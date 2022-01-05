CHP'li İBB panolarında terör destekçisi FETÖ sempatizanı örgüt lideri Alpaslan Kuytul ilanları

CHP'LİLER NE DİYECEK?

Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı olduğunu birçok konuşmasında vurgulayan Kuytul'un sözde Atatürkçü CHP'li İBB'nin reklam panolarında yer alması sonrası CHP'ye gönül veren partililerin tepkisi merak konusu.

DİYANET'İN RAPORUNDA FURKANCILAR

Alparslan Kuytul'un ve Furkancıların çizgisi Diyanet'in Tarikatlar Raporu'nda da inceleniyor. 2019 yılında Kaynak Yayınları tarafından kitaplaştırılan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Tarikatlar Raporu'nda Furkancılar "Selefi Söylem" başlığı altında yer alıyor. Raporda Kuytul Grubu'nun demokrasi, anayasa, kanun ve laiklik gibi yönetim şekillerini reddettiği ve devlet karşıtı söylemleriyle darbecileri ve FETÖ'yü savunduğu ifade ediliyor.

KIŞKIRTMA EYLEMLERİ

Furkancılar Kovid-19 salgını nedeniyle alınan önlemleri de İslam'ı savunmak bahanesiyle delmeye çalışmış, toplumu 'din düşmanlığı yapılıyor' algısıyla kışkırtmaya çalışmıştı. Örgüt, Mayıs 2021'de koronavirüs önlemlerini hiçe sayarak Gaziantep'te bir camide provokasyon girişiminde bulundu. Salgın nedeniyle 17 Nisan'a kadar sürecek olan tam kapanma dolayısıyla getirilen yasağa uymayan Furkancılar, bir camide itikaf ibadeti bahanesiyle toplandı. Polisin uyarılarına Kuran-ı Kerim okuma bahanesiyle karşı çıkan gruba emniyet mensupları müdahale etti. Furkancılar 2020'de de koronavirüs önlemlerini hiçe sayarak Adana'da toplu halde Cuma namazı kılma girişiminde bulunmuştu. Salgın yasaklarını 81 ilde deleceğini söyleyen grup, ayrıca toplu halde bayramlaşma da düzenleyeceğini ilan etmişti.

TERÖRDEN YARGILANDI

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın faaliyetleri hakkında 31 Ocak 2018'de soruşturma başlatılmıştı. Vakfın Kurucu Başkanı Kuytul'un da aralarında yer aldığı 45 sanık hakkında 3 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Sanıklara 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek', 'özel belgede sahtecilik', 'dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık', 'kamu kurum ve kuruluşları ve benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' suçlamaları yöneltilmişti.

Soruşturmada, Kuytul'un verdiği derslere katılan kişilerden bazılarının DEAŞ ve El Kaide'ye katıldığı tespit edilmişti. İncirlik Hava Üssü'ne ve Alevi derneklerine bombalı saldırı hazırlığındayken yakalanan Renat Bakıev, ifadesinde Kuytul'dan ders aldığını söylemişti. Adana'da tutuklanan DEAŞ üyesi Muhammet Amın Sabr'ın da Kuytul'dan vakıfta ders aldığı, sohbetlerine katıldığı belirlenmişti. Kuytul'dan uzun süre ders alan Davut Daşkıran, Recep Baltacı, Musap Ertaş ve İlyas Perk'in de El Kaide terör örgütüne katıldığı tespit edilmişti.