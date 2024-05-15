Bursa merkezli 13 ilde MAHSEN-46 operasyonu: 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi elebaşları yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa merkezli 13 ilde düzenlenen "Mahzen-46" operasyonlarında elebaşılığını Vedat Kıpçak, Fırat Erdal ve Ersin Bulut'un yaptığı ulusal çapta faaliyet gösteren 3 organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi.

Bursa merkezli 1️⃣3️⃣ ilde düzenlenen "MAHZEN-46" operasyonlarında; elebaşılığını Vedat Kıpçak, Fırat Erdal ve Ersin Bulut'un yaptığı ulusal çapta faaliyet gösteren 3️⃣ ayrı Organize Suç Örgütü çökertildi❗️



Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü… pic.twitter.com/zcWDaF4i6e — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 15, 2024



Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek️." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Bursa merkezli İstanbul, Konya, Van, Kocaeli, Nevşehir, Muğla, Samsun, Diyarbakır, Şanlıurfa, Balıkesir, Tekirdağ ve Muş'ta organize suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.