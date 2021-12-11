CHP'li Tunç Soyer'den İzmir'de bir ihale skandalı daha: Tüm masrafları belediye karşılayacak!

TÜLOV'LA ÇALIŞTAY

İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz eylül ayında CHP Genel Merkez yöneticileri Özgür Özel ve Veli Ağababa'nın yönetim kurulu üyeliğini yaptığı TÜLOV Vakfı ve CHP Emek Büroları işbirliği ile kentte 'Aydınlık bir gelecek. Yeni bir toplum, siyaset ve emek yüzyılı' konulu Çalıştay düzenledi. Yaklaşık 600 katılımcının yeme içme, konaklama ve başta havayolu olmak üzere tüm ulaşım giderlerinin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor olması tartışma yarattı. Sabah'ta yer alan habere göre, belediye kaynaklarının parti yöneticilerinin de içinde bulunduğu bir etkinlikte kullanılıyor olması tepkileri de beraberinde getirdi.

4 BİN 550 KİŞİ

Bu etkinliğin yankıları sürerken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tartışma yaratacak yeni bir ihaleye daha imza attı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinde yayınlanan ihale ilanına göre İzmir Büyükşehir Belediyesi '2022 yılı içinde ulaşım ve konaklama giderleri hizmet alımı' adı altında 4 bin 550 kişilik bir hizmet alım ihalesine daha çıktı.