Psikolojik danışmanlık önem kazandı: 'Pandemide sigorta ihtiyaçları değişti'

Yaşantılarımızı derinden etkileyen COVİD-19 pandemisi, alışkanlıklarımızın yanı sıra sağlıklı ve düzenli bir hayat sürdürebilmemiz için ihtiyaç duyduğumuz hizmetlere olan ulaşımımızı da etkiledi. İçinde bulunduğumuz dönemde başta online hizmetler olmak üzere hayatımıza değer katacak psikolojik ya da tıbbi danışmanlık gibi desteklerin daha çok önem kazandığını belirten Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, "Küresel çapta yapılan araştırmalar, pandeminin ruh sağlığı üzerindeki etkilerini açık bir şekilde ortaya koyuyor. Daha önce benzerini tecrübe etmediğimiz böyle bir dönemde halkın çok büyük bir kesiminde, var olan psikolojik sorunların ağırlaştığı ve yeni sorunların baş gösterdiği gözlemleniyor" dedi. Özellikle anksiyete ya da obsesif davranışları bulunanların pandemi döneminden en fazla etkilenenler olarak öne çıktığını kaydeden Erdoğan, "Pandeminin hayatlarımıza getirdiği sınırlamalar, yalnızlık ve izolasyon hissini tetikliyor. Böyle dönemlerde Acil Sağlık Plus ürünümüze eklediğimiz online psikolojik destekler kritik bir önem taşıyor" diye konuştu.

ÜCRETSİZ HİZMETLER

Ray Sigorta'nın Acil Sağlık Plus ürünü kapsamında, COVİD- 19 PCR ve antikor testi, diş sağlığı ve check-up hizmetlerinin yanı sıra online olarak; mindfulness, çift terapisi, stres ve çatışma yönetimi danışmanlığı, diyetisyen, psikolojik danışmanlık ve spor kursu gibi ücretsiz hizmetlere uzaktan erişim sağlayan olanaklar bulunuyor. Acil Sağlık Plus; göz check-up, sigorta ve alkol bırakma danışmanlığı, yeni doğan bakım danışmanlığı, tıbbi bilgi, danışmanlık ve görüntüleme merkezlerinde indirim gibi farklı imkanlar sunuyor.