Tunç Soyer İzmir'i borç batağına soktu! Şimdi de 50 milyonluk borçlanma için meclisten yetki isteyecek

Sayın Soyer'in bir taraftan yatırım yapıyoruz deyip aslında belediye kaynaklarını yatırıma yönlendirmemesi diğer yandan da Buca metrosu gibi yaptığı bir takım ihalelerde yarım milyara yakın bir farkla ihaleyi başka bir firmaya vermesi bizim bu iddialarımızı da çok net bir şekilde doğruluyor. Büyükşehir Belediyesi, Sayın Soyer'in kötü yönetimi nedeniyle her geçen gün biraz daha borç batağına sürükleniyor" diye konuştu.