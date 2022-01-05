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    • 05.01.2022 10:09
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    • 05.01.2022 10:22
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    CHP'li İBB panolarında terör destekçisi FETÖ sempatizanı örgüt lideri Alpaslan Kuytul ilanları

    Belediye çalışanına zorunlu LGBT semineri, PKK'lılara belediyede kadro derken sonunda bu da oldu. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye karşıtı ve Türkiye düşmanı ne kadar mesele varsa onların savunucusu olan terör sempatizanı, provokatör Alparslan Kuytul'un konferansına ait ilanları Medya AŞ'nin panolarına astırdı. Terörden yargılanan Kuytul, 15 Temmuz için "tiyatro" demiş, FETÖ'cü teröristlere de çok kez sahip çıkmıştı.

    İBB reklam panolarını terör destekçisi Kuytul’a kiraladı

    PKK'nın siyasi kolu HDP ile yerel seçimlerdeki ile iş birliği sonucu terör bağlantılı isimlere İBB'de kadro verilmesi tartışılırken, yeni bir gelişme yaşandı.

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin işlettiği metro duraklarının reklam panolarında, "Furkancılar" olaral bilinen örgütün lideri, terör sempatizanı, provokatör ve İslam tüccarı Alparslan Kuytul'un konferans çağrısı yayınlandı.

    İBB'nin işlettiği Hacıosman-Yenikapı metro hattındaki Vezneciler durağında bulunan bir reklam panosuna 15 Temmuz sonrasında kapatılan "Furkan Vakfı" Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul'un konferans çağrısı ilanı asıldı.

    CHP'LİLER NE DİYECEK?
    Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı olduğunu birçok konuşmasında vurgulayan Kuytul'un sözde Atatürkçü CHP'li İBB'nin reklam panolarında yer alması sonrası CHP'ye gönül veren partililerin tepkisi merak konusu.

    DİYANET'İN RAPORUNDA FURKANCILAR
    Alparslan Kuytul'un ve Furkancıların çizgisi Diyanet'in Tarikatlar Raporu'nda da inceleniyor. 2019 yılında Kaynak Yayınları tarafından kitaplaştırılan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Tarikatlar Raporu'nda Furkancılar "Selefi Söylem" başlığı altında yer alıyor. Raporda Kuytul Grubu'nun demokrasi, anayasa, kanun ve laiklik gibi yönetim şekillerini reddettiği ve devlet karşıtı söylemleriyle darbecileri ve FETÖ'yü savunduğu ifade ediliyor.

    KIŞKIRTMA EYLEMLERİ
    Furkancılar Kovid-19 salgını nedeniyle alınan önlemleri de İslam'ı savunmak bahanesiyle delmeye çalışmış, toplumu 'din düşmanlığı yapılıyor' algısıyla kışkırtmaya çalışmıştı. Örgüt, Mayıs 2021'de koronavirüs önlemlerini hiçe sayarak Gaziantep'te bir camide provokasyon girişiminde bulundu. Salgın nedeniyle 17 Nisan'a kadar sürecek olan tam kapanma dolayısıyla getirilen yasağa uymayan Furkancılar, bir camide itikaf ibadeti bahanesiyle toplandı. Polisin uyarılarına Kuran-ı Kerim okuma bahanesiyle karşı çıkan gruba emniyet mensupları müdahale etti. Furkancılar 2020'de de koronavirüs önlemlerini hiçe sayarak Adana'da toplu halde Cuma namazı kılma girişiminde bulunmuştu. Salgın yasaklarını 81 ilde deleceğini söyleyen grup, ayrıca toplu halde bayramlaşma da düzenleyeceğini ilan etmişti.

    TERÖRDEN YARGILANDI
    Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın faaliyetleri hakkında 31 Ocak 2018'de soruşturma başlatılmıştı. Vakfın Kurucu Başkanı Kuytul'un da aralarında yer aldığı 45 sanık hakkında 3 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Sanıklara 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek', 'özel belgede sahtecilik', 'dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık', 'kamu kurum ve kuruluşları ve benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' suçlamaları yöneltilmişti.

    Soruşturmada, Kuytul'un verdiği derslere katılan kişilerden bazılarının DEAŞ ve El Kaide'ye katıldığı tespit edilmişti. İncirlik Hava Üssü'ne ve Alevi derneklerine bombalı saldırı hazırlığındayken yakalanan Renat Bakıev, ifadesinde Kuytul'dan ders aldığını söylemişti. Adana'da tutuklanan DEAŞ üyesi Muhammet Amın Sabr'ın da Kuytul'dan vakıfta ders aldığı, sohbetlerine katıldığı belirlenmişti. Kuytul'dan uzun süre ders alan Davut Daşkıran, Recep Baltacı, Musap Ertaş ve İlyas Perk'in de El Kaide terör örgütüne katıldığı tespit edilmişti.

        15 TEMMUZ İÇİN 'TİYATRO' DEMİŞTİ
        Kuytul, 15 Temmuz'dan tam 2 hafta önce 1 Temmuz 2016'da yaptığı bir konuşmada "Tayyip Erdoğan'ın kalemi kırılmıştır ve işi bitirilecektir." demişti. 15 Temmuz 2016 günü canlı yayında yaptığı açıklamada ise darbe girişiminin haberini alınca "Şu anda TSK yönetime el koymuştur. Bu darbenin Müslümanların hayrına vesile olmasını diliyorum" diyen Kuytul, daha sonrasında bu yaptığı açıklamayı düzeltmek zorunda kalmıştı.

        Alparslan Kuytul, 15 Temmuz Amerikancı darbe girişiminin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla eşgüdüm halinde "15 Temmuz bir darbe değil tiyatrodur" söylemini sürdürmüştü. Kuytul yaptığı açıklamada "Üst düzey komutanların işin içinde olmadığı, birkaç albay ve düşük rütbeli birkaç askerin yapacağı hiçbir darbe girişiminin başarılı olma şansı olmadığı bilindiği halde başlatılan bu girişimi gerçekçi bulmak mümkün görünmemektedir. Olayda gerçek bir darbenin ciddiyeti yoktur. Sanki birileri birtakım amaçlar için tiyatro oynamaktadır." yorumunu yapmıştı.

        FETÖ TUTUKLULARINA SAHİP ÇIKTI
        Alparslan Kuytul 30 Ağutos 2017'de yaptığı bir konuşmada ise "40 bin kişi gözaltındaydı bir hafta, 10 gün önce. Her gün artıyor bu rakam, 40 bini geçti. Ailesi bir çamaşır götürse kabul etmiyorlar. Herkes üst üste, 10 kişilik odalarda 30 kişi…" diyerek yapılan FETÖ tutuklamalarına karşı çıkmıştı.

        DUYGULARINA TERCÜMAN
        30 Kasım 2020 tarihinde firari FETÖ'cü Asım Yıldırım'ın Youtube kanalına konuk olan Kuytul, 15 Temmuz'un "Türk derin devletinin işi olduğunu" söyleyerek FETÖ'yü aklamaya çalışmıştı. Asım Yıldırım ise Kuytul için "Ben de uzun zamandan beri takip ediyorum sizi. Genellikle sohbetlerini dinlerken mutlu olduğum birkaç insandan birisiniz. Bazen, 'vay be Alparslan Hocamız duygularımıza tercüman oldu' diyerek videolarınıza konuşmalara ben de yerimden eşlik etmiş oluyorum." demişti ve "Hocaefendiyle o kadar çok benzer tarafınız var ki... Fakat sizin yönteminizle onun yönteminde bazı farklılıklar var. Aslında çok ortak noktanız olduğunu bilmenizi isterim." diyerek Kuytul'u FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e benzetmişti.

        ÖCALAN'I ELEŞTİREN KİTABA İZİN VERMEMİŞTİ
        İBB'ye ait bir iştirak olan ve Büyükşehir'e ait tüm reklam panolarının kiralanması yetkisini elinde tutan Medya AŞ, 21 Mart 2021 tarihinde Aytekin Yılmaz'ın Öcalan'ı eleştiren "Son Diktatör" kitabının reklamını almayı "siyasi içerik" sebebiyle reddetmişti. "Siyasi içerik" nedeniyle Öcalan'ı eleştiren bir kitabın reklam panolarında yayınlanmasına izin vermeyen İBB'nin Alparslan Kuytul'un konuşmacı olduğu bir konferansın reklamının yapılmasına izin vermesi dikkat çekti.

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        Haberler Güncel CHP'li İBB panolarında terör destekçisi FETÖ sempatizanı örgüt lideri Alpaslan Kuytul ilanları
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