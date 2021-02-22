e-Devlet üzerinden yapılıyor! Engelli hibe başvuruları başladı





"DAHA FAZLA ENGELLİMİZİN GİRİŞİMCİLİĞİNE DESTEK OLMAK İSTİYORUZ"

2014 yılından bu yana kendi işini kurmak isteyen engellileri desteklemeye devam ettiklerini kaydeden Bakan Selçuk, "Bu kapsamda, elden veya posta yoluyla aldığımız Engelli Hibe Desteği başvurularını engelli vatandaşlarımızın evlerinden çıkmadan da başvuru yapabilecekleri e-Devlet platformuna taşıyarak online başvuru yapmalarını sağlıyoruz.