31 Ocak’a kadar yaparsanız anında maaşa ek para yatacak! SGK ve Bağkur'lu emekliler dikkat: Bir defaya mahsus ödeme yapılıyor!

SGK ve Bağkur'lu emekliler bilindiği gibi zamlar sonrasında baya sevinç yaşamıştı. Emekliler amacıyla başlatılan kampanya duyuruldu. Bankalar emeklileri kendi bankasına çekmek amacıyla yarışa girdi. Emekli vatandaşlar doğrultusundan bankaların promosyon ödemeleri yakından takip ediliyor. Yapı Kredi Bankası, emekli maaşını kendi bankasına taşıyan emeklilere 2500 TL'ye kadar bir defaya mahsus ödeme yapıyor.
YAPI KREDİ KAMPANYA KOŞULLARI VE DETAYLARI;
Yapı Kredi Bankası Emekli Referans Kampanyası 7 Haziran 2021 - 31 Ocak 2022 tarihleri arasında geçerlidir.
Yapı Kredi Bankası müşterileri SGK (SSK / Bağkur / Emekli Sandığı) maaşı sahibi bir emekliye referans olarak kampanyaya katılabilirler.
Yapı Kredi Bankası müşterileri Şubelerimiz, Müşteri Etkileşim Merkezi ve Yapı Kredi Mobil üzerinden SGK maaşı sahibi bir emekliye referans olarak kampanyaya katılım sağlayabilirler.
Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
Referans veren müşterilerden kendilerine gönderilecek olan SMS ardından REFERANS yazıp 4470'e göndermeleri durumunda kampanya katılım izinleri alınacaktır. Referans veren müşterilerin kampanya katılım izinlerini 5 gün içersinde iletmemeleri durumunda müşteriler kampanyadan faydalanamayacaktır. Yapı Kredi Mobil üzerinden oluşturulan başvurularda ise referans veren müşteriye bir onay SMS'i gönderilmeyecek olup referans veren müşteri kampanya katılımını ve referans gösterdiği emekliyi bilgilendirdiğini Yapı Kredi Mobil Emekli Referans Başvuru ekranında en alt kısımda tespit edilen metni kabul ederek onaylayacaktır. Yapı Kredi Mobil üzerinden oluşturulan başvurularda yalnızca referans verdiği emekliye onay SMS'i gönderilecektir.
Referans verdiği emeklilerin kendilerine gönderilecek olan SMS ardından UYGUN yazıp 4470'e göndermeleri durumunda kampanya katılım izinleri alınacaktır. Referans verdiği emeklilerin kampanya katılım izinlerini 10 gün içerisinde iletmemeleri durumunda müşteriler kampanyadan faydalanamayacaktır.