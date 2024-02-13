Yeni oranlar geldi! Şubat ayı taşıt, konut, ihtiyaç kredisi faiz oranları listelendi: Vakıfbank, Halkbank, Garanti...

QNB Finansbank Kredi Faiz Oranları:

İhtiyaç kredisi: %3,74'ten başlıyor

Konut kredisi: %4,69

Taşıt kredisi: %4,69

Bu faiz oranları, kredi almak isteyenler için karşılaştırma yaparken dikkate alınabilir. Ancak bireysel durumlar ve kredi koşulları, bu oranların değişmesine neden olabilir. Başvurmadan önce bankalarla iletişime geçmek önemlidir.