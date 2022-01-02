CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in saatinin fiyatı dudak uçuklattı! Gönderim ücreti bile binlerce lira...

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bugün Instagram hesabından bir video paylaştı. Antalyalılarla buluştuğu görüntülerde, Böcek'in taktığı saatin fiyatı merak edildi.

DUDAK UÇUKLATAN FİYATLAR!

Patek Philippe Nautilus Diamond Bezel Yellow marka saatin 1 milyon 371 bin liraya satıldığı ortaya çıktı. Altın ve elmaslardan oluşan saatin gönderim ücreti ise asgari ücret kadar olan 4 bin lira!

Muhittin Böcek'in fiyatı servet değerinde olan bir başka saati de 333 bin liralık Rolex marka çıktı.

HİZMETE DEVAM SÖZLERİNE TEPKİ

"Çok beklersiniz :) Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Antalyalılara hizmet etmeye devam edeceğim" notuyla videoyu paylaşan Böcek'e vatandaşlardan tepki de geldi. Bir takipçisi, "Valla hizmet Yok sayın başkanim engelli kızım için yardım istedim oradan oraya yönlendirme yaptınız hizmet görmedik koyu bir CHPliyim herşeyden insanlara hizmet yapın engeli haklarımıza destek olun" diyerek tepki gösterdi.