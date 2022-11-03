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    • Ekonomi
    • 03.11.2022 12:11
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    • 03.11.2022 12:24
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    Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte Avrupa'da tehlike çanları çalıyor: Moody's negatife çevirdi! Alman enerji firması Uniper 40 milyar euro zarar açıkladı

    Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte Avrupa'nın Rusya'ya yaptırım uygulaması ve Putin'in misilleme olarak Avrupa'ya doğal gazı kesmesi Avrupa'da enerkji kriziyle birlikte ekonomik krize neden oluyor. Dün Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Almanya'nın da aralarında olduğu 6 AB ülkesinin bankacılık sektörü not görünümünü negatife düşürdü. Bugün de Almanya'dan bir haber geldi. Küresel enerji krizi sürecinde mali yapısı bozulan Alman enerji firması Uniper, ocak-eylül döneminde yaklaşık 40 milyar euro zarar açıkladı. Dün Rusya-Ukrayna arasında yaşanan tahıl koridoru anlaşması krizini Putin'le görüşerek çözen Başkan Erdoğan'ın önemi bu gelişmeyle bir kez daha ortaya çıktı.

    AA
    takvim.com.tr
    Alman enerji devi 40 milyar euro zarar etti

    Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte Putin'in Avrupa'ya gazı kesmesi hem Avrupa'yı donduracak. Hem de ekonomisini donduracak. Avrupa ekonomisinin lokomotifi olan Almanya'dan durumun vahametini gözler önüne koyan haber geldi.

    ALMAN ENERJİ DEVİ 40 MİLYAR EURO ZARAR ETTİ
    Uniper, ocak-eylül dönemine ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu.

    Buna göre, şirket yılın 9 ayında yaklaşık 40 milyar euro zarar etti. Bu tutar, şirketin spot piyasada çok daha yüksek fiyatlarla gaz almasıyla oluşan 10 milyar euroluk ek maliyetin yanı sıra Rusya'nın artık Almanya'ya gaz tedarik etmemesi nedeniyle gelecekte beklenen 31 milyar euroluk zarar olarak hesaplandı.

    Söz konusu zarar Uniper'in sermayesinin yarısından fazlasını oluştururken, Alman şirket tarihinin en büyük zararları arasında yer aldı.

    Uniper Finans Direktörü Tiina Tuomela, yaptığı açıklamada, müşterilerin arz güvenliğini sağlamak için Uniper'in bir süredir önemli ölçüde spot piyasadan daha yüksek fiyatlarla gaz tedarik ettiğini ve maliyetler tüketicilere yansıtılmadığı için önemli kayıplar yaşadığını ifade etti.

        Alman hükümetinin Uniper'i kamulaştırmasını sağlayacak istikrar paketinin tamamlanmak üzere olduğunu belirten Tuomela, "Riskleri en aza indirmek ve Rusya'nın askıya alınan gaz tedarikinden kaynaklanan kayıpları 2024 yılına kadar sona erdirmek için gaz portföyümüzü yeniden yapılandırmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Alman hükümeti, eylülde küresel enerji krizi sürecinde arzı güvence altına almak için Finlandiya kamu şirketi Fortum'un çoğunluk hissesine sahip olduğu Uniper'in yüzde 99'ını alıp kamulaştırmaya karar vermişti.

        Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Almanya dahil 6 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin bankacılık sektörünün not görünümünü durağandan negatife düşürerek, "Alman ekonomisi resesyona girecek" dedi.

        Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, 6 AB ülkesinin bankacılık sektörünün not görünümünü durağandan negatife düşürdü. Almanya, Çekya, İtalya, Slovakya, Polonya ve Macaristan'ın bankacılık sektörünün notunu düşüren Moody's, Avrupa ekonomilerini zayıflatan enerji krizi ve yüksek enflasyonun etkilerine de dikkat çekti. Moody's tarafından yapılan açıklamada, yükselen faiz oranları ve borçlular için artan yaşam maliyetleri nedeniyle kredi kalitesinin zayıflamasının, karlılıklarının azalmasının ve finansmana erişimin daha zor olmasının beklendiği belirtildi.



            "YÜKSELEN FİYATLAR BİRÇOK ŞİRKET VE HANENİN KREDİ İTİBARINI ETKİLEYECEK"
            Moody's Başkan Yardımcısı Louise Welin yaptığı açıklamada, "Çalışma koşullarında daha fazla bozulma bekliyoruz. Yükselen fiyatlar birçok şirket ve hanenin kredi itibarını etkileyecek ve bu da yeni sorunlu kredilerin oluşmasını tetikleyecektir" dedi.



            "ALMANYA RESESYONA GİRECEK"
            Moody's, Almanya'da hükümetin ekonomiyi desteklemeye yönelik önlemlerinin işletmelerin ve tüketicilerin karşılaştığı sorunları tam olarak dengelemediğini belirterek, "Alman ekonomisi resesyona girecek" dedi.

            Moody's ayrıca, İtalya'nın mevcut durgunlukla birlikte fiyat artışından veya düşük üretim artışından dolayı stagflasyon riski ile karşı karşıya olduğunu belirtti.



            ÇEKYA RESESYONUN EŞİĞİNDE
            Çek İstatistik Ofisi (CSU), Çekya'da yurt içi ekonomi bu yılın 3. çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 büyüdüğünü ancak bir önceki çeyreğe kıyasla gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 0,4 azaldığını açıkladı.

            Ekonomistler Çekya'nın resesyona girmek üzere olduğunu ifade etti. Ekonomist Miroslav Novak yaptığı açıklamada, "Yüksek enflasyon, enerji krizi ve düşük hane halkı harcamaları Çek ekonomisinin performansı üzerinde olumsuz bir etkiye sahip. Önümüzdeki çeyrekte gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) bir önceki çeyreğe göre düşeceği neredeyse kesin. Bunun da önümüzdeki dönemde Çekya ekonomisinin resesyona gireceğini bizlere gösteriyor" dedi.

                TÜRKİYE TAHMİNİNİ YÜKSELTMİŞTİ
                Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Küresel Makro Görünüm 2022-23 raporunun ağustos sayısını yayımladı. Moody's, Türkiye ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 3,5'ten yüzde 4,5'e yükseltmişti.

                Raporda, daha sıkı finansal koşulların ekonomiye nüfuz etmesiyle küresel büyümenin yavaşladığına dikkat çekildi.

                G20 ekonomilerinin geçen yıl yüzde 5,9 büyüdüğü anımsatılan raporda Moody's bu yıl yüzde 2,5 ve gelecek yıl yüzde 2,1 büyümelerinin beklendiği bildirildi.

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                Haberler Ekonomi Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte Avrupa'da tehlike çanları çalıyor: Moody's negatife çevirdi! Alman enerji firması Uniper 40 milyar euro zarar açıkladı
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