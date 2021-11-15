476 TL müjdesi! 2022 yılında asgari ücret ve AGİ zammı kaç TL olacak? AGİ ücretleri tablosuna göre maaşlar...

Peş peşe açıklama yapıldı. Bu anlamda milyonların beklediği en önemli mevzu AGİ ve asgari ücret zamları oldu. 2022 senesinde asgari ücret ve AGİ zammı kaç TL olacak? Sorusu gündem olmaya devam ediyor. Türk İş Sendikası, TİSK ve Çalışma Bakanlığı'ndan meydana gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2022 senesi zam görüşmeleri kapsamında Aralık ayı başında toplanacaklar. Peki, 2022 senesinde asgari ücret ve AGİ zammı ne kadar olacak? AGİ tablosuna göre maaşlar kaç TL olacak?
2022 AGİ ZAMMI KAÇ TL OLACAK?
AGİ zam oranları belli olmaya başladı. Küresel salgın nedeniyle yaşanan kapanmalar ve kısıtlamalarla eş güdümlü dünya genelinde ekonomik kriz kapıya dayandı. Akaryakıttan gıda fiyatlarına kadar hayatın her alanında etkili olan fiyat artışları, yeni yıl zamlarının da habercisi konumunda oldu. Hayat pahalılığı nedeniyle 2022 yılında Asgari Geçim İndirimine yapılacak zammın yüzde 30-35 bandında olması bekleniyor.
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AGİ NEDİR?
Açılımı 'asgari geçim indirimi' olan AGİ, çalışanlara, kendileri haricinde bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri için verilen indirimdir. 16 yaşından itibaren sigortalı olarak çalışanların asgari geçimlerini sağlayacak miktarda para hesaplanır, bu miktar toplam gelirlerinden çıkarılıp vergiden muaf bırakılır. İşte bu AGİ'dir. Asgari Geçim İndirimi,
Aylıktır.
Çalışanların brüt maaşı üzerinden hesaplanır.
Medeni durum ile sahip olunan çocuk sayısına göre farklı miktarlarda ödenir.
Asgari ücret arttıkça yıllık olarak AGİ de artar.