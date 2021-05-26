Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Turizm Bakanı : Turizmde 2020'yi geçeriz (Ekonomi haberleri)

    Turizm Bakanı , "Bu sene iç turizm açısından bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum" dedi. Turizmde geçen yılki rakamların aşılacağını söyleyen Ersoy, "Geçen sene 15 milyon hedefimiz vardı, 16 milyon gerçekleşti. Kesinlikle geçen seneki rakamları geçeriz" ifadesini kullandı. " sertifikamız çok etkili" diyen Ersoy, iç turizmin yoğunlaştığını ifade etti.

    Turizmde 2020'yi geçeriz

    Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu sene iç turizm açısından bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum" dedi.

    Turizmde geçen yılki rakamların aşılacağını söyleyen Ersoy, "Geçen sene 15 milyon hedefimiz vardı, 16 milyon gerçekleşti. Kesinlikle geçen seneki rakamları geçeriz" ifadesini kullandı. "Güvenli turizm sertifikamız çok etkili" diyen Ersoy, iç turizmin yoğunlaştığını ifade etti. Erden ANILAN.

    TÜRKLER'E FİYAT İNDİRİMİ OLSUN
    Pandemi nedeniyle turist sayısındaki düşüşe dikkat çeken vatandaşlar, turistik tesislerdeki fiyatların yüksekliğinden şikayet etti. "Fiyatları indirin, otelleri biz dolduralım. Turiste ucuz, Türk'e pahalı fiyat politikası bitsin" dedi.

        HİBE DESTEĞİNE BAŞVURU YAĞDI
        Ticari         faaliyetleri olumsuz etkilenen 1.4 milyon esnafa 3-5 bin lira hibe destek başvuruları dün başladı. Sistemin açıldığı dakikada bin 600 başvuru geldi. Gün içinde yapılan başvuru 20 bini geçti. Başvurular kimlik numaralarına göre yapılırken; bugün son hanesi 2, yarın da 4 olan vatandaşlar sisteme girebilecek. Dün kimlik numarasının son rakamı sıfır olanların başvuru alınırken; Cuma günü 6, cumartesi 8 olanlar başvuruda bulunabilecek. Hazal ATEŞ.

        SAHTE MESAJ TUZAĞI
        Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün, dolandırıcıların son dönemde sosyal medya hesaplarını ele geçirmek için 'Telif hakkı ihlali nedeniyle hesabınız kalıcı olarak silinecektir' gibi uyarı niteliği görünümlü mesajlar gönderdiğini belirterek, "Bu ve bunun gibi mesajlardaki linke tıklanması halinde hesap ele geçirilmektedir" dedi. Ergün, şöyle konuştu: "Bu türden bir dolandırıcılık faaliyetine maruz kalan kullanıcılar öncelikle konuyu sosyal medya şirketinin yönetimine bildirmeli, en yakın Cumhuriyet savcılığına giderek suç duyurusunda bulunmalıdır."

        DİKKATLİ OCOIN
        Ünlü         ekonomist Nouriel Roubini, kriptoların bir çeşit para veya finansal varlık olduğu görüşünü reddederken, "Bunlar daha çok bir balona benziyor" ifadelerini kullandı. Kripto paraların bir gelir veya menfaat sağlamadıklarına işaret eden Roubini, "Kriptolar herhangi bir varlık tanımını karşılamıyorlar" açıklamasında bulundu. Roubini, "Balon, fiyatlar temel değerden uzaklaştığında oluşur. Ancak kripto paraların temel değerlerini belirleyemedik" dedi.

            'KRİPTO İÇİN ÇALIŞIYORUZ'
            Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, kripto paralarla ilgili çalışma grubu oluşturduklarını ve düzenleme için çalıştıklarını söyledi. Elvan, vergi, tanım ve içerik gibi çok kapsamlı bir çalışma yapıldığını belirtti.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Size cupak olsun
            Haberler Ekonomi Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Turizmde 2020'yi geçeriz (Ekonomi haberleri)