini değerlendirirken, ufak borçlarını ödemek isteyenler ise en uygun ihtiyaç kredisi seçeneklerini gözden geçirmektedirler.

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Giriş Tarihi 14 Şubat 2024, 10:20 Güncelleme 14 Şubat 2024, 10:20
Yeni oranlar geldi! Şubat ayı taşıt, konut, ihtiyaç kredisi faiz oranları listelendi: Vakıfbank, Halkbank, Garanti...

Kredi faiz oranlarının güncellenmesi, kredi almak isteyenlerin dikkatini çekiyor. Şubat 2024 itibarıyla bankaların kredi faiz oranlarında yapılan değişiklikler, taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar tarafından titizlikle inceleniyor.

İşte banka banka güncel tüketici, taşıt ve konut kredisi faiz oranları:

Halkbank Kredi Faiz Oranları:

İhtiyaç kredisi: %4,09

Taşıt kredisi: %3,95

Konut kredisi: %3,79-3,89

Vakıfbank Kredi Faiz Oranları:

Konut kredisi: %3,59'dan başlıyor

İhtiyaç kredisi: %3,95'ten başlıyor

Taşıt kredisi: %4,06

Akbank Kredi Faiz Oranları:

İhtiyaç kredisi: %4,51'den başlıyor

Taşıt kredisi: %3,60

Konut kredisi: %2,80'den başlıyor

İş Bankası Kredi Faiz Oranları:

İhtiyaç kredisi: %3,71'den başlıyor

Taşıt kredisi: %3,85

Konut kredisi: %2,87'den başlıyor

Yapı Kredi Kredi Faiz Oranları:

Bireysel ihtiyaç kredisi: %4,49'dan başlıyor

Konut kredisi: %3,20'den başlıyor

Taşıt kredisi: %3,99

Ziraat Bankası Kredi Faiz Oranları:

Tüketici kredisi: %4,24

Taşıt kredisi: %4,05

Konut kredisi: %3,89

Denizbank Kredi Faiz Oranları:

Konut kredisi: %4,09

Taşıt kredisi: %4,49

İhtiyaç kredisi: %4,88-5,31

QNB Finansbank Kredi Faiz Oranları:

İhtiyaç kredisi: %3,74'ten başlıyor

Konut kredisi: %4,69

Taşıt kredisi: %4,69

Bu faiz oranları, kredi almak isteyenler için karşılaştırma yaparken dikkate alınabilir. Ancak bireysel durumlar ve kredi koşulları, bu oranların değişmesine neden olabilir. Başvurmadan önce bankalarla iletişime geçmek önemlidir.

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