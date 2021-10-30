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    Tarım ürünlerinde fahiş fiyatların önüne geçilecek! 2022'de gıda için önemli adımlar atılacak

    2022’de gıda için önemli adımlar atılacak. Tarım ürünlerinde arz ve rekolte tahminlerinin sağlıklı yapılabilmesine imkan verecek Erken Uyarı Sistemi; fiyat dalgalanmalarının takip edileceği Ürün Gözetim Mekanizması hayata geçirilecek.

    Tarım ürünleri erken uyarı verecek

    Gıdada fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek, üreticiyi desteklemek için yeni yılda pek çok adım atılacak.

    2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre; gıda fiyatlarının enflasyon üzerindeki baskısını azaltmaya yönelik olarak lojistik ve depolama alanlarında gerekli düzenlemeler yapılacak ve tarımda bölge ve ürün bazında bir planlamanın kurumsal altyapısı hayata geçirilecek.

    SOĞUK ZİNCİR YATIRIMI
    Dönemsel fiyat dalgalanmalarının asgariye indirilmesini sağlayacak soğuk depo zincirleri desteklenecek. Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında teklif edilen projelerde soğuk hava deposu yatırımlarına destek verilecek.

        Bir süredir planlanan tarım ürünlerinde arz ve rekolte tahminlerinin sağlıklı yapılabilmesine imkan sağlayacak Erken Uyarı Sistemi kurulacak, gıda ürünlerinde fiyat dalgalanmasının büyük veri ve ileri analitik yöntemler kullanılarak yakından takip edileceği Ürün Gözetim Mekanizması hayata geçirilecek.

        Erken Uyarı Sistemi çalışmalarına tarım ürünleri fiyat ve maliyetleri konusunda Merkez Bankası'nın belirlediği ürün seti ve periyot çerçevesinde veri desteği sağlanacak.

        Erken Uyarı Sistemi izleme sonuç raporları gerekli tedbirlerin alınması için haftalık olarak Tarım ve Orman ile Ticaret bakanlıklarıyla paylaşılacak.

            ÜRETİCİLERE DESTEK
            Taze meyve sebze piyasasında mevsimselliği ve yüksek fiyat artışlarını dengeleyici bir unsur olarak teknolojik örtü altı üretimle modern sulama sistemlerine destek verilecek.

            Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında teklif edilen projelerden yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanıldığı sera yapımları desteklenecek.

            BÜTÇE YÜZDE 25.5 BÜYÜDÜ
            Tarım ve Orman Bakanlığı'na bütçeden gelecek yıl için 64 milyar 653 milyon 886 bin lira ayrılması öngörüldü. Böylece tarıma ayrılan bütçe, bu yıla kıyasla yüzde 25.5 yükselmiş oldu.
                İnce’ye davul - zurna şoku!
                Haberler Ekonomi Tarım ürünlerinde fahiş fiyatların önüne geçilecek! 2022'de gıda için önemli adımlar atılacak
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