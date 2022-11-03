Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte Avrupa'da tehlike çanları çalıyor: Moody's negatife çevirdi! Alman enerji firması Uniper 40 milyar euro zarar açıkladı

ALMAN ENERJİ DEVİ 40 MİLYAR EURO ZARAR ETTİ
Uniper, ocak-eylül dönemine ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu.
Buna göre, şirket yılın 9 ayında yaklaşık 40 milyar euro zarar etti. Bu tutar, şirketin spot piyasada çok daha yüksek fiyatlarla gaz almasıyla oluşan 10 milyar euroluk ek maliyetin yanı sıra Rusya'nın artık Almanya'ya gaz tedarik etmemesi nedeniyle gelecekte beklenen 31 milyar euroluk zarar olarak hesaplandı.
Söz konusu zarar Uniper'in sermayesinin yarısından fazlasını oluştururken, Alman şirket tarihinin en büyük zararları arasında yer aldı.
Uniper Finans Direktörü Tiina Tuomela, yaptığı açıklamada, müşterilerin arz güvenliğini sağlamak için Uniper'in bir süredir önemli ölçüde spot piyasadan daha yüksek fiyatlarla gaz tedarik ettiğini ve maliyetler tüketicilere yansıtılmadığı için önemli kayıplar yaşadığını ifade etti.