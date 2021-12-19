Türkiye Varlık Fonu, Türk Telekom’a talip (Ekonomi haberleri)

Türkiye Varlık Fonu, Türk Telekomünikasyon AŞ'nin hisselerinin satın alınması konusunda Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıklama gönderdi. Açıklamaya göre, Türkiye Varlık Fonu, Türk Telekomünikasyon AŞ'nin toplam sermayesinin yüzde 55'ini temsil eden paylarını satın almak amacıyla LYY Telekomünikasyon AŞ ile görüşmelere başladı. Açıklamada görüşmelerin sonucuyla ilgili, ya da anlaşmayla ilgili bilgi verilmedi.

MİLLİ OTOMOBİLE YENİ LOGO

Türkiye'nin küresel mobilite markası Togg, 'Yeniliğe Yolculuk' hedefinde marka isminin ardından logosunu da seçti. Logo tasarımında iki ok, ortasında değerli taş şeklini oluşturacak şekilde kaynaşarak, Doğu ve Batı'nın bir araya gelmesini simgeliyor. Logo aynı zamanda Togg'un yaşamı kolaylaştıran mobilite çözümleri sayesinde teknolojiyi ve insanı bugünün ve yarının kesişim noktasında bir araya getiren bir teknoloji şirketi olduğunu da vurguluyor. Logo için Avrupa Birliği, ABD, Çin, Rusya, Azerbaycan, Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye'de gerekli tescil işlemleri başlatıldı.

TOKİ 179 BİN KONUT DÖNÜŞTÜRDÜ

Çevre Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye genelinde geniş kapsamlı bir kentsel dönüşüm çalışması yürüten Toplu Konut İdaresi (TOKİ), her yıl yaklaşık 30 bin konutun dönüşümünü sağlıyor. İdare, 2003'ten bu yana 45 ilde 179 bin riskli konutu dönüştürdü.

HSBC'YE 85 MİLYON $ KARA PARA CEZASI

İngiltere'nin finansal düzenleyicisi FCA yaptığı açıklamada, kara para aklamayla mücadele süreçlerindeki başarısızlıklar nedeniyle HSBC'ye 63,95 milyon sterlin (85,2 milyon dolar) para cezası verildiğini açıkladı.

YOK ARTIK! 1 MİLYONA BİLGISAYAR

Türkiye'de ürünlerini uçuk fiyatlarla satan Apple telefonlar başta olmak üzere tüm cihazlara yüzde 40-50 arasında zam yaptı. Böylece Apple son 1 ayda fiyatlarını iki katına çıkartmış oldu. Apple'ın sattığı telefon fiyatları asgari ücretin 10 katına kadar çıkarken asıl fahiş rakam bilgisayardan geldi. 1 milyon lira fiyat biçilen Apple Mac Pro modeli kimin alabileceği ise merak konusu oldu. Apple, önceki hafta da uygulama mağazası Apple Store'da 10.99 TL olan dolar kurunu 17'ye çekerek yüzde 50 civarında bir fiyat artışına gitmişti.