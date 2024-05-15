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Bursa merkezli 13 ilde MAHSEN-46 operasyonu: 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi elebaşları yakalandı

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa merkezli 13 ilde düzenlenen MAHSEN-46 operasyonlarında elebaşılığını Vedat Kıpçak, Fırat Erdal ve Ersin Bulut’un yaptığı ulusal çapta faaliyet gösteren 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024, 07:57 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 09:04
Bursa merkezli 13 ilde MAHSEN-46 operasyonu: 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi elebaşları yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa merkezli 13 ilde düzenlenen "Mahzen-46" operasyonlarında elebaşılığını Vedat Kıpçak, Fırat Erdal ve Ersin Bulut'un yaptığı ulusal çapta faaliyet gösteren 3 organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi.


Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek️." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Bursa merkezli İstanbul, Konya, Van, Kocaeli, Nevşehir, Muğla, Samsun, Diyarbakır, Şanlıurfa, Balıkesir, Tekirdağ ve Muş'ta organize suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

3 AYRI SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ
Operasyonlarda ulusal çapta faaliyet gösteren 3 ayrı organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, uyuşturucu madde ticareti, cebir, şiddet ve tehdit yoluyla suçluyu kayırma, suçtan elde edilen gelirlerin aklanması ve göçmen kaçakçılığı" suçlarını işlediklerinin tespit edildiğini kaydeden Yerlikaya, elebaşılığını Vedat Kıpçak'ın yaptığı organize suç örgütü üyesi 74 şüphelinin yakalandığını, 13 kilo metamfetamin, 87 litre sıvı metamfetamin, 450 bin uyuşturucu hap, muhtelif miktarda kokain, 5 ruhsatsız tabanca ve 7 hassas terazinin ele geçirildiğini aktardı.

Operasyonlarda elebaşılığını Fırat Erdal'ın yaptığı organize suç örgütü üyesi 22 şüphelinin yakalandığını anlatan Yerlikaya, 9,5 kilogram metamfetamin, 3 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiğini, elebaşılığını Ersin Bulut'un yaptığı organize suç örgütü üyesi 16 şüphelinin de gözaltına alındığını, 32 kilogram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan açıkladı: Elebaşları yakalandı!

İşte Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı açıklama:

Bursa merkezli 1️⃣3️⃣ ilde düzenlenen "MAHZEN-46" operasyonlarında; elebaşılığını Vedat Kıpçak, Fırat Erdal ve Ersin Bulut'un yaptığı ulusal çapta faaliyet gösteren 3️⃣ ayrı Organize Suç Örgütü çökertildi❗️

Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 1️⃣1️⃣2️⃣ şüpheli yakalandı❗️

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek❗️

❌Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Bursa merkezli İstanbul, Konya, Van, Kocaeli, Nevşehir, Muğla, Samsun, Diyarbakır, Şanlıurfa, Balıkesir, Tekirdağ ve Muş'ta düzenlenen operasyonlarda ulusal çapta faaliyet gösteren 3️⃣ ayrı organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;


📌Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak,
📌Uyuşturucu madde ticareti,
📌Cebir, şiddet ve tehdit yoluyla suçluyu kayırma,
📌Suçtan elde edilen gelirlerin aklanması ve
📌Göçmen kaçakçılığı suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonlarda:
❌Elebaşılığını Vedat Kıpçak'ın yaptığı organize suç örgütü üyesi 7️⃣4️⃣ şüpheli yakalandı.
📌1⃣3⃣ kilo Metamfetamin,
📌8⃣7⃣ litre sıvı Metamfetamin,
📌4️⃣5️⃣0️⃣ bin adet uyuşturucu hap,
📌Muhtelif miktarda Kokain,
📌5️⃣ adet ruhsatsız tabanca,
📌7️⃣ adet hassas terazi ele geçirildi.

❌Elebaşılığını Fırat Erdal'ın yaptığı organize suç örgütü üyesi 2️⃣2️⃣ şüpheli yakalandı.
📌9️⃣,5️⃣ kg Metamfetamin,
📌3️⃣ adet hassas terazi,
📌3️⃣ adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

13 ilde Mahzen-46 operasyonu

❌Elebaşılığını Ersin Bulut'un yaptığı organize suç örgütü üyesi 1️⃣6️⃣ şüpheli yakalandı.
📌3️⃣2️⃣ kg Metamfetamin,
📌1️⃣ adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonları koordine eden Bursa Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle🇹🇷

#TürkiyeninHuzuru🇹🇷

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