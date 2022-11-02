Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Almanya dahil 6 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin bankacılık sektörünün not görünümünü durağandan negatife düşürerek, "Alman ekonomisi resesyona girecek" dedi.
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, 6 AB ülkesinin bankacılık sektörünün not görünümünü durağandan negatife düşürdü. Almanya, Çekya, İtalya, Slovakya, Polonya ve Macaristan'ın bankacılık sektörünün notunu düşüren Moody's, Avrupa ekonomilerini zayıflatan enerji krizi ve yüksek enflasyonun etkilerine de dikkat çekti. Moody's tarafından yapılan açıklamada, yükselen faiz oranları ve borçlular için artan yaşam maliyetleri nedeniyle kredi kalitesinin zayıflamasının, karlılıklarının azalmasının ve finansmana erişimin daha zor olmasının beklendiği belirtildi.
"YÜKSELEN FİYATLAR BİRÇOK ŞİRKET VE HANENİN KREDİ İTİBARINI ETKİLEYECEK"
Moody's Başkan Yardımcısı Louise Welin yaptığı açıklamada, "Çalışma koşullarında daha fazla bozulma bekliyoruz. Yükselen fiyatlar birçok şirket ve hanenin kredi itibarını etkileyecek ve bu da yeni sorunlu kredilerin oluşmasını tetikleyecektir" dedi.
"ALMANYA RESESYONA GİRECEK"
Moody's, Almanya'da hükümetin ekonomiyi desteklemeye yönelik önlemlerinin işletmelerin ve tüketicilerin karşılaştığı sorunları tam olarak dengelemediğini belirterek, "Alman ekonomisi resesyona girecek" dedi.
Moody's ayrıca, İtalya'nın mevcut durgunlukla birlikte fiyat artışından veya düşük üretim artışından dolayı stagflasyon riski ile karşı karşıya olduğunu belirtti.