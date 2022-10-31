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    • Ekonomi
    • 31.10.2022 13:05
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    • 31.10.2022 13:25
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    SON DAKİKA! Avrupa'da enflasyonda yeni rekor! Yüzde 10'u aştı

    Son dakika haberine göre Avro Bölgesi'nde eylülde yüzde 9,9 olan yıllık enflasyon, ekimde yüzde 10,7'ye yükselerek rekor kırdı. Enflasyonla beraber bölge ekonomisi bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 oranında büyüdü.

    Avrupa’da enflasyonda yeni rekor! Yüzde 10’u aştı

    Avro Bölgesi'nde eylülde yüzde 9,9 olan yıllık enflasyon, ekimde yüzde 10,7'ye yükselerek rekor kırdı. Avro Bölgesi ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 büyüdü.

    FAİZ ARTIŞI DA ÇÖZÜM OLMADI
    ECB, politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 2'ye yükseltti. Böylece faiz oranı 2009'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Bankanın politika faizlerini 75 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

    ECB, geçen ayki toplantısında politika faizini 24 yıllık tarihinde ilk kez 75 baz puan artırmıştı. Son iki toplantıdaki faiz artışı 1,5 puan oldu.

    Küresel bazda artan resesyon ihtimalinden sonra bankanın gelecek dönem politikalarına ilişkin ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı sözle yönlendirmeler de kritik önem taşıyor.



    ARALIKTA 50 BAZ PUAN ARTIŞ BEKLENTİSİ
    Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın aralık toplantısında 50 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, artırımın 75 baz puan olma ihtimali de güçlü şekilde fiyatlanıyor.

    Ayrıntılar geliyor...

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    Haberler Ekonomi SON DAKİKA! Avrupa'da enflasyonda yeni rekor! Yüzde 10'u aştı
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