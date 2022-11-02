Başkan Erdoğan tahıl krizini yine çözdü! Türkiye'nin rolü dünya basınının manşetlerinde yer aldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında Rusya'nın askıya alması nedeniyle durdurulan tahıl sevkiyatıyla ilgili müjdeli bir haberi paylaşarak, "Dün Putin'le görüştüm. Bugün de Zelenski ile görüşeceğim. Sayın Şoygu, Sayın Akar'ı arayarak bugün saat 12'den itibaren tahıl sevkiyatının devam edeceğini açıkladı. Tahıl sevkiyatı bugünden itibaren eskisi gibi devam edecek" dedi. Bu haber dünya basınında oldukça geniş yankı uyandırdı.