Almanya'da enflasyon krizi: Son 71 yılın zirvesine çıktı!

ALMANYA'DA ÜNLÜ GAZETECİNİN ENFLASYON İSYANI: "DOĞRU RAKAM AÇIKLANMIYOR"

Bild'in eski genel yayın yönetmeni Julian Reichelt, Almanya'da yüzde 10 olarak açıklanan enflasyon oranının doğru olmadığını öne sürerek isyan etti. Bir internet sitesi kuran Reichelt, "Ülkede alım gücü yüzde 40 azaldı" dedi. "Pleiteticker" isimli bir site kuran Reichelt, her gün Almanya'da iflas eden şirketlerin çetelesini tutmaya başladı. Buna göre Almanya'da son bir hafta içinde 189, sadece dün ise 96 şirket iflasını bildirdi. Sitenin verdiği rakamlara göre bir yıl içindeki iflas sayısı ise 15 bini geçti.

İFLAS DALGASI BAŞLADI

Alman ekonomisinin günden güne eridiğine dikkat çeken bir habere yer veren sitede, "Patlayan enerji maliyetleri her gün birçok şirketin iflas bildirmesine neden oluyor. Geçimini sağlayamayan insanların sayısı giderek artıyor. Sitemiz, Ekonomi Bakanı Robert Habeck'in görmek istemediği krizi gözler önüne seriyor. Ülkede iflas dalgası çoktan başladı" denildi.