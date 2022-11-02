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    • Ekonomi
    • 02.11.2022 20:22
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    • 02.11.2022 20:31
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    Moody's'den 6 Avrupa Birliği ülkesine "negatif" şok! Enflasyon tavan notlar yerlerde! Avrupa'da ekonomik kriz

    Koronavirüs salgınının ardından Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte başlayan enerji krizi Avrupa ülkelerinin ekonomilerini derinden sarstı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Almanya'nın da aralarında olduğu 6 AB ülkesinin bankacılık sektörü not görünümünü negatife düşürdü. Moody's daha önce hazırladığı raporda Türkiye'nin büyüme tahminini yukarı yönlü revize etmişti.

    Moody’s’den 6 AB ülkesine negatif şok

    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Almanya dahil 6 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin bankacılık sektörünün not görünümünü durağandan negatife düşürerek, "Alman ekonomisi resesyona girecek" dedi.

    Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, 6 AB ülkesinin bankacılık sektörünün not görünümünü durağandan negatife düşürdü. Almanya, Çekya, İtalya, Slovakya, Polonya ve Macaristan'ın bankacılık sektörünün notunu düşüren Moody's, Avrupa ekonomilerini zayıflatan enerji krizi ve yüksek enflasyonun etkilerine de dikkat çekti. Moody's tarafından yapılan açıklamada, yükselen faiz oranları ve borçlular için artan yaşam maliyetleri nedeniyle kredi kalitesinin zayıflamasının, karlılıklarının azalmasının ve finansmana erişimin daha zor olmasının beklendiği belirtildi.



    "YÜKSELEN FİYATLAR BİRÇOK ŞİRKET VE HANENİN KREDİ İTİBARINI ETKİLEYECEK"
    Moody's Başkan Yardımcısı Louise Welin yaptığı açıklamada, "Çalışma koşullarında daha fazla bozulma bekliyoruz. Yükselen fiyatlar birçok şirket ve hanenin kredi itibarını etkileyecek ve bu da yeni sorunlu kredilerin oluşmasını tetikleyecektir" dedi.



    "ALMANYA RESESYONA GİRECEK"
    Moody's, Almanya'da hükümetin ekonomiyi desteklemeye yönelik önlemlerinin işletmelerin ve tüketicilerin karşılaştığı sorunları tam olarak dengelemediğini belirterek, "Alman ekonomisi resesyona girecek" dedi.

    Moody's ayrıca, İtalya'nın mevcut durgunlukla birlikte fiyat artışından veya düşük üretim artışından dolayı stagflasyon riski ile karşı karşıya olduğunu belirtti.



        ÇEKYA RESESYONUN EŞİĞİNDE
        Çek İstatistik Ofisi (CSU), Çekya'da yurt içi ekonomi bu yılın 3. çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 büyüdüğünü ancak bir önceki çeyreğe kıyasla gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 0,4 azaldığını açıkladı.

        Ekonomistler Çekya'nın resesyona girmek üzere olduğunu ifade etti. Ekonomist Miroslav Novak yaptığı açıklamada, "Yüksek enflasyon, enerji krizi ve düşük hane halkı harcamaları Çek ekonomisinin performansı üzerinde olumsuz bir etkiye sahip. Önümüzdeki çeyrekte gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) bir önceki çeyreğe göre düşeceği neredeyse kesin. Bunun da önümüzdeki dönemde Çekya ekonomisinin resesyona gireceğini bizlere gösteriyor" dedi.

        TÜRKİYE TAHMİNİNİ YÜKSELTMİŞTİ
        Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Küresel Makro Görünüm 2022-23 raporunun ağustos sayısını yayımladı. Moody's, Türkiye ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 3,5'ten yüzde 4,5'e yükseltmişti.

        Raporda, daha sıkı finansal koşulların ekonomiye nüfuz etmesiyle küresel büyümenin yavaşladığına dikkat çekildi.

        G20 ekonomilerinin geçen yıl yüzde 5,9 büyüdüğü anımsatılan raporda Moody's bu yıl yüzde 2,5 ve gelecek yıl yüzde 2,1 büyümelerinin beklendiği bildirildi.

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        Moody’s’den 6 AB ülkesine negatif şok
        Haberler Ekonomi Moody's'den 6 Avrupa Birliği ülkesine "negatif" şok! Enflasyon tavan notlar yerlerde! Avrupa'da ekonomik kriz
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