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    • Güncel
    • 02.11.2022 18:22
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    • 02.11.2022 18:22
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    Başkan Erdoğan tahıl krizini yine çözdü! Türkiye'nin rolü dünya basınının manşetlerinde yer aldı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'nın tahıl koridorundan çıkması krizini "Dün Putin'le görüştüm. Bugün de Zelenski ile görüşeceğim. Sayın Şoygu, Sayın Akar'ı arayarak bugün saat 12'den itibaren tahıl sevkiyatının devam edeceğini açıkladı. Tahıl sevkiyatı bugünden itibaren eskisi gibi devam edecek" sözleriyle çözüldüğünü duyurmuştu. Başkan Erdoğan'ın bu başarısı dünya basınında büyük ses getirdi.

    Tahıl krizini çözen Türkiye dünya basınında

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında Rusya'nın askıya alması nedeniyle durdurulan tahıl sevkiyatıyla ilgili müjdeli bir haberi paylaşarak, "Dün Putin'le görüştüm. Bugün de Zelenski ile görüşeceğim. Sayın Şoygu, Sayın Akar'ı arayarak bugün saat 12'den itibaren tahıl sevkiyatının devam edeceğini açıkladı. Tahıl sevkiyatı bugünden itibaren eskisi gibi devam edecek" dedi. Bu haber dünya basınında oldukça geniş yankı uyandırdı.



    AP: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU
    ''Rusya savaş zamanında Ukrayna'dan tahıl ihracatı anlaşmasına yeniden katılıyor'' diyen Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişmeyi duyurduğunu ifade etti.



    NYT: RUSYA GÜVENLİK GARANTİSİ ALDI
    New York Times gazetesi, '' Rusya, güvenlik garantisi aldıktan sonra tahıl anlaşmasına tekrar katıldığını söylüyor'' başlığını kullandı. Rusya- Ukrayna canlı bloğunda konuya geniş şekilde yer veren New York Times, Erdoğan ile Putin arasında salı günü bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini hatırlatarak krizin bu görüşmenin ardından çözüldüğüne dikkat çekti.



        AFP: TAHIL ANLAŞMASI DEVAM EDECEK
        Rusya'nın anlaşmaya geri dönmesi, uluslararası haber ajansları tarafından ''acil'' koduyla dünyaya geçildi. Agence France-Presse (AFP), '' Rusya Ukrayna ile tahıl anlaşmasının devam edeceğini söylüyor'' başlığını kullandı.



        AL JAZEERA: TÜRKİYE FİİLİ ARABULUCU
        ''Türkiye Rusya'nın tahıl anlaşmasına yeniden katılmayı kabul ettiğini bildiriyor'' diyen Al Jazeera, canlı blog sayfasında Moskova'nın gelişmeyi doğruladığını yazdı. Al Jazeera'nın İstanbul muhabiri, Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya arasında ''fiili arabulucu'' olduğu yorumunu yaptı. Al Jazeera muhabiri Resul Serdar, televizyon yayınında "Görünen o ki, anlaşma bir kez daha hayatta kalıyor ve çalışıyor" ifadelerini kullandı.



        TÜRKİYE'YE TAHIL KORİDORU TEŞEKKÜRÜ
        Blinken, mevkidaşı Çavuşoğlu'yla yaptığı görüşmede, Türkiye'nin girişimleri sonucunda tahıl koridorunun tekrar işlerlik kazanması nedeniyle teşekkür etti.
            ABD’den Türkiye’ye ’tahıl koridoru’ teşekkürü
            Haberler Güncel Başkan Erdoğan tahıl krizini yine çözdü! Türkiye'nin rolü dünya basınının manşetlerinde yer aldı
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