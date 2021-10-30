Tarım ürünlerinde fahiş fiyatların önüne geçilecek! 2022'de gıda için önemli adımlar atılacak

Devlet ve Su İşleri için gelecek yıl bütçesinden 25 milyar 19 milyon 700 bin lira ayrıldı. Bu kurumun bütçesindeki artış oranı bu yıla kıyasla 33.6 olarak gerçekleşti. 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nde tarımsal destekleme ödemeleri için 25 milyar 834 milyon lira ödenek öngörüldü.