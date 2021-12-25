CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ya rakamları bilmiyor ya da İstanbulluları aldatıyor!





İmamoğlu'nun geldiği günden itibaren İstanbul'u büyük bir borç bataklığına batırdığını sözlerine ekleyen Göksu, "CHP'li İBB Başkanı ya yönettiği kurumun rakamlarını bilmiyor ya da bu rakamları çarpıtıp tahrip ederek aziz İstanbulluları aldatıyor" ifadelerini kullandı.





