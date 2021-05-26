Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu sene iç turizm açısından bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum" dedi.
Turizmde geçen yılki rakamların aşılacağını söyleyen Ersoy, "Geçen sene 15 milyon hedefimiz vardı, 16 milyon gerçekleşti. Kesinlikle geçen seneki rakamları geçeriz" ifadesini kullandı. "Güvenli turizm sertifikamız çok etkili" diyen Ersoy, iç turizmin yoğunlaştığını ifade etti. Erden ANILAN.
TÜRKLER'E FİYAT İNDİRİMİ OLSUN
Pandemi nedeniyle turist sayısındaki düşüşe dikkat çeken vatandaşlar, turistik tesislerdeki fiyatların yüksekliğinden şikayet etti. "Fiyatları indirin, otelleri biz dolduralım. Turiste ucuz, Türk'e pahalı fiyat politikası bitsin" dedi.