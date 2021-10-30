Tarım ürünlerinde fahiş fiyatların önüne geçilecek! 2022'de gıda için önemli adımlar atılacak

Gıdada fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek, üreticiyi desteklemek için yeni yılda pek çok adım atılacak.
2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre; gıda fiyatlarının enflasyon üzerindeki baskısını azaltmaya yönelik olarak lojistik ve depolama alanlarında gerekli düzenlemeler yapılacak ve tarımda bölge ve ürün bazında bir planlamanın kurumsal altyapısı hayata geçirilecek.
SOĞUK ZİNCİR YATIRIMI
Dönemsel fiyat dalgalanmalarının asgariye indirilmesini sağlayacak soğuk depo zincirleri desteklenecek. Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında teklif edilen projelerde soğuk hava deposu yatırımlarına destek verilecek.