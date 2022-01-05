Memur maaş farkları ne zaman yatacak? Emekli memur enflasyon maaş farkı ödeme tarihi açıklandı mı?

Bu haftanın ilk gününde kamu görevlileri ve emeklilere yapılan zamlar belli olmuştu. Zamların belli olmasıyla birlikte memurlar maaş farklarının ödeneceği tarihe odaklandı. Bu kapsamda yapılan araştırmalar da artışa geçti. Peki, memur maaş farkları ne zaman yatacak? Emekli memur maaş farkı ödeme tarihi açıklandı mı? İşte merak edilenler...
MEMUR MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.
17-26 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş
25-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 6429 LİRA OLDU
Ocak ayı itibarıyla aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 6429 liraya, en düşük memur emekli aylığı 4289 liraya çıktı. Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 5 artış öngörülmüştü. Ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan yüzde 2,5 ilave artış yapılması müjdesini verdi.
2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 25,47 gerçekleşirken, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zam ile birlikte 2022 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 30,95 iyileştirme yapılacak.