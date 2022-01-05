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    • Ekonomi
    • 06.01.2022 11:21
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    • 06.01.2022 11:21
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    31 Ocak’a kadar yaparsanız anında maaşa ek para yatacak! SGK ve Bağkur'lu emekliler dikkat: Bir defaya mahsus ödeme yapılıyor!

    Emekli müşteri miktarını çoğaltmak amacıyla bankalar arasında olabildiğince ciddi bir rekabet başladı. Bankalar amacıyla emekli müşterilerin olabildiğince büyük bir önemi var. Türkiye'de 13 milyondan çok emekli vatandaş bulunduğu biliniyor. Bundan ötürü emekli müşterilerin meydana getirdiği pazardan bankalar daha çok pay almak amacıyla kampanya üstüne kampanya düzenliyorlar. Bu kampanya düzenleyen bankalar arasında Yapı Kredi Bankası da yer aldı. Yapı Kredi Bankası emekli kampanyasının şartları nelerdir?

    takvim.com.tr
    SGK ve Bağkur’lu emekliler dikkat: Bir defaya mahsus ödeme yapılıyor!

    SGK ve Bağkur'lu emekliler bilindiği gibi zamlar sonrasında baya sevinç yaşamıştı. Emekliler amacıyla başlatılan kampanya duyuruldu. Bankalar emeklileri kendi bankasına çekmek amacıyla yarışa girdi. Emekli vatandaşlar doğrultusundan bankaların promosyon ödemeleri yakından takip ediliyor. Yapı Kredi Bankası, emekli maaşını kendi bankasına taşıyan emeklilere 2500 TL'ye kadar bir defaya mahsus ödeme yapıyor.

    YAPI KREDİ KAMPANYA KOŞULLARI VE DETAYLARI;

    Yapı Kredi Bankası Emekli Referans Kampanyası 7 Haziran 2021 - 31 Ocak 2022 tarihleri arasında geçerlidir.

    Yapı Kredi Bankası müşterileri SGK (SSK / Bağkur / Emekli Sandığı) maaşı sahibi bir emekliye referans olarak kampanyaya katılabilirler.

    Yapı Kredi Bankası müşterileri Şubelerimiz, Müşteri Etkileşim Merkezi ve Yapı Kredi Mobil üzerinden SGK maaşı sahibi bir emekliye referans olarak kampanyaya katılım sağlayabilirler.

    Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...

    Referans veren müşterilerden kendilerine gönderilecek olan SMS ardından REFERANS yazıp 4470'e göndermeleri durumunda kampanya katılım izinleri alınacaktır. Referans veren müşterilerin kampanya katılım izinlerini 5 gün içersinde iletmemeleri durumunda müşteriler kampanyadan faydalanamayacaktır. Yapı Kredi Mobil üzerinden oluşturulan başvurularda ise referans veren müşteriye bir onay SMS'i gönderilmeyecek olup referans veren müşteri kampanya katılımını ve referans gösterdiği emekliyi bilgilendirdiğini Yapı Kredi Mobil Emekli Referans Başvuru ekranında en alt kısımda tespit edilen metni kabul ederek onaylayacaktır. Yapı Kredi Mobil üzerinden oluşturulan başvurularda yalnızca referans verdiği emekliye onay SMS'i gönderilecektir.

    Referans verdiği emeklilerin kendilerine gönderilecek olan SMS ardından UYGUN yazıp 4470'e göndermeleri durumunda kampanya katılım izinleri alınacaktır. Referans verdiği emeklilerin kampanya katılım izinlerini 10 gün içerisinde iletmemeleri durumunda müşteriler kampanyadan faydalanamayacaktır.

        Kampanya kriterlerine makul ve etkileşim izinleri alınan referans gösterilen emekliler ile maaş taşıma ve promosyon işlemleri amacıyla Şubelerimiz ya da Yapı Kredi Müşteri Etkileşim Merkezi etkileşime geçecektir. Referans gösterilen emekliler dilerlerse Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel İnternet Şubesi, Yapı Kredi Şubeleri, Yapı Kredi Müşteri Etkileşim Merkezi ya da e-Devlet üzerinden Yapı Kredi Bankası'na maaşlarını taşıyabilir.

        Bir emekli sadece bir kişi tarafından referans gösterilebilir.

        Bir müşteri en fazla 10 kişiye referans olarak kampanyaya katılım sağlayabilir. Yapı Kredi Bankası müşterileri referans oldukları kişilerden SGK ( SSK / Bağkur / Emekli Sandığı) emekli maaşını Yapı Kredi Bankası'na taşıyan her bir müşteri için 250 TL, toplamda en fazla 2.500 TL ödül kazanabilir.

        Yapı Kredi Bankası kampanyayı dilediği zaman durdurma ve/veya kampanya koşullarını değiştirme yetkisine sahiptir.

        2000 TL'YE KADAR NAKİT PROMOSYON

        Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında; referans gösterilen emeklinin Yapı Kredi Bankası aracılığıyla alacağı bir aylık net maaşı 1

        .500 TL'ye kadarsa 1.300 TL, 1.500 TL – 2.500 TL arasındaysa 1.650 TL,

        2.500 TL ve üzerindeyse 2.000 TL nakit promosyon ödenir.

        Yapı Kredi Bankası ve iştiraklerinin personelleri kampanyaya katılım sağlayamaz.

        Yapı Kredi Bankası'ndan son 6 ay içerisinde emekli maaşı almış kişiler kampanya kapsamında referans gösterilemez.

        Yapı Kredi Bankası mevcut emekli maaş müşterisi olan veya Yapı Kredi Bankası'na emekli maaşını taşımak için başvurusu bulunan müşteriler kampanya kapsamında referans gösterilemez.

        Tüm Yapı Kredi Bankası müşterileri, Emekli Referans Kampanyası kapsamında emekli yakınlarına referans olabilir.

        Referans verilen emeklinin maaşının Yapı Kredi Bankası'na taşınması ve promosyon ödemesinin gerçekleşmesinin ardından referans veren Yapı Kredi Bankası müşterisinin kampanya ödüllendirmesi yapılır.

        Referans veren müşterinin kampanya ödüllendirmesi, Yapı Kredi Bankası'ndaki TL Vadesiz mevduat hesabına yapılır. Referans verilen emeklinin promosyon ödemesinin gerçekleşmesinin ardından 60 gün içerisinde uygun hesabı bulunmayan referans veren müşteri için kampanya kapsamında ödüllendirme yapılmaz.

        Kampanyaya katılım sağlayan emeklilerin 180 gün içerisinde maaşını Yapı Kredi Bankası'na taşımış olması gerekmektedir. Emekli maaşının 180 gün içerisinde Yapı Kredi Bankası'na taşınmaması durumunda referans gösteren ve referans gösterilen müşteriler kampanyadan yararlanamaz.
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        Haberler Ekonomi 31 Ocak’a kadar yaparsanız anında maaşa ek para yatacak! SGK ve Bağkur'lu emekliler dikkat: Bir defaya mahsus ödeme yapılıyor!
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