DİKKATLİ OCOIN

Ünlü ekonomist Nouriel Roubini, kriptoların bir çeşit para veya finansal varlık olduğu görüşünü reddederken, "Bunlar daha çok bir balona benziyor" ifadelerini kullandı. Kripto paraların bir gelir veya menfaat sağlamadıklarına işaret eden Roubini, "Kriptolar herhangi bir varlık tanımını karşılamıyorlar" açıklamasında bulundu. Roubini, "Balon, fiyatlar temel değerden uzaklaştığında oluşur. Ancak kripto paraların temel değerlerini belirleyemedik" dedi.