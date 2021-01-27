Kamu yararına çalışan dernekler ve Cumhurbaşkanı'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin yüzde 5'ini (kalkınmada öncelikli yöreler için yüzde 10'unu) aşmamak üzere, makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar.

Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedelinin tamamı.

● Cumhurbaşkanı'nca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağışların tamamı.

● Türkiye Kızılay Derneği'ne ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti'ne makbuz mukabili yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı.

DERNEKLERE YAPILAN YARDIMLAR İNDIRİM KONUSU OLABİLİR Mİ?

İndirim konusu yapılacak bağış ve yardımlar, beyan edilecek gelirin yüzde 5'i (kalkınmada öncelikli yörelerde yüzde 10'u) ile sınırlı olarak, kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, kamu yararına çalışan derneklere, Cumhurbaşkanınca/ Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yapılan bağış ve yardımları kapsamaktadır. Örneğin; okul koruma dernekleri ve okul aile birlikleri gibi diğer dernekler yukarıda belirtilen kurum ve kuruluşlar arasında yer almadığından, bu derneklere yapılan bağış ve yardımların beyan edilecek gelirden indirilmesi mümkün değildir. Ancak söz konusu derneklerin kamu menfaatine yararlı bir dernek olması halinde bu derneklere yapılan bağış ve yardımlar beyan edilen gelirin yüzde 5'ini aşmaması koşuluyla indirim olarak dikkate alınabilecektir.

BAĞIŞLAR NASIL BELGELENDİRİLİR?

Gelir vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılacak işlemlerde mükelleflerce yapılan bağış ve yardımların ilgili kurumlardan alınacak belgelerle tevsik edilmesi yeterlidir.

BAĞIŞ NAKİT OLMAK ZORUNDA MI?

Bağışlanan veya yardımın konusunu teşkil eden mal veya hakkın varsa mukayyet değeri, yoksa Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre takdir komisyonunca tespit edilecek değeri esas alınır. Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından bağış ve yardımların nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın konusunu oluşturan mal veya hakkın maliyet bedeli veya kayıtlı değeri, bu değer mevcut değilse Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre takdir komisyonlarınca tespit edilecek değeri esas alınır.