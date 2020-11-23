Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yargı ve ekonomi reformunun detayları netleşmeye başladı. Çıkarılan 3 yargı paketiyle siyasal alanda önemli adımlar atılırken, yeni reform paketi daha çok yatırımcıya yönelik olacak. Bunun için ticari hayatı ilgilendiren kanunlarda düzenlemeler yapılacak.

Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İcra ve İflas Hukuku olmak üzere ticari hayata ilişkin kanunlarda davaların daha hızlı sonuçlanmasını sağlayacak ve yatırımcıyı koruyan adımlar atılacak. Reform kapsamında bir önemli düzenleme de arabuluculuk müessesesi ile ilgili olacak. En az 70-80 avukatın çalışacağı, sadece ticaret davalarının arabuluculuğuna bakılacağı Arabuluculuk Merkezleri kurulması planlanıyor.