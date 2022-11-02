



ÇEKYA RESESYONUN EŞİĞİNDE

Çek İstatistik Ofisi (CSU), Çekya'da yurt içi ekonomi bu yılın 3. çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 büyüdüğünü ancak bir önceki çeyreğe kıyasla gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 0,4 azaldığını açıkladı.



Ekonomistler Çekya'nın resesyona girmek üzere olduğunu ifade etti. Ekonomist Miroslav Novak yaptığı açıklamada, "Yüksek enflasyon, enerji krizi ve düşük hane halkı harcamaları Çek ekonomisinin performansı üzerinde olumsuz bir etkiye sahip. Önümüzdeki çeyrekte gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) bir önceki çeyreğe göre düşeceği neredeyse kesin. Bunun da önümüzdeki dönemde Çekya ekonomisinin resesyona gireceğini bizlere gösteriyor" dedi.