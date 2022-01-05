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    • Ekonomi
    • 05.01.2022 12:36
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    • 05.01.2022 12:36
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    Memur maaş farkları ne zaman yatacak? Emekli memur enflasyon maaş farkı ödeme tarihi açıklandı mı?

    Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam tutarı bu hafta pazartesi günü belli oldu. Devlet memurlarının alacağı maaşı Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurmuştu. Memur maaşlarındaki artışın yüzde 30,5 oranında olacağı ifade edilmişti. Bu kapsamda maaş farklarının ne zaman hesaplara yatırılacağı da merak konusu olmaya devma ediyor. Peki, memur maaş farkları ne zaman yatacak? Emekli memur maaş farkı ödeme tarihi açıklandı mı? İşte haberin detayı...

    Memur maaş farkları ne zaman yatacak? Emekli memur enflasyon maaş farkı ödeme tarihi açıklandı mı?

    Bu haftanın ilk gününde kamu görevlileri ve emeklilere yapılan zamlar belli olmuştu. Zamların belli olmasıyla birlikte memurlar maaş farklarının ödeneceği tarihe odaklandı. Bu kapsamda yapılan araştırmalar da artışa geçti. Peki, memur maaş farkları ne zaman yatacak? Emekli memur maaş farkı ödeme tarihi açıklandı mı? İşte merak edilenler...

    MEMUR MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

    Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

    17-26 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş

    25-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş

    EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 6429 LİRA OLDU

    Ocak ayı itibarıyla aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 6429 liraya, en düşük memur emekli aylığı 4289 liraya çıktı. Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 5 artış öngörülmüştü. Ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan yüzde 2,5 ilave artış yapılması müjdesini verdi.

    2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 25,47 gerçekleşirken, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zam ile birlikte 2022 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 30,95 iyileştirme yapılacak.

        Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 25,47 artış sağlanacak.

        Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4881 liradan 6429 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3276 liradan 4289 liraya yükseldi.

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, memur maaşlarındaki artışın yüzde 30,5 oranında olacağını belirterek, "Emeklilerimizin maaşlarında ise genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz. Buna ilave olarak, düşük maaş alan emeklilerimizle ilgili yeni bir alt sınır belirledik. Yeni düzenlemeye göre, hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak. Böylece aylık geliri bin 500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz" dedi.
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        Haberler Ekonomi Memur maaş farkları ne zaman yatacak? Emekli memur enflasyon maaş farkı ödeme tarihi açıklandı mı?
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