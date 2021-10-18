Evde bakım desteği hesapta (Ekonomi haberleri)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelliler ve aileleri için 963 milyon 172 bin lira evde bakım yardımı ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını söyledi. Evde bakım yardımı kapsamında aylık bin 797 lira 97 kuruş ödeme yapıldığını hatırlatan Yanık, engelli yakınının bakımını üstlenen 530 bin vatandaşın bu destekten yararlandığını söyledi. Yanık, ailesi yanında bakımı mümkün olmayanlara da kuruluşlarda bakım hizmeti sunduklarına işaret etti.



BÜTÇE MARATONU BU HAFTA BAŞLIYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 20 Ekim Çarşamba günü Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin sunumunu yapacak. Bütçe sunumunun ardından komisyon üyelerinin hazırlıkları için komisyon çalışmalarına yaklaşık 1 hafta ara verilecek. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 26 Ekim Salı günü bütçenin geneli üzerindeki görüşmeler yapılacak. Bütçe görüşmeleri, bu yıl da COVID-19 salgını nedeniyle daha geniş alana sahip TBMM Tören Salonu'nda olacak. Bu kapsamda Meclis Başkanlığı'nca, Tören Salonu'nda gerekli düzenlemeler yapılacak.



502 BİN SALDIRI ENGELLENDİ

ULAŞTIRMA Bakanı Adil Karaismailoğlu, alınan önlemler ve geliştirilen yerli ve milli uygulamalarla bu yıl 60 bin 795 siber saldırının engellendiğini söyledi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesindeki uygulamalarla siber güvenlikte ciddi önlemler aldıklarını ve yaklaşık 5 yılda 502 bin 386 siber saldırının engellendiğini açıklayan Karaismailoğlu, iç kaynaklarla geliştirilen Avcı, Azad ve Kasırga projelerinin ulusal siber güvenliğe önemli katkılar sağladığının altını çizdi.

İSO'DAN MESLEKİ EĞİTİM HAMLESİ

İSTANBUL Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın mesleki eğitime yönelik müjdelerine ilişkin, "Yeniden bu konuyu ele almak ve bu konudaki fırsatı hem iş gücü piyasalarıyla hem de çalışma alternatifi arayan gençlerimiz, hatta orta yaşlarımızla buluşturabilmek noktasında yeni bir dönem başlıyor. Önümüzdeki haftalarda yeni bir tanıtım ve anlatım kampanyasına başlayacağız" dedi.



EN ÇOK SEBZE-MEYVE RUSLAR'A SATILDI

TÜRKİYE'NİN yılın 9 ayındaki 2 milyar 15 milyon dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatının yüzde 31'i 627 milyon 442 bin dolarla Rusya'ya yapıldı. İhracatta Rusya'yı 238 milyon 24 bin dolarla Almanya, 158 milyon 306 bin dolarla Romanya, 155 milyon 939 bin dolarla Irak ve 113 milyon 898 bin dolarla Ukrayna takip etti. Sektörün, en çok ihraç ettiği ürün ise 264 milyon 759 milyon dolarla domates oldu.