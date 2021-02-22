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    • Ekonomi
    • 22.02.2021 11:52
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    • 22.02.2021 11:56
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    e-Devlet üzerinden yapılıyor! başvuruları başladı

    başvuruları bugün itibarıyla artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , yaptığı son dakika açıklamasında 65 bin TL’ye kadar hibe desteği sağladıklarını belirterek, “Şimdiye kadar elden teslim edilen proje başvurularını yeni dönemde e-Devlet üzerinden alacağız” açıklamasında bulundu. Bakan Selçuk, “Bu kapsamda, elden veya posta yoluyla aldığımız başvurularını engelli vatandaşlarımızın evlerinden çıkmadan da başvuru yapabilecekleri e-Devlet platformuna taşıyarak online başvuru yapmalarını sağlıyoruz. Bu sayede daha fazla engellimizin girişimciliğine destek olmak istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

    e-Devlet üzerinden yapılıyor! Engelli hibe başvuruları başladı

    Engelli Hibe Desteği başvurularının 2021 yılından itibaren e-devlet üzerinden yapılacağını aktaran Bakan Selçuk, bundan sonraki dönemde ülkemizin neresinde bulunursa bulunsun engelli vatandaşların rahatlıkla başvurusunu yapacağını bildirdi.



    "DAHA FAZLA ENGELLİMİZİN GİRİŞİMCİLİĞİNE DESTEK OLMAK İSTİYORUZ"
    2014 yılından bu yana kendi işini kurmak isteyen engellileri desteklemeye devam ettiklerini kaydeden Bakan Selçuk, "Bu kapsamda, elden veya posta yoluyla aldığımız Engelli Hibe Desteği başvurularını engelli vatandaşlarımızın evlerinden çıkmadan da başvuru yapabilecekleri e-Devlet platformuna taşıyarak online başvuru yapmalarını sağlıyoruz.

    Bu sayede daha fazla engellimizin girişimciliğine destek olmak istiyoruz" ifadelerine yer verdi.



        "BUGÜN İTİBARİYLE BAŞVURULARI ALMAYA BAŞLIYORUZ, HAYALLER ENGELSİZDİR DİYORUZ"

        Vatandaş odaklı hizmet sunumuna önem verdiklerini belirten Selçuk şunları kaydetti:

        "Ülkemizin kendi kaynaklarıyla oluşturduğu ve geniş bir hedef kitleye hizmet sunan e-Devlet faaliyetlerine Engelli Hibe Desteği başvurusunu eklemiş olmanın gururunu yaşıyoruz.

        Kullanıcı dostu ara yüzüyle beraber en hassas gruplar içerisinde yer alan engelli vatandaşlarımızın bulundukları yerlerden kolayca başvuru yapmasını sağlamak amacıyla oluşturulan sistem sayesinde engellilerimize bir kolaylık daha sunmuş oluyoruz.

        Bugün itibariyle başvuruları almaya başlıyoruz. Hayaller engelsizdir diyoruz. Engelli vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz."

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