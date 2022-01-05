31 Ocak’a kadar yaparsanız anında maaşa ek para yatacak! SGK ve Bağkur'lu emekliler dikkat: Bir defaya mahsus ödeme yapılıyor!

Kampanya kriterlerine makul ve etkileşim izinleri alınan referans gösterilen emekliler ile maaş taşıma ve promosyon işlemleri amacıyla Şubelerimiz ya da Yapı Kredi Müşteri Etkileşim Merkezi etkileşime geçecektir. Referans gösterilen emekliler dilerlerse Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel İnternet Şubesi, Yapı Kredi Şubeleri, Yapı Kredi Müşteri Etkileşim Merkezi ya da e-Devlet üzerinden Yapı Kredi Bankası'na maaşlarını taşıyabilir.

Bir emekli sadece bir kişi tarafından referans gösterilebilir.

Bir müşteri en fazla 10 kişiye referans olarak kampanyaya katılım sağlayabilir. Yapı Kredi Bankası müşterileri referans oldukları kişilerden SGK ( SSK / Bağkur / Emekli Sandığı) emekli maaşını Yapı Kredi Bankası'na taşıyan her bir müşteri için 250 TL, toplamda en fazla 2.500 TL ödül kazanabilir.

Yapı Kredi Bankası kampanyayı dilediği zaman durdurma ve/veya kampanya koşullarını değiştirme yetkisine sahiptir.