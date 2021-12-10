Tunç Soyer İzmir'i borç batağına soktu! Şimdi de 50 milyonluk borçlanma için meclisten yetki isteyecek

Bir yandan Buca Metrosu İhalesini 529 milyon lira fark olmasına rağmen en düşük ikinci teklif olan Gülermak Firmasına veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer diğer yandan da belediyenin içine düştüğü mali krizi aşmak için yine borçlanma yoluna gitti.
Geçtiğimiz aylarda belediye meclisinden aldığı art arda borçlanma yetkileri ile muhalefetin tepkisini çeken Soyer bu sefer de İZSU Genel Müdürlüğü'nün enerji ihtiyacının tedariki için meclisten 50 milyon liralık borçlanma yetkisi istedi.
HIZALDAN TEPKİ
Soyer'in borçlanma yetkisi istemesi muhalefetin de tepkisini çekti. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili Grup Başkan Vekili Özgür Hızal yaşananları 'savurganlık' olarak nitelendirdi.