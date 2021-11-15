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    • Ekonomi
    • 16.11.2021 10:05
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    • 16.11.2021 10:06
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    476 TL müjdesi! 2022 yılında asgari ücret ve AGİ zammı kaç TL olacak? AGİ ücretleri tablosuna göre maaşlar...

    Aralık ayının ilk haftasında ilk toplanın gerçekleşmesi bekleniyor. Görüşmelerin en az 3 ya da 4 toplantı devam etmesi ve Aralık ayı sonucunda yeni asgari ücretin açıklanması bekleniyor. Bu zam seviyesine dair eksper yorumları da gelmeye başladı. Önümüzdeki sene asgari ücrete yapılacak olan zam miktarı kişilerin gündeminde yavaş yavaş konumunu alıyor. 2022'de uygulanacak asgari ücret tutarı Aralık ayında yapılacak toplantılarla belirlenecek. Toplantılara işçi işveren ve kamu kesimi katılacak. 5'er bireyin yer aldığı Asgari Ücret Komisyonu 81 milyonu yakından ilgilendiren asgari ücreti belirleyerek Aralık ayı sonucunda açıklayacak. Peki, 2022 senesinde asgari ücret ve AGİ zammı ne kadar olacak? AGİ tablosuna göre maaşlar...

    takvim.com.tr
    AGİ ücretleri tablosuna göre maaşlar... 476 TL müjdesi! 2022 yılında...

    Peş peşe açıklama yapıldı. Bu anlamda milyonların beklediği en önemli mevzu AGİ ve asgari ücret zamları oldu. 2022 senesinde asgari ücret ve AGİ zammı kaç TL olacak? Sorusu gündem olmaya devam ediyor. Türk İş Sendikası, TİSK ve Çalışma Bakanlığı'ndan meydana gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2022 senesi zam görüşmeleri kapsamında Aralık ayı başında toplanacaklar. Peki, 2022 senesinde asgari ücret ve AGİ zammı ne kadar olacak? AGİ tablosuna göre maaşlar kaç TL olacak?

    2022 AGİ ZAMMI KAÇ TL OLACAK?

    AGİ zam oranları belli olmaya başladı. Küresel salgın nedeniyle yaşanan kapanmalar ve kısıtlamalarla eş güdümlü dünya genelinde ekonomik kriz kapıya dayandı. Akaryakıttan gıda fiyatlarına kadar hayatın her alanında etkili olan fiyat artışları, yeni yıl zamlarının da habercisi konumunda oldu. Hayat pahalılığı nedeniyle 2022 yılında Asgari Geçim İndirimine yapılacak zammın yüzde 30-35 bandında olması bekleniyor.

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    AGİ NEDİR?

    Açılımı 'asgari geçim indirimi' olan AGİ, çalışanlara, kendileri haricinde bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri için verilen indirimdir. 16 yaşından itibaren sigortalı olarak çalışanların asgari geçimlerini sağlayacak miktarda para hesaplanır, bu miktar toplam gelirlerinden çıkarılıp vergiden muaf bırakılır. İşte bu AGİ'dir. Asgari Geçim İndirimi,

    Aylıktır.

    Çalışanların brüt maaşı üzerinden hesaplanır.

    Medeni durum ile sahip olunan çocuk sayısına göre farklı miktarlarda ödenir.

    Asgari ücret arttıkça yıllık olarak AGİ de artar.

        2022 Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Tablosu

        2022 AGİ Rakamları

        %30 Zamlı

        %35 Zamlı

        Bekâr - 268,31 TL

        348,80

        362,21

        Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz - 321,98 TL

        418,57 434,67

        Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu - 362,22 TL

        470,88 488,99

        Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu - 402,47 TL

        523,21 543,33

        Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu - 456,13 TL

        592,96

        615,77

        Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu - 456,13 TL

        592,96

        615,77

        Evli eşi çalışmayan ve 5 çocuklu - 456,13 TL

        592,96

        615,77

        Evli eşi çalışan ve çocuksuz - 268,31 TL

        348,80

        362,21

        Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu - 308,56 TL

        401,12 416,55

        Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu - 348,81 TL

        453,45

        470,89

        Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu - 402,47 TL

        523,21

        543,33

        Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu - 429,30 TL

        558,09

        579,55

        Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu - 456,13 TL

        592,96

        615,77

        ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ FLAŞ ÖNERİ

        İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Asgari ücrete enflasyon oranında yapılacak zammı işverenin karşılamasını, enflasyonun üzerindeki kısmın ise asgari ücret üzerindeki vergi yükleri azaltılarak devlet tarafından karşılanmasını makul bir çözüm olarak görüyoruz." önerisinde bulundu.

        Avdagiç, yaptığı açıklamada, meseleye salt olarak asgari ücrete yapılacak bir zam oranı şeklinde bakmadıklarını, asgari ücrette kalıcı bir düzeltme için köklü düzenlemeler yapılması gerektiğini düşündüklerini söyledi.

        Asgari ücretin hakkaniyetli şekilde belirlenmesinin üretici, çalışan ve devlet arasındaki gelir paylaşımının ibrası niteliğinde olduğunu ve ekonomik barışı pekiştireceğini vurgulayan Avdagiç, özellikle küresel enflasyonun etkilerini ham madde, lojistik ve enerji kanalıyla belirgin şekilde hissedildiği bu süreçte yükü tek bir tarafın üzerine bırakmamanın son derece kritik olduğunu kaydetti.

        Avdagiç, İTO'nun bu noktada çalışan ve işveren arasında dengeyi koruyacak 4 önerisi bulunduğunu belirterek, enflasyonun üzerinde makul düzeyde bir asgari ücret zammından yana olduklarını belirtti.

        Avdagiç, şöyle devam etti: "Asgari ücrete enflasyon oranında yapılacak zammı işverenin karşılamasını, enflasyonun üzerindeki kısmın ise asgari ücret üzerindeki vergi yükleri azaltılarak devlet tarafından karşılanmasını makul bir çözüm olarak görüyoruz.

        İşveren olarak hem çalışanımızın refahının zedelenmemesi hem de iç piyasadaki alım gücünün korunmasını önemli görüyoruz. Tabii artacak istihdam maliyetlerinin enflasyonu olumsuz etkilememesi de önemli. Bu noktada ücretler üzerinden alınan vergilere yönelik yapılacak bu düzenlemenin sadece asgari ücretle sınırlı kalmaması daha adil olacak ve kayıt dışılığı da azaltacaktır."

            ASGARİ ÜCRET ARTINCA NELER DEĞİŞECEK?

            Asgari ücretin yeniden belirlenmesiyle olacak bazı değişiklikler şunlar:

            1- İşsizlerin aldığı maaş aynı oranda artacak. Şu anda en yüksek işsizlik maaşı 2010 lira olarak uygulanıyor.

            2- Çalışanların aldığı asgari geçim indirimi de yükselecek. Şu anda bekar bir işçi için AGİ 268,31 lira olarak ödeniyor.

            3- Emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması yapanların ödeyecekleri miktarlarda artış olacak. Şu anda bir aylık ödeme 1.144 TL

            4- İş göremezlik ödeneğinde artış yaşanacak.

            5- Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşları da Ocak ayı ile birlikte zamlanacak. 6- Kendi primini ödeyen Bağ-Kur'lular ve isteğe bağlı ödeme yapanların verdikleri paralar yükselecek. Gündelikçiler için ödenecek primler artacak.

            BRÜTTEN NETE MAAŞ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

            Brüt maaş üzerinden brüt ve net maaş hesaplaması çokça yapılıyor. Özellikle brüt maaş ile çalışanlar yıl sonu ve yılbaşı kesintileriyle net maaşını anlamakta oldukça zorlanıyor.

            Yılbaşında daha az kesinti yapılırken yıl sonuna doğru kesintiler artıyor. Brüt maaştan; SGK işçi primi, işsizlik primi, gelir vergisi ve damga vergisi düşülerek net maaş hesaplanır.

            Hesaplama yapılan kişinin evli/bekar olması, eşinin çalışıp çalışmadığı ve çocuk sayısına göre çıkacak hesaplama sonucu değişiklik gösterecektir.
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            Haberler Ekonomi 476 TL müjdesi! 2022 yılında asgari ücret ve AGİ zammı kaç TL olacak? AGİ ücretleri tablosuna göre maaşlar...
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