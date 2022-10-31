SON DAKİKA! Avrupa'da enflasyonda yeni rekor! Yüzde 10'u aştı

FAİZ ARTIŞI DA ÇÖZÜM OLMADI

ECB, politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 2'ye yükseltti. Böylece faiz oranı 2009'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Bankanın politika faizlerini 75 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılıyordu.



ECB, geçen ayki toplantısında politika faizini 24 yıllık tarihinde ilk kez 75 baz puan artırmıştı. Son iki toplantıdaki faiz artışı 1,5 puan oldu.



Küresel bazda artan resesyon ihtimalinden sonra bankanın gelecek dönem politikalarına ilişkin ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı sözle yönlendirmeler de kritik önem taşıyor.